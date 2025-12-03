Dubaj, Emiraty Arabskie

Samana Rome to kompleks mieszkalny, składający się z dwóch wież o niskim wzniesieniu z 80 apartamentami, zapewniający prywatność i cichą atmosferę. W projekcie znajdują się apartamenty z 1-2 sypialniami - każdy z nich wyposażony jest w prywatny basen.Kluczowym elementem kompleksu jest nowocz…