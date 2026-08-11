Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE

Получите европейский ВНЖ через инвестиции в недвижимость Греции.
INVEST CAFE сопровождает клиентов на каждом этапе: подбор объекта, юридическая проверка, оформление сделки, получение Golden Visa, открытие банковского счета, налоговое сопровождение и дальнейшее управление недвижимостью.
Мы работаем только с проверенными девелоперами и юристами, помогая подобрать объект как для проживания, так и для инвестиций.
Наши клиенты — семьи, инвесторы и предприниматели, которым важно сохранить капитал, получить свободу передвижения и открыть новые возможности для жизни и бизнеса в Европе.
|юридическое сопровождение; нотариальные расходы; регистрационные сборы; государственные пошлины; услуги переводчика; оформление доверенности; медицинская страховка; налог при покупке
|17000.00 EUR
Для участия в программе необходимо:
Заявитель получает право: