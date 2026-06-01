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Квартира в новостройке Современная квартира в Афинах рядом с морем для Golden Visa

Municipality of Piraeus, Греция
от
$428,943
;
12
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ID: 38096
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Piraeus
  • Адрес
    Smolensky, 39
  • Метро
    Faliro (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🏡 Современная квартира в Афинах рядом с морем для Golden Visa

Новая квартира в престижном районе Нео Фалиро — одной из самых перспективных локаций Афинской Ривьеры. Проект сочетает современную архитектуру и бережную реставрацию исторического здания 1897 года, расположенного на том же участке, создавая уникальное пространство, где история встречается с современным комфортом.

Квартира расположена на 2-м этаже нового жилого комплекса и предлагает продуманную планировку: просторную спальню, современную ванную комнату, гостиную с кухней открытого типа и балкон площадью 6 м². Общая площадь составляет 60 м², что делает объект удобным как для собственного проживания, так и для инвестиционных целей.

📍 Нео Фалиро, Афины, Греция
🏢 2 этаж
🛏 1 спальня
🚿 1 ванная комната
📐 Общая площадь: 60 м²
🌿 Балкон: 6 м²
💰 Стоимость: €370 000

Проект расположен всего в нескольких минутах от моря и рядом с масштабными инвестициями Афинской Ривьеры — одного из самых быстроразвивающихся районов Греции. В непосредственной близости реализуется крупнейший девелоперский проект страны на территории бывшего аэропорта Эллиникон, а также программа комплексного благоустройства всей прибрежной зоны.

Благодаря удачному расположению, близости к морю, современному формату строительства и высокому инвестиционному потенциалу, объект отличается высокой ликвидностью и привлекательностью для аренды. Сдача комплекса запланирована на II квартал 2027 года. Квартиры на верхних этажах имеют вид на море.

Подходит для получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa.

Местонахождение на карте

Municipality of Piraeus, Греция
Образование
Здравоохранение

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Квартира в новостройке Современная квартира в Афинах рядом с морем для Golden Visa
Municipality of Piraeus, Греция
от
$428,943
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