Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE

О программе иммиграции

Получите европейский ВНЖ через инвестиции в недвижимость Греции.

INVEST CAFE сопровождает клиентов на каждом этапе: подбор объекта, юридическая проверка, оформление сделки, получение Golden Visa, открытие банковского счета, налоговое сопровождение и дальнейшее управление недвижимостью.

Мы работаем только с проверенными девелоперами и юристами, помогая подобрать объект как для проживания, так и для инвестиций.

Наши клиенты — семьи, инвесторы и предприниматели, которым важно сохранить капитал, получить свободу передвижения и открыть новые возможности для жизни и бизнеса в Европе.