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Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE

Греция Греция
Срок получения: от 2 месяцев
Расходы: от
$7,421
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Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE
ВНЖ
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О программе иммиграции

Получите европейский ВНЖ через инвестиции в недвижимость Греции.

INVEST CAFE сопровождает клиентов на каждом этапе: подбор объекта, юридическая проверка, оформление сделки, получение Golden Visa, открытие банковского счета, налоговое сопровождение и дальнейшее управление недвижимостью.

Мы работаем только с проверенными девелоперами и юристами, помогая подобрать объект как для проживания, так и для инвестиций.

Наши клиенты — семьи, инвесторы и предприниматели, которым важно сохранить капитал, получить свободу передвижения и открыть новые возможности для жизни и бизнеса в Европе.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 2 месяцев
Расходы
Расходы
от
$7,421
Дополнительный доход
Дополнительный доход
Есть
Длительность
Длительность
6 месяцев
Варианты инвестиций
Покупка недвижимости Покупка недвижимости
Покупка объекта недвижимости, соответствующего требованиям программы Golden Visa Greece. В рамках программы доступны проекты реконструкции исторических зданий и другие объекты, отвечающие действующему законодательству. INVEST CAFE помогает подобрать объект с учетом целей клиента: получение ВНЖ, сохранение капитала, доход от аренды или рост стоимости недвижимости.
250000.00 EUR
Дополнительные расходы
юридическое сопровождение; нотариальные расходы; регистрационные сборы; государственные пошлины; услуги переводчика; оформление доверенности; медицинская страховка; налог при покупке 17000.00 EUR
Требования к заявителю

Для участия в программе необходимо:

  • быть старше 18 лет;
  • иметь действующий заграничный паспорт;
  • подтвердить законность происхождения средств;
  • приобрести объект недвижимости, соответствующий требованиям программы;
  • оформить медицинскую страховку;
  • предоставить биометрические данные при подаче заявления.
Документы
Документы для заявителя
  • Заграничный паспорт.
  • Свидетельство о браке (если применимо).
  • Свидетельства о рождении детей.
  • Подтверждение происхождения средств.
  • Банковские документы.
  • Медицинская страховка.
  • Фотографии.
  • Доверенность (при необходимости).
Этапы получения программы
Этапы получения программы
от 2 месяца
Бесплатная консультация. Подбор недвижимости. Юридическая проверка. Бронирование объекта. Открытие банковского счета. Подписание сделки. Подача документов на Golden Visa. Получение биометрии. Получение карты ВНЖ. Сопровождение после получения статуса.
Права и обязанности после получения
Заявитель имеет право

Заявитель получает право:

  • проживать в Греции;
  • свободно путешествовать по странам Шенгенской зоны;
  • включить в заявление членов семьи;
  • приобретать дополнительную недвижимость;
  • сдавать недвижимость в аренду (при соблюдении действующего законодательства);
  • продлевать статус при сохранении условий программы.
Лицензия компании-консультанта: 313989485
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Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE
Греция Греция
от
$7,421
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