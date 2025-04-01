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Квартиры в Хотиславский сельский Совет, Беларусь

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Хотислав, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Хотислав, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира, аг. Хотислав, ул. Ленина, 3 / 3, 70,9 / 68,1 / 43,7, санузел раздельны…
$14,500
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Квартира 3 комнаты в Хотислав, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Хотислав, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
3-комнатная квартира, аг. Хотислав, ул. Полесская, 1993 г.п., 1 / 3 панель, 89,5 / 89,5 / 43…
$10,400
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Квартира 3 комнаты в Хотислав, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Хотислав, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира, аг. Хотислав, ул. Полесская, 1993 г.п., 3 / 3 панель, 86,6 / 80,6 / 43…
$15,500
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Квартира 1 комната в Хотислав, Беларусь
Квартира 1 комната
Хотислав, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/3
1-комнатная квартира, аг. Хотислав, ул. Полесская, 1993 г.п., 3 / 3 панель, 38,8 / 36,8 / 17…
$12,000
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Квартира 2 комнаты в Замшаны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Замшаны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира, д.Замшаны, ул. Малоритская, 1979 г.п., 2 / 2 кирпич, 50,6 / 47,6 / 26,…
$9,500
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