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Апарт-отель Апартаменты в Пирее для Golden Visa

Municipality of Piraeus, Греция
от
$263,746
;
15
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ID: 38136
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Piraeus
  • Адрес
    Vasilikon
  • Метро
    Piraeus (~ 900 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🏡 Апартаменты в Пирее для Golden Visa

💰 Стоимость: €272 000

Современные апартаменты расположены в Пирее — одном из самых перспективных районов Афинской агломерации. Рядом находятся порт Пирея, станции метро, Афинская Ривьера, набережные, яхтенные марины и исторический центр Афин. Отличная транспортная доступность делает объект привлекательным как для проживания, так и для инвестиций.

• 4 минуты до порта Пирея
• 6 минут до станции метро
• 8 минут до культурного центра Stavros Niarchos Foundation
• 15 минут до Акрополя и центра Афин
• 18 минут до проекта Ellinikon
• 36 минут до международного аэропорта Афин

🏠 Характеристики квартиры

• Лот: GF31
• Этаж: Ground Floor
• Тип: Апартаменты
• Площадь: 42,5 м²
• 2 спальни
• 1 ванная комната
• Гостиная с кухней открытой планировки
• Собственное патио

✨ Особенности квартиры

• Энергоэффективные алюминиевые оконные системы с высокой тепло- и шумоизоляцией
• Бронированная входная дверь
• Современный дизайн кухни и ванной комнаты
• Большие оконные проемы для максимального естественного освещения
• LED-освещение нового поколения
• Центральная антенна

🌟 Инфраструктура комплекса

🏊 Отдых и развлечения

• Панорамный бассейн на крыше
• Открытый кинотеатр у бассейна
• Ресторан
• Кафе
• Бар на крыше
• Магазин товаров первой необходимости

💪 Wellness-зона

• Тренажёрный зал
• Сауна
• Массажные кабинеты
• Зоны отдыха и восстановления

🛎 Сервис

• Консьерж и рецепция
• Закрытая охраняемая территория
• Ежедневная уборка
• Прачечная
• Управление недвижимостью для инвесторов

📈 Инвестиционные преимущества

✅ Гарантированная доходность 4% годовых при передаче квартиры в управление профессиональной управляющей компании.
✅ Подходит для получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa
✅ Управляемые сервисные апартаменты
✅ Высокий спрос на аренду благодаря расположению рядом с портом и метро
✅ Новый энергоэффективный жилой комплекс
✅ Две спальни при компактной площади 42,5 м²
✅ Собственное патио
✅ Отличный вариант для проживания, отдыха и инвестиций

Местонахождение на карте

Municipality of Piraeus, Греция
Образование
Здравоохранение

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Апарт-отель Апартаменты в Пирее для Golden Visa
Municipality of Piraeus, Греция
от
$263,746
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Limar Homes
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Застройщик
Limar Homes
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