Kompleks mieszkalny New Golf Point Residence with a golf course, a park and a swimming pool, Emaar South, Dubai, UAE

Golf Point to projekt mieszkalny, położony w prestiżowym obszarze f Emaar Południe. Każdy dzień zaczyna się niezapomnianym widokiem na zielone wzgórza pola golfowego. Apartamenty z 1-3 sypialnie są dostępne. Obfitość słońca z powodu okien podłogowych na suficie tworzy naprawdę wyjątkową atmosferę, pozwalającą cieszyć się malowniczym krajobrazem bezpośrednio z domu. Wewnętrzna estetyka nowoczesnych kuchni i luksusowych łazienek jest harmonijnym dodatkiem do otaczającego naturalnego blasku.

Kompleks oferuje idealne warunki do odpowiedniego wypoczynku i aktywnego życia. Tutaj znajdują się baseny dla dzieci i dorosłych, gdzie można cieszyć się słonecznymi dniami, pluskać, pływać i spędzać czas z ukochanymi. Dla tych, którzy wolą pozostać w formie, istnieje nowoczesna siłownia wyposażona we wszystko, co niezbędne do efektywnego treningu. Ponadto, wielofunkcyjny pokój pozwala wejść do różnych sportów i prowadzić zajęcia fitness, które będą spełniać wymagania zarówno juniorów, jak i doświadczonych sportowców.

Dla dzieci istnieje bezpieczny plac zabaw, gdzie dzieci mogą się dobrze bawić, rozwijać swoje umiejętności fizyczne i komunikować się ze starszymi.

Cechy:

basen dla dzieci i dorosłych

place zabaw dla dzieci w parku

wielofunkcyjny pokój

wyposażona siłownia

sądy sportowe

18- dołkowy kort golfowy

Instalacje (80 / 20):

10% - płatność w dół

10% - październik 2024 r.

10% - marzec 2025 r.

10% - sierpień 2025 r.

10% - luty 2026 r.

10% - wrzesień 2026 r.

10% - marzec 2027 r.

10% - wrzesień 2027 r.

20% - ukończenie (czwarty kwartał 2028 r.)

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Lokalizacja kompleksu zapewni nie tylko ciszę i spokój życia kraju, ale również dostęp do wszystkich znanych infrastruktury, w tym: