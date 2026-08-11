ПМЖ Кипра через инвестиции | INVEST CAFE

Получение постоянного вида на жительство (ПМЖ) на Кипре через инвестиции — одна из самых быстрых программ иммиграции в Европу. Статус предоставляется инвестору и членам его семьи при выполнении условий программы и сохраняется бессрочно при соблюдении требований законодательства.
Программа предусматривает инвестиции преимущественно в новую недвижимость от лицензированных застройщиков. После получения ПМЖ инвестор может жить на Кипре без ограничения срока, пользоваться высоким уровнем безопасности, развитой медициной и английской системой образования.
Через несколько лет проживания и при соблюдении требований законодательства появляется возможность претендовать на гражданство Кипра в порядке натурализации.
ПМЖ Кипра предоставляет право постоянно проживать на территории Республики Кипр. Поскольку Кипр не входит в Шенгенскую зону, сам статус ПМЖ не дает права безвизового въезда в страны Шенгена. Для поездок гражданам третьих стран необходимо соблюдать визовые требования соответствующих государств.
Статус открывает возможность жить в одной из самых безопасных стран Европы с благоприятной налоговой системой, английским языком в деловой среде и высоким качеством образования.
|юридическое сопровождение; государственные сборы; гербовый сбор; регистрационные расходы; НДС (если применяется); медицинская страховка; перевод и нотариальное заверение документов.
|10000.00 EUR