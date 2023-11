Modern residence Riviera IV with a swimming pool, green areas and a picturesque view in MBR City, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €159,013

38–73 m² 2

Poddaj się: 2024

Luma 22 to projekt w budowie w obszarze Jumeirah Village Circle. Kompleks położony jest w centrum jednego z najbardziej obiecujących obszarów Dubai Jumeirah Village Circle, 15 minut jazdy od morza. Luma 22 5-piętrowy kompleks mieszkaniowy dostosowujący studio, 1,2,3 pokojowe apartamenty o dogodnym układzie. Jumeirah Village Circle — to jedna z najszybciej rozwijających się dzielnic Dubaju, oferująca łatwy dostęp do dowolnej infrastruktury w mieście: pracy, szkół, centrów handlowych, rozrywki i sportu. 30 minut jazdy od międzynarodowych portów lotniczych Al Maktoum i Dubaju. Infrastruktura: - basen na dachu; - przestronne lobby z całodobową usługą konsjerża; - ogrody na dziedzińcu; - plac zabaw dla dzieci w zamkniętej strefie pośrodku terenów zielonych; - siłownia; - parking podziemny. Lokalizacja: Za 5 minut mieszkańcy Luma21 będą mogli dotrzeć do: - apteki LIFE Pharmacy – JVC LIFE; - supermarket supermarketu Tudomart; - najbliższy przystanek autobusowy JVC, Sandoval Lane Apartments 1; - Pięciogwiazdkowy hotel FIVE Jumeirah Village Hotel, w którym można zjeść posiłek w jednej z elitarnych restauracji i barów lub zrelaksować się w spa; - Green Park JVC – Halfa Park. Jeśli chodzi o zabytki, najpopularniejszą rozrywkę emiratu, a także lotniska w Dubaju, droga do nich zajmie mniej niż pół godziny: - Burj Al Arab – 15 minut; - Dubai Mall, Burj Khalifa i śpiewające fontanny, Dubai Marina Walk i Marina Beach, Palm Jumeirah – 20 minut; - Parki tematyczne IMG Worlds of Adventure and Global Village, rezerwat przyrody Ras Al Khor z różowymi flamingami, międzynarodowe lotnisko w Dubaju ( DXB ) – 25 minut; - Międzynarodowy port lotniczy Al Maktoum ( DWC ) – 30 minut.