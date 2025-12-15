  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Business Bay
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Business Bay, Emiraty Arabskie

Dubaj
477
Sharjah
3
Ajman
9
Abu Zabi
46
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Pokaż wszystko Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$1,83M
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 100
Ekskluzywne, w Pełni Umeblowane Apartamenty w Business Bay, Dubaj Business Bay, główny ośrodek biznesowy i lifestyle'owy w Dubaju, to tętniąca życiem dzielnica, która doskonale łączy luksusowe życie z rozwijającym się środowiskiem komercyjnym. Znana ze swojej ikonicznej panoramy, Business Ba…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Ahad Residences — high-rise residence by Ahad Group close to a beach and a metro station in the center of Business Bay, Dubai
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$955,349
W rezydencji znajduje się odkryty basen, siłownia, sauna, ochrona wokół zegara, parking, usługi concierge, sklepy.Zakończenie - październik 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Urządzenia kuchenne (lodówka, piec gazowy, piekarnik gazowy, kaptur, pralka i zmywarka)Lokalizacja i pobliska in…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Duplex apartments in the new skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,00M
DWTN Mieszkańcy to nowy projekt mieszkaniowy, który jest jednym z najwyższych budynków mieszkalnych w mieście. Położony między Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai i Business Bay, projekt oferuje niesamowite widoki na Burj Khalifa i wody Zatoki Perskiej, a także zapewnia łatwy dostęp do wszystk…
Agencja
TRANIO
OneOne
Zespół mieszkaniowy Canal Heights 2
Zespół mieszkaniowy Canal Heights 2
Zespół mieszkaniowy Canal Heights 2
Zespół mieszkaniowy Canal Heights 2
Zespół mieszkaniowy Canal Heights 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Canal Heights 2
Zespół mieszkaniowy Canal Heights 2
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$646,301
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 45
Apartamenty w luksusowym kompleksie Canal Heights 2 w rejonie Business Bay! Mieszkania do zamieszkania i pod inwestycję (ROI - 6,3% w dolarach)! Nieoprocentowane raty! Istnieje możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt! Kuchnia w pełni umeblowana! Termin płatności - 3 kwartały. 2027 Zalety: …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence One by Binghatti with swimming pools and a tennis court in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,92M
Jeden przez Binghatti to nowy projekt mieszkaniowy słynnej firmy Binghatti Developers. Fasada budynku jest oprawiona kryształowym szkłem. Kompleks ten oferuje wybór nowoczesnych rezydencji, zaprojektowanych z uwzględnieniem nowoczesnego życia miejskiego.Oferujemy studia i apartamenty z 1- 4 …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Residence Prive with a kids' club and a spa area on the water’s edge of Business Bay's marina, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$356,099
Oferujemy luksusowe apartamenty z widokiem na miasto.W rezydencji znajduje się okrągła restauracja, klub zdrowia i spa, ogród krajobrazowy, jacuzzi, klub dla dzieci.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w odległości spaceru od restauracji, kawiarni, sklepów i przystani ja…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Chic Tower
Zespół mieszkaniowy Chic Tower
Zespół mieszkaniowy Chic Tower
Zespół mieszkaniowy Chic Tower
Zespół mieszkaniowy Chic Tower
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Chic Tower
Zespół mieszkaniowy Chic Tower
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,27M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 47
Powierzchnia 142–159 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Darmowy wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych deweloperów. Pełne prawne wsparcie transakcji.Chic Tower to nowa luksusowa wieża mieszkalna z unikalną architekturą DAMAC Properties, która zostanie zbudowana na nabrzeżu Dubaju Canal w Business Bay. Kluczową cechą tego projektu, oprócz unikal…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
159.0
1,27M
Mieszkanie 2 pokoi
142.0
1,17M
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$7,27M
Oferujemy apartamenty z prywatnymi basenami.Niektóre penthouses mają prywatne siłownie i pokoje gier.Rezydencja oferuje prywatną plażę, siłownię, garaż, ochronę, basen, usługi concierge, spa.Zakończenie - 2. kwartał 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Opera Dubai - 5 minutDubai Mall…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay
Apartamentowiec Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay
Apartamentowiec Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay
Apartamentowiec Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay
Apartamentowiec Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay
Pokaż wszystko Apartamentowiec Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay
Apartamentowiec Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$733,563
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 100
Luksusowe Mieszkania z Widokiem na Miasto w Wieżowcu w Business Bay Dubai Mieszkania z 1 do 4 sypialniami zlokalizowane są w najbardziej prestiżowej inwestycji w Business Bay w Dubaju. Ta 122-piętrowa wieża wykończona jasnym złotem łączy tradycyjny urok Emiratów ze współczesnymi udogodnienia…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy ONE by Binghatti
Zespół mieszkaniowy ONE by Binghatti
