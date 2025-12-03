  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Dubaj
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Dubaj, Emiraty Arabskie

Business Bay
73
Deira
8
Nadd Al Sheba 2
7
Dubai International Financial Centre
2
Premium Premium
Zespół mieszkaniowy Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Zespół mieszkaniowy Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Zespół mieszkaniowy Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Zespół mieszkaniowy Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Zespół mieszkaniowy Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Zespół mieszkaniowy Payment Plan 8 years. Down Payment 10%
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$220,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 21
Samana Sky Widok jest nowym nowoczesnym kompleksem mieszkalnym z Samana, który obiecuje być idealnym rozwiązaniem dla komfortowego i przytulnego życia w dynamicznym rytmie miasta. Projekt łączy estetyczny design, dobrze przemyślane układy i wysokiej jakości materiały budowlane, zapewniając m…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Apartamentowiec Orla Infinity by Omniyat
Apartamentowiec Orla Infinity by Omniyat
Apartamentowiec Orla Infinity by Omniyat
Apartamentowiec Orla Infinity by Omniyat
Apartamentowiec Orla Infinity by Omniyat
Pokaż wszystko Apartamentowiec Orla Infinity by Omniyat
Apartamentowiec Orla Infinity by Omniyat
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$24,95M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 13
Seahaven Tower A | Plaża | Przestronny | Luksusowy Dubai Harbour, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Opis Cena początkowa: 83,485959,85 pocierać. Plan płatności: 80% podczas budowy 20% po zakończeniu
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Apartamentowiec Q GARDENS LOFTS
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$117,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 22
Nowy start Q-Gardens-Lofts - Deweloperzy AYS w Jumeirah Village Circle, położonym obok FIVE JVC Hotel Jednostki ogółem: 191 B + G + 5P + 17 + R ✅ Studia  ✅ 1BED + pranie lub nauka ✅ 2BED + pranie + Badanie ✅ 2BED Dupleks + pralnia + badanie lub Maid / 2 opcje Plung pool + prywat…
Deweloper
AYS PROPERTY DEVELOPMENT
John TaylorJohn Taylor
Apartamentowiec with premium quality in the heart of Dubai
Apartamentowiec with premium quality in the heart of Dubai
Apartamentowiec with premium quality in the heart of Dubai
Apartamentowiec with premium quality in the heart of Dubai
Apartamentowiec with premium quality in the heart of Dubai
Pokaż wszystko Apartamentowiec with premium quality in the heart of Dubai
Apartamentowiec with premium quality in the heart of Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 24
Apartamenty z wysokiej jakości wykończenia od bardzo niezawodnego dewelopera, gdzie poczujesz komfort i spokój. Ten budynek będzie miał wszystkie udogodnienia dla wygodnego życia. Widok z okien otworzy się na zielone parki i piękne budynki wokół. Doskonała opcja inwestycyjna na własny użytek
Agencja
Umed properties
Zespół mieszkaniowy Motor City
Zespół mieszkaniowy Motor City
Zespół mieszkaniowy Motor City
Zespół mieszkaniowy Motor City
Zespół mieszkaniowy Motor City
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Motor City
Zespół mieszkaniowy Motor City
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$267,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 46
Powierzchnia 50–91 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Premia kompleks mieszkalny położony w dzielnicy Dubai Motor City, składający się z trzech wież połączonych ogromnym podium. Projekt uosabia ideę oddzielnego świata, w którym można uciec od chaosu życia miejskiego, przestrzeni luksusu i komfortu, gdzie znajdziesz wszystko, czego pragniesz. Do…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.0 – 59.0
267,000 – 316,500
Mieszkanie 2 pokoi
91.0
482,500
Agencja
Geo Estate
Apartamentowiec 11hills park by Akmal Rustami
Apartamentowiec 11hills park by Akmal Rustami
Apartamentowiec 11hills park by Akmal Rustami
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$230,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 18
Powierzchnia 38 m²
2 obiekty nieruchomości 2
🏡 11 Hills Park w Dubaju Science ParkA Premium Residential Investment in Dubai 's Innovation Corridor📍 Pierwsze i strategiczne położenie• 🗺️Strategicznie umieszczona na Umm Suqeim Road, zapewniając wysoką widoczność i bezproblemową łączność z głównymi autostradami (Al Khail Rd, Sheikh Mohamm…
Agencja
Umed properties
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new residence V1STARA House with swimming pools and a club near Dubai Marina in the Al Furjan area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new residence V1STARA House with swimming pools and a club near Dubai Marina in the Al Furjan area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new residence V1STARA House with swimming pools and a club near Dubai Marina in the Al Furjan area, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$428,752
V1STARA HOUSE to kompleks mieszkalny, nazwany po sanskrycie słowem "Vistara" (nieskończona przestrzeń). To nowoczesny budynek, skupiony na rodzinnym komforcie. Okna podłogowe zapewniają naturalne światło, a wysokość sufitu wynosi 3,1 metra. Na każdym piętrze znajdują się od 6 do 11 apartamen…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$9,21M
Bristol by Emaar to ekskluzywny projekt mieszkaniowy na plaży Emaar Beachfront, jednym z najbardziej prestiżowych obszarów przybrzeżnych Dubaju. Jest to idealne połączenie współczesnego designu, wykończenia premium i odosobnionej atmosfery prywatnego ośrodka. Każda rezydencja została przemyś…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Centure na Business Bay
Zespół mieszkaniowy Centure na Business Bay
Zespół mieszkaniowy Centure na Business Bay
Zespół mieszkaniowy Centure na Business Bay
