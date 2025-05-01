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Квартиры в Тельминском сельском Совете, Беларусь

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7 объектов найдено
Квартира в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не.1 этаж. Общ.СНБ - 47,1 кв.м, общ.- 34,3…
$18,800
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Квартира 3 комнаты в Тельмы 1, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Тельмы 1, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира, д. Тельмы-1, ул. Депутатская, 1984 г.п., 3 / 3 кирпич, 72,4 / 69,7 / 4…
$71,600
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Квартира 2 комнаты в Тельмы 1, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Тельмы 1, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 2/2
Лот 8683. Продаётся светлая, уютная двухкомнатная квартира д. Тельмы-1 по ул. Солейко. Распо…
$37,000
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Квартира в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 51,9 кв.м, общ.- 42,…
$23,000
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Квартира 2 комнаты в Тельмы 1, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Тельмы 1, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 3/3
2-комнатная квартира, д. Тельмы - 1, ул. Весёлая, 1973 г.п., 3 / 3 кирпич, 51,8 / 51,0 / 32,…
$42,400
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Квартира 2 комнаты в Тельмы 1, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Тельмы 1, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира, д. Тельмы-1, ул. Солейко, 1964 г.п., 1 / 2 кирпич, 40,3 / 40,3 / 26,8 …
$29,900
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Квартира в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 23 м²
Часть жилого дома (1/2 доли) в Брестском р-не. Тех. хар-ка продаваемой части дома: 1 комната…
$23,000
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