Zespół mieszkaniowy ONE by Binghatti
Zespół mieszkaniowy ONE by Binghatti
Zespół mieszkaniowy ONE by Binghatti
Zespół mieszkaniowy ONE by Binghatti
Zespół mieszkaniowy ONE by Binghatti
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$582,191
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 61
Apartamenty w nowej inwestycji One by Binghatti w rejonie Business Bay! Świetne do zamieszkania, odsprzedaży i wynajmu! Wysoki dochód - od 10% w $! Prestiżowa okolica! Nieoprocentowane raty! Kuchnia w pełni umeblowana! Termin płatności - 4 kwartały. 2026 Udogodnienia: siłownia, specjalne m…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Zespół mieszkaniowy Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$620,250
Chcemy zaprezentować projekt mieszkalny BAYZ 102 - ekskluzywny wieżowiec z 102 piętrami, łączący elegancję i nowoczesność. Każdy z was może wybrać idealne mieszkanie wśród luksusowych studio, apartamenty z 1- 4 sypialniami i penthouse.Projekt obejmuje w pełni umeblowane apartamenty z wyrafin…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments with large balconies in Avanti residential complex with a gym, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$412,730
Projekt to kompleks apartamentowy wieży piętrowej. Znajduje się w pobliżu dzielnicy Burj, w pobliżu głównych atrakcji miasta i krótkiej drogi od głównych autostrad.Ta stylowa wieża jest nie tylko idealnym miejscem do życia (gustownie zaprojektowane neutralne meble, wyposażona kuchnia i duże …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Canal Heights
Zespół mieszkaniowy Canal Heights
Zespół mieszkaniowy Canal Heights
Zespół mieszkaniowy Canal Heights
Zespół mieszkaniowy Canal Heights
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Canal Heights
Zespół mieszkaniowy Canal Heights
Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 37
Projekt premium Canal Heights w Business Bay! Doskonała opcja wynajmu (ROI - 6,3% w dolarach)! Mieszkanie posiada w pełni wyposażoną kuchnię! Plan ratalny 0%! Termin realizacji - 3 kwartały. 2027 Udogodnienia: w pełni wyposażona siłownia, kort tenisowy, sklepy i supermarket, plac zabaw dla…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$3,82M
Kompleks mieszkalny na brzegu Kanału Dubajskiego. Zaprojektowany przez saudyjskiego dewelopera i włoską firmę projektową Missoni. Jest to drugi na świecie budynek z wnętrzem przez tego projektanta, pierwszy jest w Miami.Budynek zdobi elementy mody i sztuki podobne do kompleksu apartamentoweg…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Eywa
Zespół mieszkaniowy Eywa
Zespół mieszkaniowy Eywa
Zespół mieszkaniowy Eywa
Zespół mieszkaniowy Eywa
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Eywa
Zespół mieszkaniowy Eywa
Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 19
Apartamenty w luksusowym kompleksie Eywa w biznesowym centrum Dubaju - Business Bay! Umeblowana kuchnia! Panoramiczny widok na wieżowiec Burj Khalifa! Udostępnimy katalog inwestorski! Termin: II kwartał 2026 Udogodnienia: biblioteka, kryształowy ogród, klub z restauracją, centrum SPA z sau…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Canal Heights de GRISOGONO — stylish high-rise residence by DAMAC in the prestigious business district of Business Bay, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$952,909
W rezydencji znajduje się basen nieskończoność, siłownia, centrum handlowe, restauracje, parking, plac zabaw dla dzieci, grill, boisko sportowe.Zakończenie - wrzesień 2027 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Burj Khalifa - 7 minutDubai Mall - 7 minutPort lotniczy Dubaj - 16 minut
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Pokaż wszystko Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$1,65M
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 25
Kompleks w Stylu Wodnego Miasta z Elastycznymi Planami Płatności w Business Bay, Dubaj Business Bay to dynamiczne i szybko rozwijające się centrum handlowo-mieszkaniowe w samym sercu Dubaju. Znane z nowoczesnej, eleganckiej architektury i doskonałej lokalizacji, łączy luksusowy styl życia z …
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$563,396
Projekt jest wysoki 30-piętrowy budynek z elitarnymi 1-2 sypialniami apartamenty. Apartamenty od 17 do 26 pięter oferują spektakularny widok na obszar Business Bay i Dubai Canal.Oprócz jednostek mieszkalnych, projekt posiada różne udogodnienia dla mieszkańców: kontrolowane temperaturą baseny…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Pad
Zespół mieszkaniowy Pad
Zespół mieszkaniowy Pad
Zespół mieszkaniowy Pad
Zespół mieszkaniowy Pad
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pad
Zespół mieszkaniowy Pad
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$483,014
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 24
Powierzchnia 61–121 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. Pad - nowy kompleks mieszkalny, pochylony pod kątem 6,5 stopnia i otoczony oświetleniem LED, elegancki i wyrafinowany Pad jest szczytem super-efektownego życia w budynku mieszkalnym, najjaśniejsz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.0 – 121.0
483,014 – 972,055
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay
Apartamentowiec Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay
Apartamentowiec Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay
Apartamentowiec Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay
Apartamentowiec Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay
Pokaż wszystko Apartamentowiec Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay
Apartamentowiec Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$2,28M
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 100