Zespół mieszkaniowy Centure na Business Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Centure na Business Bay
Zespół mieszkaniowy Centure na Business Bay
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$200,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 23
Projekt: CENTURYTermin: II 2026Lokalizacja: Business Bay 23-piętrowy Century Tower znajduje się w nowoczesnym centrum biznesowym Dubaju – Business Bay. Tętniąca życiem atmosfera i dynamiczny poziom życia lokalizacji przyciągają ludzi biznesu, a dogodna lokalizacja w pobliżu centrum emiratu i…
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy Marina Place 1 2
Zespół mieszkaniowy Marina Place 1 2
Zespół mieszkaniowy Marina Place 1 2
Zespół mieszkaniowy Marina Place 1 2
Zespół mieszkaniowy Marina Place 1 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Marina Place 1 2
Zespół mieszkaniowy Marina Place 1 2
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$561,600
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 12
Apartamenty w kompleksie mieszkaniowym premium Marina Place w sercu Rashid Yachts & Marina! Bujna, zielona przestrzeń! Zapierające dech w piersiach widoki na przystań i panoramę Dubaju! Infrastruktura pierwsza klasa! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,91M
Witamy w Montura - ekskluzywny projekt mieszkalny w samym sercu Grand Polo & Resort, gdzie splendor dziedzictwa jeździeckiego enterlaces nowoczesny styl życia. Projekt tworzy unikalne środowisko, w którym natura, estetyka i komfort tworzą harmonijną całość. Istnieje poczucie szlachetności i …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Onda
Zespół mieszkaniowy Onda
Zespół mieszkaniowy Onda
Zespół mieszkaniowy Onda
Zespół mieszkaniowy Onda
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Onda
Zespół mieszkaniowy Onda
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$291,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 19
Apartamenty w najwyższej klasy kompleksie mieszkaniowym Onda w Business Bay! Dogodna lokalizacja! Najlepszy obszar do wynajmu i odsprzedaży! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem ratalnym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich! Udogodnienia: baseny,…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$953,669
Rezydencja łączy architekturę śródziemnomorską i nowoczesny design, a także basen, ogród, butiki, place zabaw dla dzieci i boiska sportowe.Zakończenie - 3 kwartał 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Cena zawiera built- w kuchni, sprzęt gospodarstwa domowego, wszystkie rury i oprawy w łaz…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Binghatti Circle
Apartamentowiec Binghatti Circle
Apartamentowiec Binghatti Circle
Apartamentowiec Binghatti Circle
Apartamentowiec Binghatti Circle
Pokaż wszystko Apartamentowiec Binghatti Circle
Apartamentowiec Binghatti Circle
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$230,938
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 58
Binghatti Circle to prestiżowa inwestycja mieszkaniowa firmy Binghatti Developers, która stanie się najwyższym budynkiem w Jumeirah Village Circle (JVC) w Dubaju. Wieżowiec o ponad 60 piętrach będzie oferować kawalerki oraz apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami, łącząc nowoczesną architekturę z…
Agencja
PSI Real Estate LLC
Zespół mieszkaniowy Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residential tower Skyvue Spectrain Sobha Hartland 2 area, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$560,663
Skyvue Spectra by Sobha to nowy symbol elegancji i nowoczesnego designu w prestiżowej dzielnicy Simpsons Sobha Hartland II. Unikalna architektura z dynamiczną fasadą zygzakową, panoramicznymi oknami i przestronnymi tarasami sprawia, że każda rezydencja jest prawdziwym dziełem sztuki. Tutaj k…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Elite villas and townhouses surrounded by greenery and parks in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$288,748
Projekt składa się z willi i kamienic otoczonych przez liczne parki, tereny zielone i przestrzenie społeczne. Położony tuż przy autostradzie Umm Suqeim Street w Akoya, rozwój ma doskonały dostęp do wszystkich obszarów Dubaju.Wszystkie rezydencje posiadają łazienkę, oddzielne biuro do pracy i…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Verde by Sobha
Zespół mieszkaniowy Verde by Sobha
Zespół mieszkaniowy Verde by Sobha
Zespół mieszkaniowy Verde by Sobha
Zespół mieszkaniowy Verde by Sobha
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Verde by Sobha
Zespół mieszkaniowy Verde by Sobha
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$553,613
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 60
Wyjątkowy obiekt inwestycyjny i życiowy (ROI - 8,2%)! Mieszkanie posiada umeblowaną kuchnię! Verde by Sobha w Jumeirah Lake Towers (JLT)! Raty 0%! Udogodnienia: basen bez krawędzi, jacuzzi, strefa do jogi, siłownia wewnątrz i na zewnątrz, miejsca do grillowania, część wypoczynkowa oraz plac…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,21M
W rezydencji znajduje się siłownia, odkryty basen nieskończoności, ogrody krajobrazowe z salonem, sala konferencyjna, sauna i łaźnia parowa, supermarket, centrum biznesowe, barbecue, obszar spa, zadaszony parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Dubai Mall - 12 kmBurj Khalifa - 11 kmLot…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Binghatti Hills
Zespół mieszkaniowy Binghatti Hills
Zespół mieszkaniowy Binghatti Hills
Zespół mieszkaniowy Binghatti Hills
Zespół mieszkaniowy Binghatti Hills
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Binghatti Hills
Zespół mieszkaniowy Binghatti Hills
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$264,625
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 49
