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Immobilier.co.il

Израиль, Иерусалим
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2004
На платформе
На платформе
5 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Français, עִברִית
Веб-сайт
Веб-сайт
www.immobilier.co.il/en/
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Об агентстве

 

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Конечно! Вот красивое представление вашего сайта immobilier.co.il, представляющего его как одно из крупнейших агентств недвижимости в Израиле:

Immobilier.co.il – Одно из крупнейших агентств недвижимости Израиля

Добро пожаловать на immobilier.co.il, ваш главный ресурс для всех потребностей в недвижимости в Израиле. Как одно из крупнейших агентств недвижимости в стране, мы гордимся тем, что предлагаем исключительные услуги, сочетая местную экспертизу с глобальным охватом.

Почему выбирают Immobilier.co.il?

  • Непревзойденный опыт: С годами работы на израильском рынке, наша команда профессиональных агентов знает все нюансы местного рынка недвижимости.
  • Обширный выбор объектов: Откройте для себя самый широкий ассортимент жилой и коммерческой недвижимости, от современных апартаментов до роскошных вилл.
  • Персонализированный сервис: Мы стремимся понять ваши уникальные потребности, чтобы помочь вам найти идеальную недвижимость или продать по лучшей цене.
  • Международная сеть: Благодаря нашему глобальному присутствию, мы соединяем покупателей и продавцов по всему миру.
Услуги

Наши услуги

  • Покупка и продажа недвижимости: Экспертное сопровождение для упрощения ваших сделок с недвижимостью.
  • Аренда: Гибкие решения для арендаторов и владельцев.
  • Управление недвижимостью: Полный спектр услуг по обслуживанию и повышению ценности вашего инвестиционного объекта.
  • Инвестиционные консультации: Анализ рынка и индивидуальные инвестиционные возможности.

Наше обязательство

В immobilier.co.il ваше удовлетворение является нашим главным приоритетом. Мы стремимся превзойти ваши ожидания, предоставляя прозрачный, эффективный и дружелюбный сервис. Наш успех измеряется доверием и лояльностью наших клиентов.

Свяжитесь с нами сегодня

Готовы начать свое новое путешествие в мире недвижимости? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как мы можем помочь вам достичь ваших целей.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:19
(UTC+3:00, Asia/Jerusalem)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
09:00 - 18:00
Новостройки
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Жилой квартал Charmant duplex avec vue sur le parc a baka - jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Charmant duplex avec vue sur le parc a baka - jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$980,341
Откройте для себя поистине уникальный жизненный опыт в самом сердце Баки, Иерусалим. Этот дуплекс, расположенный в небольшом каменном здании, переопределяет комфорт и удобство. С 2 этажами, лифтом и безмятежным спокойствием, это свойство предлагает вечный шарм. Основные моменты собственност…
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Ашкелон, Израиль
от
$533,710
В Барнеа просторная садовая площадка
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал 4 pieces renove de 100m2 1er etage terrasse 10m2 ramat sharet jerusalem
Жилой квартал 4 pieces renove de 100m2 1er etage terrasse 10m2 ramat sharet jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,01 млн
квартира 4 номера отремонтированная поверхность 100м2 на 1-м этаже в здании 2 этажа, Рамат Шарет Джеррусалим Жилая и столовая с террасой-суккой 10 м2 3 спальни, 1 ванная комната, 2 туалета Кондиционер в гостиной, радиаторы, порошок хемек, воздушный шар Электрическая горячая вода, роликовые …
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Иерусалим, Израиль
от
$727,531
Продается в районе Гила, Квартира 4 номера, 90 м2, 4-й этаж с лифтом, квартира отремонтирована в современном здании, балкон сукка, частная парковка, подвал, Йонкерс и кондиционер
Агентство
Immobilier.co.il
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Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,56 млн
Просторная квартира в Кирьят Шмуэль! Адрес: Rue Arave Berlin, Кирьят Шмуэль Площадь: 139 м2 + терраса 70 м2 Прекрасный вид на Кнессет Частная парковка Эта светлая и просторная квартира - редкая возможность! Он полностью отремонтирован, предлагая возможность удовлетворить ваши потребности. …
Агентство
Immobilier.co.il
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Квартиры
Смотреть все 773 объекта
Квартира 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Квартира 4 комнаты
Ашкелон
Число комнат 4
Площадь 162 м²
rdj 4 комнаты 108 м2 жилая 54 м2 сада особый возможность увеличения
$471,912
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив
Число комнат 3
Площадь 82 м²
великолепная квартира рядом с Родшидом и театром Абима 82 м2 с балконом, высокие потолки, о…
$1,28 млн
Пентхаус 5 комнат в Нетания, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Нетания
Число комнат 5
Площадь 192 м²
у подножия кикара, пентхаус 192 м2 с террасой 100 м2 Сегодня дом выполнен из грубого бетона…
$3,37 млн
Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Новое строительство между Гордоном и Хилтоном 7-этажный кондоминиум с 2 лифтами. Тренажерный…
$1,40 млн
Дома
Смотреть все 98 объектов
Вилла 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Вилла 3 комнаты
Тель-Авив
Число комнат 3
Площадь 155 м²
ref tobo Ideal pied a terre великолепный первый этаж 3 комнаты 68 м2 + 85 садов, расположен …
$1,62 млн
Вилла 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Вилла 4 комнаты
Тель-Авив
Число комнат 4
Площадь 270 м²
великолепный двухуровневый пентхаус !!!!!!!!!! 1 минута от моря
Цена по запросу
Вилла 5 комнат в Ашдод, Израиль
Вилла 5 комнат
Ашдод
Число комнат 5
Площадь 425 м²
Исключительная продажа - Независимая вилла на первой линии с видом на море в Ашдоде Адрес: …
$4,92 млн
Дуплекс 6 комнат в Гиват-Шмуэль, Израиль
Дуплекс 6 комнат
Гиват-Шмуэль
Число комнат 6
Площадь 195 м²
Артикул: GS 102 Рамат-Хадар район Центральное и удобное расположение: рядом кафе, супермарк…
$1,66 млн
Агентства рядом
Montefiore Real Estate Group
Израиль, Тель-Авив
Жилая недвижимость 74
Montefiore Real Estate Group - ведущее израильское агентство недвижимости, с представительствами в Тель-Авиве и Нью-Йорке. Агентство предлагает широкий спектр услуг для зарубежных клиентов, желающих приобрести, продать недвижимость в Израиле или переехать сюда на постоянное место жительства.…
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RE/MAX Jerusalem
Израиль, Иерусалим
Являясь одной из крупнейших компаний недвижимости в Иерусалиме, у нас отличная команда опытных профессиональных агентов по недвижимости, которые помогут вам в покупке, продаже или аренде дома вашей мечты в Иерусалиме. Мы предлагаем бесплатную оценку жилья для продавцов и бесплатные советы п…
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