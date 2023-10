Dubaj, Emiraty Arabskie

od €515,612

143 m² 1

Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. Golf Views – to zamknięty kompleks mieszkaniowy społeczności Emaar South położony w rozwijającej się dzielnicy Dubaju Południowego. Projekt dewelopera Emaar Properties został oddany do użytku w 2020 roku i reprezentuje trzy połączone ze sobą 10-piętrowe budynki z podium i przyległymi kamienicami. Kolekcja nieruchomości kompleksu oferuje apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami, o dogodnych układach i wnętrzach w jasnych kolorach. Każdy salon wyposażony jest we wbudowaną szafę, funkcjonalnie wyposażoną kuchnię, wyposażoną łazienkę i balkon. Z rezydencji roztacza się widok na 18-dołkowe pole golfowe i tereny krajobrazowe. Mieszkańcom kompleksu oferowane są nowoczesne udogodnienia i usługi: - przestronne salony; - balkony we wszystkich mieszkaniach; - odkryty basen z strefą relaksacyjną; - kompleks siłowni i spa; - restauracje i powierzchnia handlowa; - plac zabaw; - boisko do koszykówki; - parking; - tereny zielone; - całodobowa ochrona i nadzór wideo; - szybki dostęp do Emirates Road i New Expo Road. Lokalizacja: Kompleks Golf Views znajduje się w północnej części inwestycji Emmaar South, która jest projektem rozwoju pól golfowych w południowym Dubaju. Dubai South jest bezpośrednio dostępny dla sieci kolejowej Etihad, nowego międzynarodowego lotniska Al-Mactoum i portu Palm Jebel Ali. Obszary mieszkalne Emaar South zajmują powierzchnię 700 hektarów i są połączone zielonymi bulwarami z siecią transportu publicznego. Społeczność ma 18-dołkowe pole golfowe i klub golfowy, a także planuje budowę dużych parków, tras rowerowych, kompleksów handlowych i wysokiej klasy hoteli. Na autostradzie Emirates Road transportem mieszkańcy kompleksu mogą szybko się tam dostać: - na międzynarodowe lotniska DXB – w 45 minut, Al Mactoum – w 5 minut; - do wieżowca Burj Khalifa i centrum handlowego Dubai Mall – w 40 minut; - do Palm Jumeirah – za 30 minut; - do hotelu Burj Al Arab – w 35 minut; - do promenady The Walk JBR – za 30 minut; - do centrum handlowego Mall of the Emirates – w 35 minut. Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych programistów; - Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji; - nieoprocentowana rata przez 7 lat; - Bezpłatne wsparcie prawne; - Gwarancja bezpieczeństwa przelewów w transakcji; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności; - Osobiście pokażemy obiekt w Dubaju lub online; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności. Atrakcyjność ekonomiczna: - Komisja 0%; - Wiza rezydenta na okres do 10 lat z prawem do przedłużenia; - Zwrot z inwestycji; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. Z nami poczujesz się bezpiecznie, ponieważ mamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa, co jest gwarancją zgodności ze wszystkimi zawiłościami przy rejestracji nieruchomości. Dzwoń lub pisz na czacie, jesteśmy zawsze w kontakcie i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania !!