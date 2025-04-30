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Квартиры с садом в Брестской области, Беларусь

Барановичи
33
Брест
972
Кобрин
52
Малорита
36
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2 объекта найдено
Квартира в Брест, Беларусь
Квартира
Брест, Беларусь
Площадь 40 м²
Лот 8404. Квартира в частном доме на ГраевкеЗвоните для более подробной информацииНаши покуп…
$29,900
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Квартира в Брест, Беларусь
Квартира
Брест, Беларусь
Площадь 111 м²
Предлагаем купить замечательную двухуровневую 5-комнатную квартиру в блокированном кирпичном…
$82,000
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Параметры недвижимости в Брестской области, Беларусь

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