Квартира в новостройке Квартира в центре Афин для Golden Visa

🏡 Квартира в центре Афин для Golden Visa

Современная квартира с 1 спальней в новом жилом доме премиального класса, расположенном в одном из самых перспективных районов Афин. Проект сочетает выгодное расположение, качественную отделку и высокий инвестиционный потенциал.

📍 Расположение

Центр Афин

7 минут до площади Синтагма

9 минут до Акрополя и исторического центра города

15 минут до Афинской Ривьеры и марины Флисвос

В пешей доступности метро, автобусные и троллейбусные маршруты

Рядом университеты, медицинские центры, торговые комплексы и культурные достопримечательности

💰 Стоимость

€260 000

Подходит для получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa

🏠 Характеристики квартиры

1 этаж

1 спальня

1 ванная комната

Жилая площадь: 35 м²

Общая площадь: 46 м²

Балкон: 3 м²

Общая площадь с балконом: 49 м²

✨ Преимущества проекта

Новый жилой дом премиального уровня

Современная архитектура и дизайнерские интерьеры

Энергоэффективные окна с двойным остеклением

Биоклиматический фасад

Высокий уровень безопасности: видеодомофон, усиленная входная дверь и подготовка под установку сигнализации

Современный лифт и благоустроенные общие зоны

Высококачественные материалы отделки и продуманные эргономичные планировки

📈 Инвестиционный потенциал

Проект расположен рядом с крупнейшими объектами городской реновации Афин, включая The Ilisian (бывший Hilton Athens), Hellinikon и масштабную реконструкцию Афинской Ривьеры. Благодаря этому квартира представляет интерес как для собственного проживания, так и для получения стабильного дохода от долгосрочной или краткосрочной аренды.

Идеальный вариант для тех, кто хочет приобрести современную недвижимость в центре Афин, получать доход от аренды и воспользоваться преимуществами программы Golden Visa Греции.