  2. Emiraty Arabskie
  3. Deira
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Deira, Emiraty Arabskie

Dubaj
479
Sharjah
3
Ajman
9
Abu Zabi
46
Zespół mieszkaniowy House of WELL
Zespół mieszkaniowy House of WELL
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$572,608
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 13
Dom Well to dom klubu premium na Wyspach Dubaju, stworzony dla świadomego życia i absolutnego komfortu!Dom Well to ekskluzywny projekt z Well Concept Real Estate Development, położony w prestiżowej nadmorskiej części Wysp Dubaju.Wnętrza wykonane są w ciepłych odcieniach naturalnych z drewna,…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Emiraty Arabskie
od
$635,505
Oferujemy apartamenty z przestronnymi balkonami i panoramicznym widokiem.Rezydencja oferuje baseny dla dzieci i dorosłych, plac zabaw dla dzieci, miejsce do grillowania, siłownię, trawnik i kino na świeżym powietrzu, pole golfowe.Zakończenie - IV kwartał 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrast…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new Park Meadows residence with a swimming pool and parks in the heart of Dubailand area, Dubai
Deira, Emiraty Arabskie
od
$317,197
Park Meadows wznosi się w samym sercu Dubaju, otoczony bujną zielenią i cichymi kanałami wodnymi. To nowoczesny 17-piętrowy kompleks mieszkalny, w tym 205 luksusowych rezydencji. Każdy róg jest nasycony spokojem, gdzie nowoczesny komfort łączy się z naturalnym pięknem. Przestronne apartament…
TRANIO
OneOne
Deira, Emiraty Arabskie
od
$571,209
Legenda morska Jeden otwiera nowy rozdział życia przybrzeżnego na Wyspach Dubaju, gdzie okna wychodzą tylko na spokojną zatokę i żaglowców na horyzoncie. Kompleks składa się z 11 pięter mieszkalnych, z których każda składa się z 6 mieszkań. W pełni umeblowane apartamenty z 1-3 sypialniami są…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Emiraty Arabskie
od
$2,33M
Oferujemy luksusowe apartamenty z widokiem panoramicznym, balkony, tarasy i ogrody.Niektóre apartamenty posiadają prywatne baseny.Rezydencja oferuje baseny, spa, siłownię, concierge service, plac zabaw dla dzieci, kawiarnię i salon, pokój gier.Zakończenie - 1. kwartał 2027 r.Lokalizacja i po…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Floarea Breeze
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$544,327
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Floarea Breeze - estetyka wyspiarska, rezydencje projektowe i prywatność w projekcie premium na Dubaju!Floarea Breeze to znakomity kompleks mieszkalny z Mashriq Elite Developments, stworzony jako ucieleśnienie nowoczesnego stylu życia na Dubaju. Projekt harmonijnie łączy architekturę premium…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Penthouse in the new residence Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Emiraty Arabskie
od
$1,71M
Plaża Walk Residence 4 to nie tylko kompleks mieszkalny, jest to prawdziwa historia o życiu nabrzeża, osadzona w architekturze i designie, gdzie luksus i harmonia idą w parze. Położony na terytorium Dubaju, projekt ten otwiera nowe horyzonty komfortu i estetyki dla przyszłych mieszkańców. Ws…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Beach Walk 4 with a swimming pool, panoramic views and an access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Emiraty Arabskie
od
$722,700
Plaża Walk Residence 4 to nie tylko kompleks mieszkalny, jest to prawdziwa historia o życiu nabrzeża, osadzona w architekturze i designie, gdzie luksus i harmonia idą w parze. Położony na terytorium Dubaju, projekt ten otwiera nowe horyzonty komfortu i estetyki dla przyszłych mieszkańców. Ws…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New project BEACH WALK GRAND 2 with swimming pools, and a kids' playground, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Emiraty Arabskie
od
$604,000
Architetyczne arcydzieło położone na prestiżowych wybrzeżach Dubaju, Beach Walk Grand 2 by Imtiaz znajduje się wzdłuż linii brzegowej, gdzie gracja życia przy plaży stanowi wyrafinowaną równowagę pomiędzy spokojem i wyrafinowaniem - stworzona dla tych, którzy cenią sobie spokój.Beach Walk Gr…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New Bay Residences with swimming pools, gardens and a cinema, Dubai Islands, UAE
Deira, Emiraty Arabskie
od
$1,11M
Oferujemy apartamenty z dużymi tarasami i panoramicznymi widokami.W rezydencji znajdują się baseny dla dzieci i dorosłych, bar, plac zabaw dla dzieci, ogrody, kino, kawiarnia, siłownia, salon, sala gier.Zakończenie - IV kwartał 2026 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Budownictwo w kuchniSzaf…
TRANIO
