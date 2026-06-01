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Квартира в новостройке Квартира в центре Афин для Golden Visa

Municipality of Athens, Греция
от
$301,419
;
13
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ID: 38097
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Athens
  • Адрес
    Vasilissis Sofias, 55
  • Метро
    Evangelismos (~ 300 м)
  • Метро
    Megaro Moussikis (~ 400 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🏡 Квартира в центре Афин для Golden Visa

Современная квартира с 1 спальней в новом жилом доме премиального класса, расположенном в одном из самых перспективных районов Афин. Проект сочетает выгодное расположение, качественную отделку и высокий инвестиционный потенциал.

📍 Расположение

  • Центр Афин
  • 7 минут до площади Синтагма
  • 9 минут до Акрополя и исторического центра города
  • 15 минут до Афинской Ривьеры и марины Флисвос
  • В пешей доступности метро, автобусные и троллейбусные маршруты
  • Рядом университеты, медицинские центры, торговые комплексы и культурные достопримечательности

💰 Стоимость

  • €260 000
  • Подходит для получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa

🏠 Характеристики квартиры

  • 1 этаж
  • 1 спальня
  • 1 ванная комната
  • Жилая площадь: 35 м²
  • Общая площадь: 46 м²
  • Балкон: 3 м²
  • Общая площадь с балконом: 49 м²

Преимущества проекта

  • Новый жилой дом премиального уровня
  • Современная архитектура и дизайнерские интерьеры
  • Энергоэффективные окна с двойным остеклением
  • Биоклиматический фасад
  • Высокий уровень безопасности: видеодомофон, усиленная входная дверь и подготовка под установку сигнализации
  • Современный лифт и благоустроенные общие зоны
  • Высококачественные материалы отделки и продуманные эргономичные планировки

📈 Инвестиционный потенциал

Проект расположен рядом с крупнейшими объектами городской реновации Афин, включая The Ilisian (бывший Hilton Athens), Hellinikon и масштабную реконструкцию Афинской Ривьеры. Благодаря этому квартира представляет интерес как для собственного проживания, так и для получения стабильного дохода от долгосрочной или краткосрочной аренды.

Идеальный вариант для тех, кто хочет приобрести современную недвижимость в центре Афин, получать доход от аренды и воспользоваться преимуществами программы Golden Visa Греции.

Местонахождение на карте

Municipality of Athens, Греция
Образование
Здравоохранение

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Квартира в новостройке Квартира в центре Афин для Golden Visa
Municipality of Athens, Греция
от
$301,419
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