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ПМЖ Кипра через инвестиции | INVEST CAFE

Кипр Кипр
Срок получения: от 6 месяцев
Расходы: от
$342,124
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ПМЖ Кипра через инвестиции | INVEST CAFE
ПМЖ
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О программе иммиграции

Получение постоянного вида на жительство (ПМЖ) на Кипре через инвестиции — одна из самых быстрых программ иммиграции в Европу. Статус предоставляется инвестору и членам его семьи при выполнении условий программы и сохраняется бессрочно при соблюдении требований законодательства.

Программа предусматривает инвестиции преимущественно в новую недвижимость от лицензированных застройщиков. После получения ПМЖ инвестор может жить на Кипре без ограничения срока, пользоваться высоким уровнем безопасности, развитой медициной и английской системой образования.

Через несколько лет проживания и при соблюдении требований законодательства появляется возможность претендовать на гражданство Кипра в порядке натурализации.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 6 месяцев
Расходы
Расходы
от
$342,124
Дополнительный доход
Дополнительный доход
Есть
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Длительность
Длительность
9 месяцев
Безвизовый въезд

ПМЖ Кипра предоставляет право постоянно проживать на территории Республики Кипр. Поскольку Кипр не входит в Шенгенскую зону, сам статус ПМЖ не дает права безвизового въезда в страны Шенгена. Для поездок гражданам третьих стран необходимо соблюдать визовые требования соответствующих государств.

Статус открывает возможность жить в одной из самых безопасных стран Европы с благоприятной налоговой системой, английским языком в деловой среде и высоким качеством образования.

Кипр
Варианты инвестиций
Покупка недвижимости Покупка недвижимости
Покупка жилой недвижимости Минимум €300 000 + НДС Приобретение новой квартиры или дома у лицензированного девелопера. Допускается покупка одного или нескольких объектов, если их общая стоимость соответствует требованиям программы.
300000.00 EUR
Коммерческая недвижимость Коммерческая недвижимость
Коммерческая недвижимость Минимум €300 000 + НДС Приобретение офисов, магазинов, гостиничных объектов или иной коммерческой недвижимости. Возможна покупка нескольких объектов.
300000.00 EUR
В ценные бумаги В ценные бумаги
Инвестиционные фонды Минимум €300 000 Инвестиции в лицензированные коллективные инвестиционные фонды Республики Кипр.
300000.00 EUR
Дополнительные расходы
юридическое сопровождение; государственные сборы; гербовый сбор; регистрационные расходы; НДС (если применяется); медицинская страховка; перевод и нотариальное заверение документов. 10000.00 EUR
Требования к заявителю
  • возраст от 18 лет;
  • отсутствие судимости;
  • подтверждение легального происхождения денежных средств;
  • инвестиции от €300 000 + НДС;
  • подтверждение ежегодного дохода из-за рубежа;
  • наличие медицинской страховки;
  • сохранение инвестиций на протяжении действия программы.
Документы
Документы для заявителя Документы для членов семьи
  • заграничный паспорт;
  • справка об отсутствии судимости;
  • свидетельство о браке (при наличии);
  • подтверждение доходов;
  • подтверждение происхождения средств;
  • договор покупки недвижимости;
  • подтверждение оплаты инвестиций;
  • медицинская страховка;
  • фотографии;
  • анкеты.
  • заграничные паспорта;
  • свидетельство о браке;
  • свидетельства о рождении детей;
  • фотографии;
  • медицинская страховка;
  • подтверждение родственных отношений.
Этапы получения программы
Этапы получения программы
от 6 месяцев
1. Первичная консультация 1 день Анализ целей семьи и выбор инвестиционной стратегии. 2. Предварительная проверка документов 5–10 дней Проверка соответствия требованиям программы. 3. Подбор объекта 1–4 недели Выбор недвижимости или альтернативного варианта инвестиций. 4. Подписание договора и оплата 1–2 недели Заключение договора и перечисление инвестиций. 5. Подготовка документов 2–4 недели Формирование полного пакета документов. 6. Подача заявления 1 день Подача документов в Департамент гражданской регистрации и миграции Кипра. 7. Рассмотрение заявления 6–9 месяцев Проверка документов государственными органами. 8. Получение ПМЖ Получение карты постоянного резидента Кипра.
Права и обязанности после получения
Заявитель имеет право
  • бессрочно проживать на Кипре;
  • включить в программу супруга(у) и детей, соответствующих требованиям;
  • приобретать дополнительную недвижимость;
  • пользоваться системой образования и медицинскими услугами;
  • открыть банковские счета;
  • вести международный бизнес через кипрские компании;
  • претендовать на гражданство Кипра по натурализации при выполнении требований законодательства.
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ПМЖ Кипра через инвестиции | INVEST CAFE
Кипр Кипр
от
$342,124
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