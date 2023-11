New apartments with views of the sea, marina and large park, in Beach Mansion complex with private beach, Beachfront area, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €1,76M

117–129 m² 2

Poddaj się: 2024

Nieruchomości w Dubaju po okazyjnej cenie z pełnym wsparciem prawnym. Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wellington Beach House Apartments w okazyjnej cenie! Chcesz kupić mieszkanie w Dubaju? Wiesz, jak inwestować z zyskiem! Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych programistów; - Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji; - nieoprocentowana rata przez 7 lat; - Bezpłatne wsparcie prawne; - Gwarancja bezpieczeństwa przelewów w transakcji; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności; - Osobiście pokażemy obiekt w Dubaju lub online; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności. Ellington Beach House to siedmiopiętrowy kompleks mieszkaniowy należący do kategorii elitarnych nieruchomości w Dubaju. Znajduje się we wschodniej części archipelagu Palm Jumeirah « Półksiężyc ». Mieszkańcy kompleksu będą mogli podziwiać piękne widoki na wyspy i horyzont Zatoki Perskiej. Siedmiopiętrowy budynek kompleksu mieszkalnego ma nowoczesny minimalistyczny design z elementami dekoracyjnymi w stylu ekologicznym. Kompleks prezentuje luksusową dekorację z najwyższej jakości materiałów. Terytorium kompleksu przylega do długiej piaszczystej plaży. Pomiędzy budynkiem a morzem znajduje się basen krajobrazowy i wyposażony teren do rekreacji. Apartamenty mają panoramiczne okna i otwarte duże balkony, które zapewniają doskonałe światło dzienne i przyczyniają się do wizualnej rozbudowy przestrzeni życiowej. EKONOMICZNA DORADZTWO LCD: - W dzielnicy Palm Jumeirah powstaje niewiele nowych budynków mieszkalnych, szczególnie w kategorii premium. Jednocześnie duże zapotrzebowanie na mieszkania na wyspach. - Ponadto inwestorzy mogą uzyskać wizę na pobyt w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na trzy lata lub dziesięć lat, w zależności od kwoty zakupu. ZALETY: ▪ dostęp do prywatnej plaży; ▪ 400 m2 z widokiem na plażę Palm Jumeirah z leżakami, prywatnymi i otwartymi altanami oraz barem; ▪ spa w duchu pierwszorzędnych hoteli; ▪ hydroterapia; ▪ basen dla dzieci; ▪ rozległe tereny zielone; Dom klubowy ▪ z salonem, wyposażonym barem, kuchnią, jadalnią z ekranem do spotkań towarzyskich i biznesowych, a także odkrytym tarasem dla miłośników cygar; ▪ kawiarnie i restauracje; ▪ boisko do koszykówki; Kort tenisowy ▪; Stoły do gier stołowych ▪; ▪ lobby hotelowe; ▪ usługi parkingowego i konsjerża. DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTU: 15 minut – Ośrodek Dubai Marina 20 minut – Burj Al Arab żeglarski hotel, freson dla sektora IT i innych obszarów biznesowych Dubai Internet City; 25 minut – Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera; 30 minut – Business Bay Emirate Business Center, Międzynarodowy Port Lotniczy w Dubaju ( DXB ); 40 minut – Międzynarodowy port lotniczy Al Maktoum ( DWC ). WEZWANIE LUB PISANIE, ODPOWIEDŹ NA WSZYSTKIE PYTANIA! Wybierzemy rentowne i niezawodne nieruchomości. Organizujemy bezpieczną umowę z programistą. Wsparcie prawne dla każdej transakcji.