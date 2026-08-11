ВНЖ Болгарии через торговое представительство | INVEST CAFE

О программе иммиграции

Получите вид на жительство в Болгарии на основании регистрации торгового представительства иностранной компании.

Программа подходит собственникам бизнеса, директорам компаний, сотрудникам, а также лицам, назначенным торговыми представителями иностранного юридического лица. Представительство регистрируется в Болгарской торгово-промышленной палате и не ведет коммерческой деятельности, а служит основанием для получения ВНЖ.

Статус выдается сроком до одного года с возможностью неограниченного продления. После пяти лет проживания появляется возможность подачи на ПМЖ, а затем — на гражданство Болгарии при соблюдении требований законодательства.