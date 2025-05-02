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Квартиры в Буховичском сельском Совете, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Буховичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Буховичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 1/3
3-комнатная квартира, д. Еремичи, ул. Центральная, 1978 г.п., 1 / 3 панель, 60,7 / 57,4 / 35…
$18,600
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Квартира 1 комната в Буховичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Буховичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/3
1-комнатная квартира, д. Ерёмичи, ул. Центральная, 1979 г.п., 1 / 3 панель, 30,6 / 14,3 / 8,…
$10,000
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Квартира в Большие Лепесы, Беларусь
Квартира
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 35 м²
Часть жилого дома в Кобринском р-не. Тех. хар-ка продаваемой части дома: 2 комнаты. Общ.СНБ …
$15,500
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Параметры недвижимости в Буховичском сельском Совете, Беларусь

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