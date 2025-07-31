Kompleks mieszkalny Starting from $111,400

🖼 Super niepowtarzalna okazja dla inwestorów
Począwszy od 111,400 dolarów
Wysoki potencjał wzrostu kapitału + stabilny dochód z najmu od pierwszego dnia!
Idealny do wynajmu długoterminowego lub dziennego, z możliwością natychmiastowego otrzymania 8% rocznie, nawet w fazie budowy.
SAMANA HILLS 3
Projekt Resort z prywatnymi basenami w każdej jednostce
Dubai Industrial City (w pobliżu Dubai South / Expo City)
Poprzednie 2 fazy wyprzedane w ciągu kilku godzin
Modny, nowoczesny produkt z maksymalnym współczynnikiem wow i minimalnym wejściem
W KOMPLEKSOWYM ZASADZIE:
- Prywatne baseny w każdej jednostce
- Nieskończony basen, jacuzzi, grill
- Wewnętrzna i zewnętrzna siłownia
- Kino Open- air
- Basen dla dzieci, plac zabaw
- Lounge, zatopione siedzenia, balkony
- Panoramiczne okna, wnętrza projektantów
CENY STARTUJĄCE (100% płatności + ROI 8% rocznie × 3 lata)
Studio AED 409,200 (~ 111,400 USD)
~ 422 m kw. (~ 39 m kw.)
Z prywatnym basenem
Cena obejmuje dochód z zaliczek za 3 lata wynajmu w wysokości 8% / rok > Anastasia & Invest Dubai: Inne opcje:
- AED 465,000 (~ 126,500 USD) z 100% płatności bez ROI
- AED 620.000 z 8-letnim planem spłaty. 1% miesięcznie
1 Sypialnia z AED 574,200 (~ 156,200 USD)
~ 585 m2 ft. (~ 54 m2.)
Z prywatnym basenem
Inne opcje:
- AED 652,500 ze 100% płatnością bez ROI
- AED 870 000 z planem spłaty
2 Sypialnia również dostępna na życzenie
3 OPCJE PŁATNOŚCI:
Plan zagospodarowania do 8 lat
- Od 10- 20% na początku
- Następnie tylko 1% / miesiąc, bezpośrednio do dewelopera
- Bez banku, bez kredytu, bez czeków
100% płatności → zniżka do -25%
100% płatności z rabatem do 10% + ROI 8% / rok × 3 lata
Jednostka jest "jakby już wynajęta", a dochód jest natychmiast wliczony w cenę
Wszystkie poprzednie fazy zostały wyprzedane przed rozpoczęciem sprzedaży