Apartamenty w imponującym projekcie Binghatti Hills w Al Barsha! Doskonała opcja na życie i inwestycję (ROI - 5,8% w dolarach)! Udostępnimy katalog inwestorski! Nieoprocentowane raty! W mieszkaniach zainstalowany jest system inteligentnego domu. Termin realizacji - 3 mkw. 2026 Udogodnienia…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Zespół mieszkaniowy New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Zespół mieszkaniowy New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Zespół mieszkaniowy New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Zespół mieszkaniowy New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Zespół mieszkaniowy New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$316,246
Plunge do świata wyjątkowego komfortu i wyrafinowanej elegancji w Lumiere Heights, znajduje się na malowniczej Jaddaf Waterfront. Ten wyjątkowy kompleks mieszkalny łączy dynamikę nowoczesnej megapolis z naturalnym spokojem, otwiera zapierające dech w piersiach panoramiczne widoki Dubai Creek…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$276,269
Oferujemy apartamenty z widokiem panoramicznym.W rezydencji znajduje się duży basen, ogrody krajobrazowe, nowoczesne centrum fitness, boiska sportowe, barbecue.Zakończenie - IV kwartał 2027 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu stacji metra i dwóch autostrad.K…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New luxury waterfront residence Alba with a private beach and a spa center in the exclusive area, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$12,19M
Oferujemy luksusowe apartamenty i penthouses z prywatnymi basenami, tarasami i panoramicznym widokiem na Zatokę Arabską i miasto.Niektóre mieszkania mają jacuzzi.Rezydencja oferuje prywatną plażę, ogrody krajobrazowe, centrum spa, baseny.Zakończenie - 1. kwartał 2028 r.Lokalizacja i pobliska…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Zespół mieszkaniowy Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Zespół mieszkaniowy Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Zespół mieszkaniowy Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Zespół mieszkaniowy Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Zespół mieszkaniowy Cloud Tower — new residence by Tiger Group with swimming pools and a panoramic view in JVT, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$347,937
Oferujemy apartamenty z balkonem lub ogrodami i panoramicznym widokiem na miasto i Palm Jumeirah.Rezydencja oferuje korty tenisowe i koszykarskie, odkryty basen, basen dla dzieci i plac zabaw dla dzieci, ścieżkę spacerową i joggingową, siłownię, saunę i łaźnię parową, miejsce do grillowania.…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Albero near the sea in Dubai Creek Harbor area, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,88M
Witamy w Albero, nowym projekcie mieszkalnym w sercu portu Dubai Creek, gdzie każdy szczegół został starannie przemyślany, aby dać Ci poczucie prywatności, naturalnej harmonii i nieskazitelnego stylu. Projekt ten jest prawdziwym ucieleśnieniem nowoczesnego komfortu otoczonego naturą, panoram…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Zespół mieszkaniowy Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Zespół mieszkaniowy Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Zespół mieszkaniowy Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Zespół mieszkaniowy Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Zespół mieszkaniowy Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$383,614
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 24
Binghatti Moonlight - Nowoczesne życie w Al Jaddaf.Stylowe apartamenty Minut od Downtown & Dubai Creek.Studios, 1 & 2 Sypialnia Apartamenty Brazil 124; Zakończenie: Q4 2026Przegląd projektu:Binghatti Moonlight jest nowoczesną wieżą mieszkalną Binghatti Developers, położony w strategicznie us…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Zespół mieszkaniowy KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Zespół mieszkaniowy KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Zespół mieszkaniowy KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Zespół mieszkaniowy KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Zespół mieszkaniowy KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Zespół mieszkaniowy KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$3,74M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 493–826 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansow…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New exclusive complex of villas Watercrest with swimming pools and gardens, Meydan, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$3,39M
WaterCrest to znakomita kolekcja willi i kamienic. Zanurz się w świat studiowanej elegancji: każdy element projektu, od harmonijnej palety kolorów do bujnych kwitnących ogrodów, tworzy atmosferę spokoju i spokoju. Kompleks, położony w malowniczych ogrodach, zapewnia łatwy dostęp do najlepszy…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$406,278
Meydan Horizon jest wiodącym kompleksem wielofunkcyjnym. Projekt zajmuje powierzchnię 185,5 ha, oferuje panoramiczny widok na Ras Al Khor i obejmuje ponad 39 milionów metrów kwadratowych.Korzyścikinopokój zabawplac zabaw dla dziecisala gimnastycznastudio jogiBasen dla dziecibasen rodzinnybat…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Milos
Zespół mieszkaniowy Milos
Zespół mieszkaniowy Milos
Zespół mieszkaniowy Milos
Zespół mieszkaniowy Milos
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Milos
Zespół mieszkaniowy Milos
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$232,877
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 13
Luksusowe apartamenty w nowoczesnym projekcie Milos w Dubai Land! Mieszkanie z umeblowaną kuchnią! Doskonała opcja do zamieszkania, odsprzedaży i wynajmu! Najważniejsze atrakcje Dubaju są w pobliżu! Rata bez %! Udogodnienia: całodobowa ochrona, klub, klub golfowy, siłownia, plac zabaw dla d…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Weybridge Gardens 4
Zespół mieszkaniowy Weybridge Gardens 4
Zespół mieszkaniowy Weybridge Gardens 4
Zespół mieszkaniowy Weybridge Gardens 4
Zespół mieszkaniowy Weybridge Gardens 4
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Weybridge Gardens 4
Zespół mieszkaniowy Weybridge Gardens 4
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$188,081
