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Квартиры в Остромичский сельский Совет, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Остромичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Остромичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
4-комнатная квартира, аг. Остромичи, пер. Московский, 1977 г.п., 2 / 2 кирпич, 91,7 / 84,9 /…
$19,900
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Квартира в Остромичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Остромичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Часть жилого дома (1/2 доли) в Кобринском р-не. Тех. хар-ка продаваемой части дома: Общ.СНБ …
$20,000
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Квартира в Остромичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Остромичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Квартира в блокированном доме в Кобринском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 73,9 кв.м, общ.- 70,3 кв.…
$15,000
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