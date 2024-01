Cosmopolitan

Dubaj, Emiraty Arabskie

Royal BIP Real Estate Brokers z przyjemnością oferuje swoim klientom niesamowity apartament z 1 sypialnią, położony w City Walk, znany jako Thyme przez Meraas Najważniejsze informacje; Styl życia w bujnym zielonym krajobrazie Dostępne są atrakcyjne i elastyczne opcje planu płatności Dzika gama udogodnień i udogodnień w przeciwieństwie do innych społeczności Idealnie umieszczony dla szybkiego i wygodnego dostępu do głównych punktów orientacyjnych Udogodnienia i wyposażenie; 1 sypialnia 1 wanna Nieumeblowane BUA; 834 Sqft Pralnia Obszar użytkowy Otwarta kuchnia Lobby, winda i poczekalnia Obszar odbioru 24 × 7 Bezpieczeństwo Dostęp do plaży Centrum opieki zdrowotnej Plac zabaw dla dzieci Restauracja i kawiarnia Centrum fitness Gniazdo gastronomiczne i detaliczne Widok na morze Basen Siłownia Obszar grilla Obszar szpitalny Pokój spa i sauny Tor joggingu, biegania i jazdy na rowerze Aktywność wodna School & Institute Joga i medytacja Aby uzyskać więcej informacji i obejrzeć, zadzwoń: Pan MOEEN AHMAD pod adresem Royal B I P Real Estate Brokers jest wiodącą firmą specjalizującą się w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz zapewnia swoim właścicielom rozwiązania ONE STOP/właściciele i inwestorzy, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Jesteśmy zawsze gotowi pomagać naszym klientom w każdym aspekcie wyszukiwania i finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, budynki i działki z aktualną znajomością rynku nieruchomości i prawa UAE. Royal B I P Brokerzy nieruchomości są zarejestrowani w Urzędzie Regulacji Nieruchomości ( RERA ) Nie. 2828