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Квартиры в Видомлянском сельском Совете, Беларусь

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Видомля, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Видомля, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира, аг. Видомля, ул. Школьная, 1982 г.п., 2 / 2 панель, 70,7 / 67,2 / 44,3…
$22,700
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Квартира 1 комната в Видомля, Беларусь
Квартира 1 комната
Видомля, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/2
1-комнатная квартира, аг. Видомля, ул. Школьная, 1975 г.п., 2 / 2 панель, 34,6 / 33,3 / 17,2…
$14,000
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Квартира в Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 106 м²
Квартира в блокированном доме в Каменецком р-не. 2 этажа. Общ.СНБ - 160,0 кв.м, общ.- 105,5 …
$27,000
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Квартира 2 комнаты в Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 3/3
2-комнатная квартира, п. Приозерский, 1968 г.п., 3 / 3 кирпич, 41,9 / 41,2 / 27,4 / 6,4, сан…
$19,500
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