Квартира в новостройке Современная квартира в Афинах рядом с морем для Golden Visa

🏡 Современная квартира в Афинах рядом с морем для Golden Visa

Новая квартира в престижном районе Нео Фалиро — одной из самых перспективных локаций Афинской Ривьеры. Проект сочетает современную архитектуру и бережную реставрацию исторического здания 1897 года, расположенного на том же участке, создавая уникальное пространство, где история встречается с современным комфортом.

Квартира расположена на 2-м этаже нового жилого комплекса и предлагает продуманную планировку: просторную спальню, современную ванную комнату, гостиную с кухней открытого типа и балкон площадью 6 м². Общая площадь составляет 60 м², что делает объект удобным как для собственного проживания, так и для инвестиционных целей.

📍 Нео Фалиро, Афины, Греция

🏢 2 этаж

🛏 1 спальня

🚿 1 ванная комната

📐 Общая площадь: 60 м²

🌿 Балкон: 6 м²

💰 Стоимость: €370 000

Проект расположен всего в нескольких минутах от моря и рядом с масштабными инвестициями Афинской Ривьеры — одного из самых быстроразвивающихся районов Греции. В непосредственной близости реализуется крупнейший девелоперский проект страны на территории бывшего аэропорта Эллиникон, а также программа комплексного благоустройства всей прибрежной зоны.

Благодаря удачному расположению, близости к морю, современному формату строительства и высокому инвестиционному потенциалу, объект отличается высокой ликвидностью и привлекательностью для аренды. Сдача комплекса запланирована на II квартал 2027 года. Квартиры на верхних этажах имеют вид на море.

✅ Подходит для получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa.