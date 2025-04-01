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Квартиры в Каменюкский сельский Совет, Беларусь

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Каменюки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменюки, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 51 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, аг. Каменюки, ул. Пущанская, 1963 г.п., 1 / 2 кирпич, 50,6 / 50,6 / 37…
$16,900
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Квартира 3 комнаты в Каменюки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменюки, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 3/3
Срочно! 3-комнатная квартира, аг. Каменюки, ул. Красноармейская, 1985 г.п., 3 / 3 панель, 64…
$23,200
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Квартира 2 комнаты в Каменюки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменюки, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира, аг. Каменюки, ул. Пущанская, 1965 г.п., 2 / 2 кирпич, 45,2 / 44,2 / 33…
$19,100
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Квартира 2 комнаты в Каменюки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменюки, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира, аг. Каменюки, ул. Пограничная, 1949 г.п., 1 / 2 дерево, 76,3 / 50,8 / …
$19,600
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Квартира 3 комнаты в Каменюки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменюки, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 2/3
3-комнатная квартира, г. Каменюки, ул.Красноармейская, 1985 г.п., 2 / 3 панель, 63,7 / 62,3 …
$29,000
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Квартира 2 комнаты в Каменюки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменюки, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, аг. Каменюки, пер. Красноармейский, 1982 г.п., 2 / 3 панель, 47,4 / 46…
$25,800
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