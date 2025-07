Kompleks mieszkalny Where Urban Energy Meets Natural Serenity / DAMAC Safa Gate

Safa Gate by DAMAC - The New Gateway to Iconic Dubai Living.

Gdzie energia miejska zaspokaja naturalną spokój.

1 & 2 Sypialnia Apartamenty Brazil 124; Zakończenie: Q4 2029

Przegląd projektu:

Safa Gate to najnowszy luksusowy dodatek do serii DAMAC, oferujący uderzającą wieżę mieszkalną znajdującą się pomiędzy bujnym Safa Park a dynamiczną energią Sheikh Zayed Road. Z podpisem DAMAC i odważną architekturą, Safa Gate zapewnia mieszkańcom zapierające dech w piersiach widoki na Dubaju skyline, Burj Al Arab i Dubai Canal.

Idealny dla inwestorów i poszukiwaczy stylu życia miasta, Safa Gate łączy kosmopolityczne wyrafinowanie z spokojem parkside życia - wszystko w ciągu minut od centrum Dubaju.

Ceny od:

🟩 1 Sypialnia ~ 70 m ² od 465.000 €

🟨 2 Sypialnia ~ 110 m ² od 720.000 €

📆 Plan płatności: 20% rezerwacja • 50% podczas budowy • 30% przy przekazaniu

📅 Przekazywanie: Q4 2029

📈 Przewidywany ROI: 6,5% -8% rocznie w tej strefie

Apartament Highlights:

Współczesny design z oknami sufitowymi.

Balkony z widokiem na Safa Park, Canal lub Burj Khalifa.

Kuchnia Open- plan z wykończeniami premium.

Built-in szafy, łazienki.

Smart- home gotowe jednostki.

W pełni umeblowane opcje dostępne.

Ułatwienia i styl życia:

Resort-styl nieskończoność basen z widokiem na niebo.

Kryte spa wellness, joga i strefy medytacji.

Centrum fitness.

Niebo ogrody, zielone tarasy i pionowe krajobrazy.

Komory kinowe, saloniki i prywatne imprezy.

24 / 7 concierge, valet & high-security entry.

Strefy handlu detalicznego i kafejki.

Pierwsza lokalizacja - Sheikh Zayed Road & Safa Park

2 min do Safa Park

5 min do City Walk & Boxpark

7 min do centrum Dubaj & Burj Khalifa

10 min do Jumeirah Beach

15 min do międzynarodowego lotniska w Dubaju

Bezpośrednie wejście / wyjście na Sheikh Zayed Road

Idealny dla: