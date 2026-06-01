Апарт-отель Апартаменты в Пирее для Golden Visa

🏡 Апартаменты в Пирее для Golden Visa
💰 Стоимость: €272 000
Современные апартаменты расположены в Пирее — одном из самых перспективных районов Афинской агломерации. Рядом находятся порт Пирея, станции метро, Афинская Ривьера, набережные, яхтенные марины и исторический центр Афин. Отличная транспортная доступность делает объект привлекательным как для проживания, так и для инвестиций.
• 4 минуты до порта Пирея
• 6 минут до станции метро
• 8 минут до культурного центра Stavros Niarchos Foundation
• 15 минут до Акрополя и центра Афин
• 18 минут до проекта Ellinikon
• 36 минут до международного аэропорта Афин
🏠 Характеристики квартиры
• Лот: GF31
• Этаж: Ground Floor
• Тип: Апартаменты
• Площадь: 42,5 м²
• 2 спальни
• 1 ванная комната
• Гостиная с кухней открытой планировки
• Собственное патио
✨ Особенности квартиры
• Энергоэффективные алюминиевые оконные системы с высокой тепло- и шумоизоляцией
• Бронированная входная дверь
• Современный дизайн кухни и ванной комнаты
• Большие оконные проемы для максимального естественного освещения
• LED-освещение нового поколения
• Центральная антенна
🌟 Инфраструктура комплекса
🏊 Отдых и развлечения
• Панорамный бассейн на крыше
• Открытый кинотеатр у бассейна
• Ресторан
• Кафе
• Бар на крыше
• Магазин товаров первой необходимости
💪 Wellness-зона
• Тренажёрный зал
• Сауна
• Массажные кабинеты
• Зоны отдыха и восстановления
🛎 Сервис
• Консьерж и рецепция
• Закрытая охраняемая территория
• Ежедневная уборка
• Прачечная
• Управление недвижимостью для инвесторов
📈 Инвестиционные преимущества
✅ Гарантированная доходность 4% годовых при передаче квартиры в управление профессиональной управляющей компании.
✅ Подходит для получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa
✅ Управляемые сервисные апартаменты
✅ Высокий спрос на аренду благодаря расположению рядом с портом и метро
✅ Новый энергоэффективный жилой комплекс
✅ Две спальни при компактной площади 42,5 м²
✅ Собственное патио
✅ Отличный вариант для проживания, отдыха и инвестиций