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 15
Powierzchnia 51–1 798 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Weybridge Gardens 4 przekształca luksus mieszkający w Dubaju ze swoim płatkowym designem, łącząc ekologiczną elegancję z nowoczesnym luksusem. Inspirowane przez słynne gorące źródła Toskanii, oferuje nieskończoną plażę nieba, kaskadowe jacuzzi, i światowej klasy udogodnienia, oferując 294 ek…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
70.0
224,903
Mieszkanie 2 pokoi
112.4
53,797
Mieszkanie 3 pokoi
132.8
540,300
Mieszkanie 4 pokoi
1 798.0
612,391
Kawalerka
50.5
188,106
Agencja
Easy Life Property
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$860,492
Ananda Residences to projekt mieszkaniowy, stworzony dla tych, którzy cenią harmonię stylu, komfortu i aktywnego stylu życia. Położony w dynamicznie rozwijającym się obszarze Motor City, projekt ten będzie idealny zarówno dla życia, jak i inwestycji. Przejrzystość przytulny kompleks mieszkal…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$186,617
Meteora Vivanti Rezydencje jest kompleks mieszkalny w dzielnicy Jumeirah Village Circle, opracowany przez dewelopera Meteora z naciskiem na minimalizm, komfort i nowoczesne standardy życia miejskiego. Architektura budynku wyróżnia się formami lakonicznymi, przestronnymi układami i panoramicz…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Dubai Wharf
Zespół mieszkaniowy Dubai Wharf
Zespół mieszkaniowy Dubai Wharf
Zespół mieszkaniowy Dubai Wharf
Zespół mieszkaniowy Dubai Wharf
Zespół mieszkaniowy Dubai Wharf
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$624,110
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 136 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Czy od dawna interesują Cię inwestycje? Zainwestuj natychmiast w GWARANCJĘ DOCHODU w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich! - Gwarantowany dochód z wynajmu średnio 11%. - Sprzyjający klimat podatkowy 0% na własność i wynajem. - Ochrona inwestorów przez organy nadzorcze RERA i …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
136.0
624,110
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$218,578
Położony w samym sercu jednego z najbardziej prestiżowych obszarów Dubaju, JVC, Al Serh Residences 11 Residences kompleks mieszkalny jest unikalne połączenie wyrafinowanego designu i nowoczesnej architektury. Przestronne apartamenty wyróżniają się starannie przemyślanym układem, wysokimi suf…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Binghatti Hillside
Zespół mieszkaniowy Binghatti Hillside
Zespół mieszkaniowy Binghatti Hillside
Zespół mieszkaniowy Binghatti Hillside
Zespół mieszkaniowy Binghatti Hillside
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Binghatti Hillside
Zespół mieszkaniowy Binghatti Hillside
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$212,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Binghatti Hillside is a 21-story residential complex from Binghatti Developers, located in the Dubai Science Park area. The building's architecture is inspired by natural hills, with smooth lines and a modern design that stands out from the surrounding buildings. Thanks to its convenient loc…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zespół mieszkaniowy Golf Gate 2
Zespół mieszkaniowy Golf Gate 2
Zespół mieszkaniowy Golf Gate 2
Zespół mieszkaniowy Golf Gate 2
Zespół mieszkaniowy Golf Gate 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Golf Gate 2
Zespół mieszkaniowy Golf Gate 2
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$294,247
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 29
Apartamenty w nowym kompleksie Golf Gate 2 w popularnej dzielnicy Damac Hills! Cudowne mieszkanie do zamieszkania, inwestycji i wynajmu! Zwrot z inwestycji - 5,5-6%! Udostępnimy katalog inwestorski! Infrastruktura: trzy baseny podium, nowoczesna siłownia z sauną i łaźnią parową, place zabaw…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas Montura 2 with polo fields, a clubhouse and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,49M
Witamy w Montura - ekskluzywny projekt mieszkalny w samym sercu Grand Polo & Resort, gdzie splendor dziedzictwa jeździeckiego enterlaces nowoczesny styl życia. Projekt tworzy unikalne środowisko, w którym natura, estetyka i komfort tworzą harmonijną całość. Istnieje poczucie szlachetności i …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Magnificent Volna residential complex on the canal in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Magnificent Volna residential complex on the canal in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$273,771
ekskluzywne studia i apartamenty z 1-3 sypialniami w unikalnym projekcie z panoramicznym widokiem na nabrzeże. Przestronne układy 30% większe od standardu, sufity do 5,5 metra, elegancki design i wykończenia premium tworzą atmosferę luksusu i komfortu. Każdy metr kwadratowy jest przemyślany …
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Binghatti crescent
Apartamentowiec Binghatti crescent
Apartamentowiec Binghatti crescent
Apartamentowiec Binghatti crescent
Apartamentowiec Binghatti crescent
Apartamentowiec Binghatti crescent
Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
APARTAMENT LUKSUSOWY | LOKALIZACJA PRIME Binghatti Crescent z siedzibą w JVC w Dubaju to nowa inwestycja mieszkaniowa renomowanych deweloperów Binghatti oferująca luksusowy wybór apartamentów z 1, 2 i 3 sypialniami. Ekskluzywna konstrukcja klasy oferuje charakterystyczny kolor dewelopera i …
Agencja
MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKER
Zespół mieszkaniowy Bluewaters Island
Zespół mieszkaniowy Bluewaters Island
Zespół mieszkaniowy Bluewaters Island
Zespół mieszkaniowy Bluewaters Island
Zespół mieszkaniowy Bluewaters Island
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bluewaters Island
Zespół mieszkaniowy Bluewaters Island
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,77M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 104–870 m²
16 obiekty nieruchomości 16
