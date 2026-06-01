Квартира в новостройке Квартира в центре Афин для Golden Visa

🏡 Квартира в центре Афин для Golden Visa
Современная квартира с 1 спальней в новом жилом доме премиального класса, расположенном в одном из самых перспективных районов Афин. Проект сочетает выгодное расположение, качественную отделку и высокий инвестиционный потенциал.
📍 Расположение
💰 Стоимость
🏠 Характеристики квартиры
✨ Преимущества проекта
📈 Инвестиционный потенциал
Проект расположен рядом с крупнейшими объектами городской реновации Афин, включая The Ilisian (бывший Hilton Athens), Hellinikon и масштабную реконструкцию Афинской Ривьеры. Благодаря этому квартира представляет интерес как для собственного проживания, так и для получения стабильного дохода от долгосрочной или краткосрочной аренды.
Идеальный вариант для тех, кто хочет приобрести современную недвижимость в центре Афин, получать доход от аренды и воспользоваться преимуществами программы Golden Visa Греции.