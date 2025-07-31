Kompleks mieszkalny Starting from $111,400

🖼 Super niepowtarzalna okazja dla inwestorów

Począwszy od 111,400 dolarów

Wysoki potencjał wzrostu kapitału + stabilny dochód z najmu od pierwszego dnia!

Idealny do wynajmu długoterminowego lub dziennego, z możliwością natychmiastowego otrzymania 8% rocznie, nawet w fazie budowy.

SAMANA HILLS 3

Projekt Resort z prywatnymi basenami w każdej jednostce

Dubai Industrial City (w pobliżu Dubai South / Expo City)

Poprzednie 2 fazy wyprzedane w ciągu kilku godzin

Modny, nowoczesny produkt z maksymalnym współczynnikiem wow i minimalnym wejściem

W KOMPLEKSOWYM ZASADZIE:

- Prywatne baseny w każdej jednostce

- Nieskończony basen, jacuzzi, grill

- Wewnętrzna i zewnętrzna siłownia

- Kino Open- air

- Basen dla dzieci, plac zabaw

- Lounge, zatopione siedzenia, balkony

- Panoramiczne okna, wnętrza projektantów

CENY STARTUJĄCE (100% płatności + ROI 8% rocznie × 3 lata)

Studio AED 409,200 (~ 111,400 USD)

~ 422 m kw. (~ 39 m kw.)

Z prywatnym basenem

Cena obejmuje dochód z zaliczek za 3 lata wynajmu w wysokości 8% / rok > Anastasia & Invest Dubai: Inne opcje:

- AED 465,000 (~ 126,500 USD) z 100% płatności bez ROI

- AED 620.000 z 8-letnim planem spłaty. 1% miesięcznie

1 Sypialnia z AED 574,200 (~ 156,200 USD)

~ 585 m2 ft. (~ 54 m2.)

Z prywatnym basenem

Inne opcje:

- AED 652,500 ze 100% płatnością bez ROI

- AED 870 000 z planem spłaty

2 Sypialnia również dostępna na życzenie

3 OPCJE PŁATNOŚCI:

Plan zagospodarowania do 8 lat

- Od 10- 20% na początku

- Następnie tylko 1% / miesiąc, bezpośrednio do dewelopera

- Bez banku, bez kredytu, bez czeków

100% płatności → zniżka do -25%

100% płatności z rabatem do 10% + ROI 8% / rok × 3 lata

Jednostka jest "jakby już wynajęta", a dochód jest natychmiast wliczony w cenę

Wszystkie poprzednie fazy zostały wyprzedane przed rozpoczęciem sprzedaży