Bluewaters Island: Klejnot w koronie ultraluksusowego stylu życia w Dubaju Bluewaters Island to symbol ambicji Dubaju, aby stworzyć miejsce życia nieporównywalne z żadnym innym. Ta ikoniczna wyspa została zaprojektowana dla wymagających osób, które oczekują tylko tego, co najlepsze. Łączy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
104.0 – 107.0
1,74M – 1,85M
Mieszkanie 2 pokoi
136.0 – 190.0
2,53M – 2,91M
Mieszkanie 3 pokoi
175.0 – 200.0
3,24M – 4,22M
Mieszkanie 4 pokoi
230.0 – 870.0
5,34M – 25,10M
Szeregowiec
620.0
11,53M
Agencja
Luxe Real Estate
Zespół mieszkaniowy Sobha One with private golf course
Zespół mieszkaniowy Sobha One with private golf course
Zespół mieszkaniowy Sobha One with private golf course
Zespół mieszkaniowy Sobha One with private golf course
Zespół mieszkaniowy Sobha One with private golf course
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sobha One with private golf course
Zespół mieszkaniowy Sobha One with private golf course
Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
Wyrafinowana tkanina na linii horyzontu Wznosząc się z 30 pięter i osiągając szczyt 65 pięter, ten kompleks mieszkaniowy znajduje się w pobliżu Ras Al Khor Road z widokiem na Dubai Creek z panoramicznym widokiem na Burdż Chalifa, Creek Tower na północnym wschodzie i Downtown na zachodzie. …
Deweloper
Sobha Realty
Zespół mieszkaniowy New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Zespół mieszkaniowy New residential complex Floarea Grande with excellent amenities in Arjan-Dubailand, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$181,471
Witamy w Floareá Grandé, projekcie mieszkaniowym, który uosabia najwyższe standardy jakości, innowacyjnego wzornictwa i komfortu. Położony w prestiżowej dzielnicy Arjan, oferuje nieskazitelne połączenie nowoczesnej architektury, przemyślanych wnętrz i pierwszej klasy udogodnień, tworząc prze…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new Regent Residences Dubai Sankari Place with swimming pools, spa and 5-star service in the Business Bay area, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$10,56M
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu mieszkaniowego, stworzonego przy projekcie światowej sławy architektów Foster + Partners i ozdobionego projektem utalentowanego projektanta Portia Fox.2 stately wieże z 31- 32 mieszkania czekają na Ciebie w sercu Business Bay. W prestiżowym projekcie każ…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$298,721
Oferujemy przestronne apartamenty.W rezydencji znajduje się sala gimnastyczna, joga i medytacja, biblioteka, sauna, wielofunkcyjny pokój, baseny, plac zabaw dla dzieci, zieleń, salon i barbecue.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w odległości spaceru od parku, supermar…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$5,79M
Oferujemy nowoczesne i funkcjonalne wille z prywatnymi basenami, siłowniami, kinami, tarasami i salonikami, panoramicznym widokiem na pole golfowe.Rezydencja posiada pole golfowe.Zakończenie - IV kwartał 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Burj Al Arab - 25 minutMiędzynarodowe lotni…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Apartamenty z 5-Letnim Planem Płatności w Jumeirah Village Triangle
Apartamentowiec Apartamenty z 5-Letnim Planem Płatności w Jumeirah Village Triangle
Apartamentowiec Apartamenty z 5-Letnim Planem Płatności w Jumeirah Village Triangle
Apartamentowiec Apartamenty z 5-Letnim Planem Płatności w Jumeirah Village Triangle
Apartamentowiec Apartamenty z 5-Letnim Planem Płatności w Jumeirah Village Triangle
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z 5-Letnim Planem Płatności w Jumeirah Village Triangle
Apartamentowiec Apartamenty z 5-Letnim Planem Płatności w Jumeirah Village Triangle
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$468,723
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 26
W Pełni Umeblowane Apartamenty z Planem Płatności po Przekazaniu w Jumeirah Village Triangle Jumeirah Village Triangle (JVT) to dynamiczna i przyjazna rodzinom społeczność w Dubaju, oferująca idealne połączenie miejskiego stylu życia i spokojnego otoczenia. Znana z nowoczesnej architektury, …
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Pad
Zespół mieszkaniowy Pad
Zespół mieszkaniowy Pad
Zespół mieszkaniowy Pad
Zespół mieszkaniowy Pad
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pad
Zespół mieszkaniowy Pad
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$483,014
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 24
Powierzchnia 61–121 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. Pad - nowy kompleks mieszkalny, pochylony pod kątem 6,5 stopnia i otoczony oświetleniem LED, elegancki i wyrafinowany Pad jest szczytem super-efektownego życia w budynku mieszkalnym, najjaśniejsz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.0 – 121.0
483,014 – 972,055
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Enqlave by Aqasa
Zespół mieszkaniowy Enqlave by Aqasa
Zespół mieszkaniowy Enqlave by Aqasa
Zespół mieszkaniowy Enqlave by Aqasa
Zespół mieszkaniowy Enqlave by Aqasa
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Enqlave by Aqasa
Zespół mieszkaniowy Enqlave by Aqasa
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$268,493
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Sapphire
Zespół mieszkaniowy Sapphire
Zespół mieszkaniowy Sapphire
Zespół mieszkaniowy Sapphire
Zespół mieszkaniowy Sapphire
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sapphire
Zespół mieszkaniowy Sapphire
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$590,411
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 57
Apartamenty w prestiżowym kompleksie mieszkaniowym Szafir! Cudowne mieszkania do zamieszkania i inwestycji! Rentowność - od 10% w $! Udogodnienia: najnowocześniejsze baseny, w pełni wyposażona siłownia, plac zabaw dla dzieci, miejsca do grillowania i restauracje na miejscu i wiele więcej. …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Parkway
Zespół mieszkaniowy Parkway
Zespół mieszkaniowy Parkway
Zespół mieszkaniowy Parkway
