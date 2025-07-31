  1. Realting.com
  Kompleks mieszkalny Starting from $111,400

Kompleks mieszkalny Starting from $111,400

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$112,000
;
20
ID: 28017
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.09.2025

Lokalizacja

  Kraj
    Emiraty Arabskie
  Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Klasa
    Klasa
    Klasa ekonomiczna
  Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

O kompleksie

🖼 Super niepowtarzalna okazja dla inwestorów

Począwszy od 111,400 dolarów

Wysoki potencjał wzrostu kapitału + stabilny dochód z najmu od pierwszego dnia!
Idealny do wynajmu długoterminowego lub dziennego, z możliwością natychmiastowego otrzymania 8% rocznie, nawet w fazie budowy.

SAMANA HILLS 3

Projekt Resort z prywatnymi basenami w każdej jednostce
Dubai Industrial City (w pobliżu Dubai South / Expo City)

Poprzednie 2 fazy wyprzedane w ciągu kilku godzin
Modny, nowoczesny produkt z maksymalnym współczynnikiem wow i minimalnym wejściem

W KOMPLEKSOWYM ZASADZIE:

- Prywatne baseny w każdej jednostce
- Nieskończony basen, jacuzzi, grill
- Wewnętrzna i zewnętrzna siłownia
- Kino Open- air
- Basen dla dzieci, plac zabaw
- Lounge, zatopione siedzenia, balkony
- Panoramiczne okna, wnętrza projektantów

CENY STARTUJĄCE (100% płatności + ROI 8% rocznie × 3 lata)

Studio AED 409,200 (~ 111,400 USD)

~ 422 m kw. (~ 39 m kw.)
Z prywatnym basenem
Cena obejmuje dochód z zaliczek za 3 lata wynajmu w wysokości 8% / rok > Anastasia & Invest Dubai: Inne opcje:
- AED 465,000 (~ 126,500 USD) z 100% płatności bez ROI
- AED 620.000 z 8-letnim planem spłaty. 1% miesięcznie

1 Sypialnia z AED 574,200 (~ 156,200 USD)

~ 585 m2 ft. (~ 54 m2.)
Z prywatnym basenem

Inne opcje:
- AED 652,500 ze 100% płatnością bez ROI
- AED 870 000 z planem spłaty

2 Sypialnia również dostępna na życzenie

3 OPCJE PŁATNOŚCI:

Plan zagospodarowania do 8 lat
- Od 10- 20% na początku
- Następnie tylko 1% / miesiąc, bezpośrednio do dewelopera
- Bez banku, bez kredytu, bez czeków

100% płatności → zniżka do -25%
100% płatności z rabatem do 10% + ROI 8% / rok × 3 lata
Jednostka jest "jakby już wynajęta", a dochód jest natychmiast wliczony w cenę

Wszystkie poprzednie fazy zostały wyprzedane przed rozpoczęciem sprzedaży

Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 809.0
Cena za m², USD 287
Cena mieszkania, USD 231,999

Dubaj, Emiraty Arabskie

Kompleks mieszkalny Starting from $111,400
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$112,000
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje