Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty Sygnowane przez Chelsea FC w Dubai Maritime City

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,24M
5.11.2025
$1,24M
2.11.2025
$1,23M
26.10.2025
$1,23M
23.10.2025
$1,23M
22.10.2025
$1,23M
18.10.2025
$1,22M
17.10.2025
$1,13M
16.10.2025
$1,13M
15.10.2025
$1,14M
14.10.2025
$1,14M
11.10.2025
$1,14M
10.10.2025
$1,13M
9.10.2025
$1,13M
7.10.2025
$1,13M
4.10.2025
$1,12M
3.10.2025
$1,12M
1.10.2025
$1,12M
30.09.2025
$1,12M
27.09.2025
$1,13M
26.09.2025
$1,12M
16
ID: 27730
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    30

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Luksusowe Apartamenty Sygnowane Marką Chelsea Club z Możliwością Zakupu na Raty w Dubai Maritime City

Maritime City to prestiżowa nadbrzeżna inwestycja w Dubaju, która płynnie łączy funkcje komercyjne, mieszkaniowe i przemysł morski, tworząc dynamiczne nadmorskie centrum. Strategicznie położona między Port Rashid a Dubai Dry Docks, oferuje wyjątkową możliwość inwestycji na własność z oszałamiającym widokiem na morze, bezpośrednim dostępem do Zatoki Arabskiej oraz bliskością do kluczowych punktów miasta. Zaprojektowana z myślą o wspieraniu przedsiębiorstw morskich i luksusowym stylu życia, Maritime City oferuje nowoczesne wieżowce, luksusowe rezydencje, usługi dla jachtów oraz zaawansowaną infrastrukturę, czyniąc ją atrakcyjnym miejscem zarówno dla inwestorów, przedsiębiorców, jak i mieszkańców.

Apartamenty na sprzedaż w Dubai Maritime City znajdują się zaledwie 2 minuty od Mina Rashid, 8 minut od restauracji przy plaży publicznej, 12 minut od szkół i szpitali, 15 minut od Złotego Suku, 17 minut od Burj Khalifa i Dubai Mall oraz 20 minut od Międzynarodowego Lotniska w Dubaju.

Projekt obejmuje sześć architektonicznie imponujących wież inspirowanych rafami koralowymi, płynnie łączących współczesną elegancję Londynu z nadmorską energią Dubaju, oferując prawdziwy miejsko-resortowy styl życia. Mieszkańcy mogą cieszyć się panoramicznymi widokami na morze i panoramę miasta w zakresie 270 stopni. Do flagowych udogodnień należą boisko piłkarskie Stamford Summit na dachu, plażowy basen infinity, Chelsea Lion Beach z charakterystycznym niebieskim piaskiem, siłownia na świeżym powietrzu, bieżnia, centrum fitness z motywem wodnym, pokój symulacji piłkarskich oraz Chelsea Athlete Performance Training Centre. Strefa wellness obejmuje krioterapię, terapię deszczową, haloterapię, parkour Kneippa, Starlit Wellness Centre, jogę powietrzną, Serenity Spa, terapię dźwiękami wodospadu, leśne kapsuły relaksacyjne, sensoryczne korytarze oraz Ścieżkę Uziemienia Pięciu Zmysłów. Oferta kulinarna obejmuje kawiarnię mono-diet, restaurację ze zdrową kuchnią gourmet, Captain’s Table – ekskluzywne doświadczenie z legendami Chelsea – oraz tętniącą życiem Chelsea Powerhouse Lounge. Udogodnienia dla rodzin obejmują baseny dla dzieci, plac zabaw z motywem podwodnym, instalacje huśtawek Coral, immersyjną Aleję Legend oraz prywatne kino Stamford Cinema. Każdy element został starannie zaprojektowany, by zapewnić kompleksową mieszankę sportu, wellness, wypoczynku i życia przy plaży – całkowicie przenikniętą duchem i dziedzictwem Chelsea Football Club.

Projekt oferuje wybór elegancko zaprojektowanych apartamentów z 1, 2 i 3 sypialniami, z których każdy został stworzony tak, aby odzwierciedlać wyrafinowane połączenie współczesnej elegancji i funkcjonalnego komfortu. Wnętrza oferują otwarte przestrzenie dzienne z dużymi oknami od podłogi do sufitu, które kadrują zachwycające widoki na morze i panoramę miasta, jednocześnie zalewając każde wnętrze naturalnym światłem. Starannie zaprojektowane kuchnie wyposażone są w wysokiej jakości sprzęt AGD, a sypialnie zawierają wbudowane szafy, które zwiększają przestrzeń do przechowywania bez kompromisu dla estetyki. Koncepcja projektu czerpie inspirację z wodnej harmonii i dziedzictwa Chelsea Football Club, wprowadzając subtelne tematyczne akcenty, miękkie faktury i harmonijną paletę kolorystyczną, która równoważy nowoczesność miasta ze spokojem wybrzeża. Wysokiej klasy materiały, niestandardowe wykończenia i precyzyjne detale we wszystkich przestrzeniach mieszkalnych, kuchniach, sypialniach, łazienkach i garderobach tworzą płynne przejście między stylem a funkcjonalnością, oferując styl życia pełen wyrafinowanego komfortu i dyskretnego luksusu.


DXB-00243

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,24M
