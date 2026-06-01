Апарт-отель Апартаменты в Пирее для Golden Visa

🏡 Апартаменты в Пирее для Golden Visa

💰 Стоимость: €272 000

Современные апартаменты расположены в Пирее — одном из самых перспективных районов Афинской агломерации. Рядом находятся порт Пирея, станции метро, Афинская Ривьера, набережные, яхтенные марины и исторический центр Афин. Отличная транспортная доступность делает объект привлекательным как для проживания, так и для инвестиций.

• 4 минуты до порта Пирея

• 6 минут до станции метро

• 8 минут до культурного центра Stavros Niarchos Foundation

• 15 минут до Акрополя и центра Афин

• 18 минут до проекта Ellinikon

• 36 минут до международного аэропорта Афин

🏠 Характеристики квартиры

• Лот: GF31

• Этаж: Ground Floor

• Тип: Апартаменты

• Площадь: 42,5 м²

• 2 спальни

• 1 ванная комната

• Гостиная с кухней открытой планировки

• Собственное патио

✨ Особенности квартиры

• Энергоэффективные алюминиевые оконные системы с высокой тепло- и шумоизоляцией

• Бронированная входная дверь

• Современный дизайн кухни и ванной комнаты

• Большие оконные проемы для максимального естественного освещения

• LED-освещение нового поколения

• Центральная антенна

🌟 Инфраструктура комплекса

🏊 Отдых и развлечения

• Панорамный бассейн на крыше

• Открытый кинотеатр у бассейна

• Ресторан

• Кафе

• Бар на крыше

• Магазин товаров первой необходимости

💪 Wellness-зона

• Тренажёрный зал

• Сауна

• Массажные кабинеты

• Зоны отдыха и восстановления

🛎 Сервис

• Консьерж и рецепция

• Закрытая охраняемая территория

• Ежедневная уборка

• Прачечная

• Управление недвижимостью для инвесторов

📈 Инвестиционные преимущества

✅ Гарантированная доходность 4% годовых при передаче квартиры в управление профессиональной управляющей компании.

✅ Подходит для получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa

✅ Управляемые сервисные апартаменты

✅ Высокий спрос на аренду благодаря расположению рядом с портом и метро

✅ Новый энергоэффективный жилой комплекс

✅ Две спальни при компактной площади 42,5 м²

✅ Собственное патио

✅ Отличный вариант для проживания, отдыха и инвестиций