ПМЖ Кипра через инвестиции | INVEST CAFE

О программе иммиграции

Получение постоянного вида на жительство (ПМЖ) на Кипре через инвестиции — одна из самых быстрых программ иммиграции в Европу. Статус предоставляется инвестору и членам его семьи при выполнении условий программы и сохраняется бессрочно при соблюдении требований законодательства.

Программа предусматривает инвестиции преимущественно в новую недвижимость от лицензированных застройщиков. После получения ПМЖ инвестор может жить на Кипре без ограничения срока, пользоваться высоким уровнем безопасности, развитой медициной и английской системой образования.

Через несколько лет проживания и при соблюдении требований законодательства появляется возможность претендовать на гражданство Кипра в порядке натурализации.