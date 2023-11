Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

Cena na żądanie

Prezentując, The Cloud Tower w Jumeirah Village Triangle ( JVT ), nowe budynki mieszkalne Tiger Properties są domem dla szerokiej gamy nowoczesnych apartamentów w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Składający się z dwóch wieżowców, projekt ma na celu poszukiwanie wyrafinowanych i wysokiej jakości domów w przystępnej cenie. Rozwój z wieloma historiami zapewni inspirujące widoki na okolicę. Poza tym, dla większej korzyści przyszłych mieszkańców, udogodnienia i udogodnienia, które zostaną udostępnione, będą jedyne w swoim rodzaju. Idealny dla osób samotnych, pracujących profesjonalistów i rodziny, rozwój jest przygotowany do zapewnienia właściwej równowagi pod względem bezpieczeństwa i prywatności. Każdy aspekt rozwoju przedstawi nowy wymiar życia w społeczności. Otoczony głównymi atrakcjami i kluczowymi dzielnicami biznesowymi w pobliżu, rozwój wydaje się być również inteligentną opcją inwestycyjną. Dysponując nowoczesnym designem i klasyczną architekturą, projekt ma oferować to, co najlepsze z obu światów. Dzięki łatwemu dostępowi do szerokiej gamy punktów rozrywki, rozrywki, wyśmienitej kuchni i sklepów detalicznych, rzeczywiście poprawi to ogólne wrażenia z życia. Dla tych, którzy chcą znaleźć miejsce, które pomoże im się zrelaksować i zrelaksować, jednostki mieszkalne w tym rozwoju wydają się realną alternatywą. NAJWAŻNIEJSZE WYKWATELSTWA Osiedle składa się z 447 rezydencji, 6 biur i 3 jednostek sprzedaży detalicznej. Apartamenty w różnych rozmiarach i konfiguracji Rezydencje wyłożone eleganckimi udogodnieniami Otoczony głównymi atrakcjami Inteligentne i niedrogie opcje planu płatności Szybkie windy Przez całą dobę bezpieczeństwo