Zespół mieszkaniowy Parkway
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Parkway
Zespół mieszkaniowy Parkway
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$418,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 33
Luksusowe apartamenty w nowej inwestycji Parkway w dzielnicy Bukadra! Zapierające dech w piersiach widoki na kryształową lagunę! Otoczony bujną zielenią! Prestiżowa okolica! Świetna opcja do zamieszkania i inwestycji! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lu…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New project Avana Residences with a swimming pool, a kids' adventure area and viewing decks, JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$200,430
Avana Residences to nowy kompleks mieszkalny w prestiżowej dzielnicy Jumeirah Village Circle (JVC), Dubaj. Architektura projektu inspirowana jest spokojem morza i jest wykonana z uwzględnieniem delikatnych kształtów, oszklenia podłogowo-sufitowego i miękkich kolorów naturalnych.Projekt jest …
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Mercedes Benz Places by Binghatti
Apartamentowiec Mercedes Benz Places by Binghatti
Apartamentowiec Mercedes Benz Places by Binghatti
Apartamentowiec Mercedes Benz Places by Binghatti
Apartamentowiec Mercedes Benz Places by Binghatti
Pokaż wszystko Apartamentowiec Mercedes Benz Places by Binghatti
Apartamentowiec Mercedes Benz Places by Binghatti
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$3,13M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 66
Dom Binghatti | Elegancki design Iluxury Living Jumeirah Village Circle, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Opis Cena początkowa: 14663222.42 RUB Plan płatności: – 70% podczas budowy – 30% transmisji Termin zakończenia to wrzesień 2024 r
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zespół mieszkaniowy Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Zespół mieszkaniowy Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Zespół mieszkaniowy Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Zespół mieszkaniowy Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Zespół mieszkaniowy Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Zespół mieszkaniowy Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$458,151
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 60
Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai. An architectural masterpiece rising on Mohamed Bin Rashid Boulevard, just steps from Burj Khalifa and Dubai Mall. With over 60 storeys, Binghatti Skyblade sets a new standard for luxury high-rise living in the heart of Dubai. …
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Zespół mieszkaniowy Beverly Residence 2
Zespół mieszkaniowy Beverly Residence 2
Zespół mieszkaniowy Beverly Residence 2
Zespół mieszkaniowy Beverly Residence 2
Zespół mieszkaniowy Beverly Residence 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Beverly Residence 2
Zespół mieszkaniowy Beverly Residence 2
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$273,973
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w atrakcyjnej inwestycji Beverly Residence 2! Kuchnia w pełni umeblowana i wyposażona w sprzęt AGD włoski! Nieoprocentowane raty! Idealne do zamieszkania, inwestycji lub wynajmu! Rok realizacji: IV kwartał 2024 Udogodnienia: basen, grill i siłownia na dachu, plac zabaw dla dzie…
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec Empire Estates by Versace
Apartamentowiec Empire Estates by Versace
Apartamentowiec Empire Estates by Versace
Apartamentowiec Empire Estates by Versace
Apartamentowiec Empire Estates by Versace
Pokaż wszystko Apartamentowiec Empire Estates by Versace
Apartamentowiec Empire Estates by Versace
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$568,152
Rok realizacji 2026
Odkryj urok kompaktowej oazy marzeń w granicach apartamentu typu studio. Ta część kuchni łączy funkcjonalność z estetyką. Twoja łazienka na nowo definiuje elegancję i luksus. Dzięki eleganckiemu projektowi, nowoczesnym meblom i nienagannej dbałości o szczegóły, ta elegancka przestrzeń stan…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zespół mieszkaniowy New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New waterfront residence Liv Waterside with swimming pools and a spa center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$3,17M
Oferujemy jasne apartamenty, wille i domy z panoramicznym widokiem na wybrzeże.Każda willa jest wyposażona w windę.W rezydencji znajduje się całodobowa ochrona, sale konferencyjne, pokój zabaw dla dzieci, sala bilardowa, ogrody, kawiarnia i salon, kino, sala imprez, centrum spa z salonem fit…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$179,718
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty w kompleksie mieszkaniowym Verano w zielonej okolicy Dubai Studio City! W pełni wyposażona kuchnia! Rozwinięta infrastruktura! Kompleks posiada dogodny dostęp komunikacyjny! Świetna opcja na życie i inwestycję! Wybierzemy dla Ciebie mieszkanie z korzystną stawką kredytu hipoteczn…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Adeba with a swimming pool and a spa center close to the airport, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$286,767
W rezydencji znajduje się basen, plac zabaw dla dzieci, ścieżki joggingowe i joga, barbecue area, sauna i łaźnia parowa, centrum spa.Zakończenie - 2. kwartał 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Cena zawiera built- w kuchni, sprzęt gospodarstwa domowego, wszystkie rury i oprawy w łazience…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New Serenia District West Residence with a swimming pool, a spa center and parks, Jumeirah Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Serenia District West Residence with a swimming pool, a spa center and parks, Jumeirah Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Serenia District West Residence with a swimming pool, a spa center and parks, Jumeirah Islands, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$606,979
Okręg Serenia Zachód to nie tylko kompleks mieszkalny, ale prawdziwe arcydzieło architektoniczne, stworzone przez Palma Holding dla tych, którzy cenią styl, komfort i doskonałą jakość życia. Przestronne apartamenty z 1-3 sypialniami są dostępne. Każdy narożnik jest przemyślany do ostatniego …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy The Orchard Place Tower C
Zespół mieszkaniowy The Orchard Place Tower C
Zespół mieszkaniowy The Orchard Place Tower C
Zespół mieszkaniowy The Orchard Place Tower C
Zespół mieszkaniowy The Orchard Place Tower C
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Orchard Place Tower C
Zespół mieszkaniowy The Orchard Place Tower C
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$340,570
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 20
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec Vista
Apartamentowiec Vista
Apartamentowiec Vista
Apartamentowiec Vista
Apartamentowiec Vista
Pokaż wszystko Apartamentowiec Vista
Apartamentowiec Vista
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$205,479
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 39 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Inwestuj w nieruchomości w Dubaju: rekordowe zyski i gwarantowane bezpieczeństwo! - Nie podlega podatkowi od nieruchomości i czynszowi; - Nieruchomości rosną w cenie 5-7% rocznie; - nieoprocentowana rata na okres do 3-5 lat; - Najlepsze udogodnienia w najlepszych cenach; - silna płynnoś…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Zespół mieszkaniowy A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Zespół mieszkaniowy A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Zespół mieszkaniowy A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Zespół mieszkaniowy A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Zespół mieszkaniowy A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$613,919
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Talea autorstwa Omniyat - arcydzieło Dubaju Maritime City.Ultra- Luxury Residences Wykonane z czystości architektonicznej.1 do 4 Sypialnia Sky Residences & Penthouses Residences 124; Zakończenie: Q1.2029🏙️ Przegląd projektuTalea przez Omniyat jest ikoną nadmorskiej wieży położonej bezpośredn…
Agencja
Grupo WAME Real Estate
Zespół mieszkaniowy Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residence Miami 2 with swimming pools and a green area close to Dubai Marina, Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$332,793
Oferujemy nowe studia i apartamenty z prywatnymi basenami.Rezydencja jest ozdobiona wspaniałym kaskadowym wyposażeniem wodnym i posiada siłownie, saunę i łaźnię parową, plac zabaw dla dzieci, parking, centrum odnowy biologicznej, baseny i jacuzzi, miejsce do grillowania, kino na świeżym powi…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Ocean Star
Zespół mieszkaniowy Ocean Star
Zespół mieszkaniowy Ocean Star
Zespół mieszkaniowy Ocean Star
Zespół mieszkaniowy Ocean Star
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ocean Star
Zespół mieszkaniowy Ocean Star
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$465,753
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 6
Nowy kompleks mieszkaniowy Ocean Star w Rashid Yachts & Przystań! Mieszkania do zamieszkania, odsprzedaży i wynajmu! Rentowność - od 10% w $! Udostępnimy katalog inwestorski! Nieoprocentowane raty! Termin płatności - 3 kwartały. 2028 Infrastruktura: ogrody, siłownia, plac zabaw dla dzieci,…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Q Gardens Aliya
Zespół mieszkaniowy Q Gardens Aliya
Zespół mieszkaniowy Q Gardens Aliya
Zespół mieszkaniowy Q Gardens Aliya
Zespół mieszkaniowy Q Gardens Aliya
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Q Gardens Aliya
Zespół mieszkaniowy Q Gardens Aliya
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$147,604
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 27
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New Ellison Residence with a swimming pool close to parks and premium infrastructure, Town Square, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Ellison Residence with a swimming pool close to parks and premium infrastructure, Town Square, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Ellison Residence with a swimming pool close to parks and premium infrastructure, Town Square, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$384,850
Witamy w Ellison - projekcie mieszkaniowym, który nadaje nowe znaczenie wygodnemu życiu miejskiemu i oferuje idealną równowagę między dynamiczną atmosferą megapolis a odosobnionym środowiskiem naturalnym. Kompleks znajduje się na Placu Miejskim, w środku parków zielonych, promenady i infrast…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Haya on the Park
Zespół mieszkaniowy Haya on the Park
Zespół mieszkaniowy Haya on the Park
Zespół mieszkaniowy Haya on the Park
Zespół mieszkaniowy Haya on the Park
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Haya on the Park
Zespół mieszkaniowy Haya on the Park
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$230,380
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 13
Apartamenty w nowoczesnym projekcie Haya on the Park w dynamicznej okolicy Town Square Dubai! Oszałamiający widok na centralny park! Apartamenty obejmują w pełni wyposażone kuchnie i co najmniej jeden balkon! Dużo udogodnień dla relaksu i rozrywki! Wygodny plan płatności! Wybierzmy mieszkani…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Mercedes Benz Places by Binghatti
Zespół mieszkaniowy Mercedes Benz Places by Binghatti
Zespół mieszkaniowy Mercedes Benz Places by Binghatti
Zespół mieszkaniowy Mercedes Benz Places by Binghatti
Zespół mieszkaniowy Mercedes Benz Places by Binghatti
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mercedes Benz Places by Binghatti
Zespół mieszkaniowy Mercedes Benz Places by Binghatti
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,77M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 54
