Dubaj, Emiraty Arabskie

od €402,727

73–158 m² 2

Poddaj się: 2024

Nieruchomości zagraniczne OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Kompleks mieszkaniowy Grove by Iman – premium położony pośrodku bujnej zieleni w Dubai Hills. Deweloperem jest Iman Developers, znany ze swoich unikalnych i ambitnych projektów. Kompleks mieszkaniowy obejmuje kolekcję najpopularniejszych rodzajów nieruchomości. Prezentowane są tutaj studia, apartamenty z 1-3 sypialniami. Powierzchnia obiektów mieszkalnych wynosi od 38 do 237 metrów kwadratowych. Mieszkańcy znajdą niesamowity zestaw udogodnień: - Podwójne lobby, odtworzone na lekalach luksusowych wnętrz; - 25-metrowy basen i jacuzzi do relaksu: w tym basen na dachu; - baseny dla dzieci; - Specjalne place zabaw dla dzieci: plac zabaw na zewnątrz i wewnątrz; - Obszar rekreacyjny na otwartej przestrzeni; - Dobrze utrzymany taras do relaksu i relaksu; - salon klubowy; - obszar do grillowania; - Parking dla pojazdów elektrycznych; - boiska sportowe; - Dobrze wyposażony klub fitness z nowoczesnym sprzętem. Lokalizacja: Kompleks mieszkaniowy Grove położony w Dubai Hills oferuje mieszkańcom nie tylko rozwiniętą infrastrukturę społeczności podmiejskiej, ale także szybki dostęp do ważnych obiektów i lokalizacji w Dubaju: 1 km do centrum handlowego Dubai Hills. 7 kilometrów do centrum handlowego Mall of the Emirates. 16 kilometrów do wieży Burj Khalifa i sztucznej wyspy Palm Jumeirah. 26 kilometrów do Dubai Expo City. 28 kilometrów do międzynarodowego lotniska w Dubaju. Deweloper oferuje bardzo opłacalne plany płatności, podzielone na 6 etapów, co sprawia, że inwestycje w kompleks mieszkaniowy The Grove są jeszcze bardziej opłacalne. Zadzwoń do nas, a chętnie porozmawiamy o najbardziej dochodowych nieruchomościach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich!