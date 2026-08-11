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ВНЖ Болгарии через торговое представительство | INVEST CAFE

Болгария Болгария
Срок получения: от 3 месяцев
Расходы: от
$5,702
;
ВНЖ Болгарии через торговое представительство | INVEST CAFE
ВНЖ
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О программе иммиграции

Получите вид на жительство в Болгарии на основании регистрации торгового представительства иностранной компании.

Программа подходит собственникам бизнеса, директорам компаний, сотрудникам, а также лицам, назначенным торговыми представителями иностранного юридического лица. Представительство регистрируется в Болгарской торгово-промышленной палате и не ведет коммерческой деятельности, а служит основанием для получения ВНЖ.

Статус выдается сроком до одного года с возможностью неограниченного продления. После пяти лет проживания появляется возможность подачи на ПМЖ, а затем — на гражданство Болгарии при соблюдении требований законодательства.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 3 месяцев
Расходы
Расходы
от
$5,702
Дополнительный доход
Дополнительный доход
Есть
Варианты инвестиций
В бизнес В бизнес
Торговое представительство иностранной компании Стоимость сопровождения — от €5000 Регистрация представительства иностранной компании в Болгарской торгово-промышленной палате с последующим оформлением визы D и вида на жительство. Представительство не ведет коммерческую деятельность и используется исключительно как основание для получения ВНЖ.
5000.00 EUR
Дополнительные расходы
регистрация представительства; государственные пошлины; аренда недвижимости; банковский счет; медицинская страховка; виза D; государственные сборы за оформление ВНЖ; изготовление ID-карты; переводы и легализация документов; нотариальные услуги. Ориентировочные дополнительные расходы: от €2 000–3 500 без учета аренды жилья. 3500.00 EUR
Требования к заявителю
  • возраст от 18 лет;
  • отсутствие непогашенной судимости;
  • действующий заграничный паспорт;
  • возможность подачи на визу D в стране гражданства или постоянного проживания;
  • назначение торговым представителем иностранной компании;
  • наличие компании, соответствующей требованиям программы;
  • отсутствие запрета на въезд в Шенгенскую зону.
Документы
Документы для заявителя Документы для членов семьи
  • заграничный паспорт;
  • справка об отсутствии судимости;
  • фотографии;
  • доверенность (при необходимости);
  • анкеты;
  • документы, подтверждающие назначение торговым представителем.
  • налоговый номер компании;
  • регистрационные документы;
  • бухгалтерская отчетность за последние два года;
  • документы директора;
  • сведения об адресе представительства;
  • контактные данные директора и представителей.
Этапы получения программы
Этапы получения программы
от 3 месяца
Этапы получения программы 1. Регистрация торгового представительства до 21 дня Регистрация представительства и подготовка документов. 2. Подготовка пакета документов до 3 недель Открытие банковского счета, подготовка договора аренды и полного пакета документов. 3. Получение визы D 2–6 месяцев Подача документов в консульство Болгарии. 4. Получение ВНЖ 17–44 дня Подача документов в Болгарии и получение карты ВНЖ.
Права и обязанности после получения
Заявитель имеет право
  • проживать в Болгарии;
  • свободно путешествовать по странам Шенгенской зоны в рамках действующих правил;
  • открыть банковский счет;
  • оформить ВНЖ для членов семьи по процедуре воссоединения;
  • пользоваться государственной системой образования;
  • продлевать ВНЖ неограниченное количество раз;
  • через пять лет претендовать на ПМЖ, а затем на гражданство при соблюдении требований законодательства.
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ВНЖ Болгарии через торговое представительство | INVEST CAFE
Болгария Болгария
от
$5,702
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