Mercedes Benz Miejscowość Binghatti to znakomity kompleks mieszkalny położony w tętniącym życiem sercu Dubaju. Ten luksusowy budynek apartamentowy jest współpracą między Binghatti, znanego dewelopera nieruchomości, i Mercedes- Benz, szanowanej marki luksusowych samochodów. Wieżowiec majestat…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Apartamentowiec UPPER HOUSE
Apartamentowiec UPPER HOUSE
Apartamentowiec UPPER HOUSE
Apartamentowiec UPPER HOUSE
Apartamentowiec UPPER HOUSE
Pokaż wszystko Apartamentowiec UPPER HOUSE
Apartamentowiec UPPER HOUSE
Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 31
MORE THAN JUST A RESIDENT In its centrally located apartments and its holistic design philosophy. Upper House is a place that broadens horizons by maximizing access to a wealth of facilities and offering expansive views of Jumeirah Islands and Marina Skyline. The residential development c…
Agencja
MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKER
Apartamentowiec Seapoint Emaar Beachfront
Apartamentowiec Seapoint Emaar Beachfront
Apartamentowiec Seapoint Emaar Beachfront
Apartamentowiec Seapoint Emaar Beachfront
Apartamentowiec Seapoint Emaar Beachfront
Pokaż wszystko Apartamentowiec Seapoint Emaar Beachfront
Apartamentowiec Seapoint Emaar Beachfront
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$802,990
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Mamy przyjemność zaprezentować ten ekskluzywny apartament przy plaży z 1 sypialnią, w jednej z najbardziej poszukiwanych dzielnic Dubaju, Emaar Beachfront, tętniącym życiem centrum morskim. Te ekskluzywne apartamenty Emaar podniosą definicję luksusowego życia nad morzem. Projekt o nazwie „S…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zespół mieszkaniowy New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$183,096
Ruby jest nowoczesnym projektem mieszkalnym w sercu jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów Dubaju, Jumeirah Village Circle (JVC). Projekt ten jest stworzony dla tych, którzy szukają harmonijnego połączenia stylowej architektury, przytulności i lokalizacji strategicznej.…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Apartamenty Sygnowane przez Chelsea FC w Dubai Maritime City
Apartamentowiec Apartamenty Sygnowane przez Chelsea FC w Dubai Maritime City
Apartamentowiec Apartamenty Sygnowane przez Chelsea FC w Dubai Maritime City
Apartamentowiec Apartamenty Sygnowane przez Chelsea FC w Dubai Maritime City
Apartamentowiec Apartamenty Sygnowane przez Chelsea FC w Dubai Maritime City
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty Sygnowane przez Chelsea FC w Dubai Maritime City
Apartamentowiec Apartamenty Sygnowane przez Chelsea FC w Dubai Maritime City
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,24M
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 30
Luksusowe Apartamenty Sygnowane Marką Chelsea Club z Możliwością Zakupu na Raty w Dubai Maritime City Maritime City to prestiżowa nadbrzeżna inwestycja w Dubaju, która płynnie łączy funkcje komercyjne, mieszkaniowe i przemysł morski, tworząc dynamiczne nadmorskie centrum. Strategicznie położ…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Prestigious apartments with private pools in Ocean Pearl 2 complex, Dubai Islands area, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,15M
SAMANA Ocean Pearl 2 to unikalny projekt zlokalizowany na Wyspach Dubaju. Wyobraźcie sobie poranek, kiedy pierwsze promienie słońca odbijają się na niekończącej się powierzchni lazur, a lekka morska bryza wypełnia wasz dom świeżością. Wnętrza łączą wyrafinowany styl i nowoczesną technologię.…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Pokaż wszystko Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$749,027
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 25
Kompleks w Stylu Wodnego Miasta z Elastycznymi Planami Płatności w Business Bay, Dubaj Business Bay to dynamiczne i szybko rozwijające się centrum handlowo-mieszkaniowe w samym sercu Dubaju. Znane z nowoczesnej, eleganckiej architektury i doskonałej lokalizacji, łączy luksusowy styl życia z …
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with private swimming pools Rome close to Downtown, Meydan District 11, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$493,948
Samana Rome to kompleks mieszkalny, składający się z dwóch wież o niskim wzniesieniu z 80 apartamentami, zapewniający prywatność i cichą atmosferę. W projekcie znajdują się apartamenty z 1-2 sypialniami - każdy z nich wyposażony jest w prywatny basen.Kluczowym elementem kompleksu jest nowocz…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Weybridge Gardens 3
Zespół mieszkaniowy Weybridge Gardens 3
Zespół mieszkaniowy Weybridge Gardens 3
Zespół mieszkaniowy Weybridge Gardens 3
Zespół mieszkaniowy Weybridge Gardens 3
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Weybridge Gardens 3
Zespół mieszkaniowy Weybridge Gardens 3
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$175,063
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 43–122 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Weybridge Gardens 3 jest bramą do nowoczesnego życia i wygody w Dubaju. Weybridge Gardens 3, Alpy jest idealnie położony, tuż przy Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, oferując dobrą dostępność i doskonałą łączność do wszystkich obszarów miasta.Od architektury i wzornictwa wnętrz do wspólnych prz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
86.4
280,463
Mieszkanie 3 pokoi
122.1
413,887
Kawalerka
43.1
175,085
Agencja
Easy Life Property
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Pokaż wszystko Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$1,83M
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 100
Ekskluzywne, w Pełni Umeblowane Apartamenty w Business Bay, Dubaj Business Bay, główny ośrodek biznesowy i lifestyle'owy w Dubaju, to tętniąca życiem dzielnica, która doskonale łączy luksusowe życie z rozwijającym się środowiskiem komercyjnym. Znana ze swojej ikonicznej panoramy, Business Ba…
Agencja
TEKCE Real Estate
Rezydencja Six Senses
Rezydencja Six Senses
Rezydencja Six Senses
Rezydencja Six Senses
Rezydencja Six Senses
Pokaż wszystko Rezydencja Six Senses
Rezydencja Six Senses
<