Luksusowe Mieszkania z Widokiem na Miasto w Wieżowcu w Business Bay Dubai Mieszkania z 1 do 4 sypialniami zlokalizowane są w najbardziej prestiżowej inwestycji w Business Bay w Dubaju. Ta 122-piętrowa wieża wykończona jasnym złotem łączy tradycyjny urok Emiratów ze współczesnymi udogodnienia…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New Velor Residence with a swimming pool, a mini golf and a wellness center, Downtown Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Velor Residence with a swimming pool, a mini golf and a wellness center, Downtown Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$4,47M
VELOR jest ucieleśnieniem wyrafinowania w sercu Dubaju, w prestiżowej części centrum miasta, gdzie styl życia jest określony przez elegancję, komfort i absolutną uwagę na szczegóły. Wyłączny projekt mieszkalny wznosi się wśród architektonicznych i kulturalnych miejsc megapolis, oferując rezy…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy The Sterling
Zespół mieszkaniowy The Sterling
Zespół mieszkaniowy The Sterling
Zespół mieszkaniowy The Sterling
Zespół mieszkaniowy The Sterling
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Sterling
Zespół mieszkaniowy The Sterling
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$478,862
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 25
Powierzchnia 67–80 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nieruchomości w Dubaju po okazyjnej cenie z pełnym wsparciem prawnym. Pomoc w przekazywaniu środków. Bezpłatny wybór nieruchomości. Unikalne mieszkanie Sterlinga w centrum Dubaju w Business Bay z 1 sypialnią. Chcesz kupić mieszkanie w Dubaju? Wiesz, jak inwestować z zyskiem! Zapewnimy Ci:…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
67.0
478,862
Mieszkanie 2 pokoi
80.0
480,384
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Zespół mieszkaniowy BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Zespół mieszkaniowy BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Zespół mieszkaniowy BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Zespół mieszkaniowy BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Zespół mieszkaniowy BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$5,31M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 640 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Hiperforma charakteryzuje się subtelnymi konturami i płynnymi liniami. Z każdego kąta fasada oferuje nową perspektywę, tworząc wizualną tajemniczość – wykwintne dzieło rzeźbiarskie, które tworzy pełne życia poczucie przepływu i ruchu. RIVIERA MANSION COLLECTION  Cannes – 2 sypialnie – …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 4 pokoi
640.2
14,16M
Agencja
Easy Life Property
Zespół mieszkaniowy Trillionaire
Zespół mieszkaniowy Trillionaire
Zespół mieszkaniowy Trillionaire
Zespół mieszkaniowy Trillionaire
Zespół mieszkaniowy Trillionaire
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Trillionaire
Zespół mieszkaniowy Trillionaire
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$383,976
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 25
Elitarny apartament w nowym kompleksie Trillionaire w Business Bay! Wysoki zwrot z inwestycji (ROI - 5,8% w dolarach)! Udostępnimy katalog inwestorski! Istnieje możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt! Termin - 3 kwartały. 2024 Udogodnienia: basen dla dorosłych i dzieci, siłownia z usługam…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxurious penthouses in one of the tallest skyscrapers DNWT Residences, Business Bay, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$4,71M
DWTN Mieszkańcy to nowy projekt mieszkaniowy, który jest jednym z najwyższych budynków mieszkalnych w mieście. Położony między Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai i Business Bay, projekt oferuje niesamowite widoki na Burj Khalifa i wody Zatoki Perskiej, a także zapewnia łatwy dostęp do wszystk…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy J One Tower B
Zespół mieszkaniowy J One Tower B
Zespół mieszkaniowy J One Tower B
Zespół mieszkaniowy J One Tower B
Zespół mieszkaniowy J One Tower B
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy J One Tower B
Zespół mieszkaniowy J One Tower B
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,25M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 18
Apartamenty w wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym J One nad brzegiem Kanału Dubajskiego! Ze wspaniałym widokiem na Burj Khalifa! Możliwość raty bez odsetek po otrzymaniu kluczy! Kuchnia umeblowana i sprzęt AGD! Idealne do zamieszkania i inwestycji! Udogodnienia: basen, siłownia, plac zabaw …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Zespół mieszkaniowy Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Zespół mieszkaniowy Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Zespół mieszkaniowy Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Zespół mieszkaniowy Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Zespół mieszkaniowy Penthouses in new Eden House Park Residence with a swimming pool and parks close to Jumeirah Beach, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$5,10M
Eden House Park jest miejscem, gdzie natura i miejski styl życia łączą się i tworzą wyjątkową atmosferę dla życia i rekreacji. Ten kompleks mieszkalny znajduje się wzdłuż malowniczego Kanału Dubai i ustanawia nowy standard komfortowego i wyrafinowanego stylu życia. Każdy szczegół jest staran…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy One River Point
Zespół mieszkaniowy One River Point
Zespół mieszkaniowy One River Point
Zespół mieszkaniowy One River Point
Zespół mieszkaniowy One River Point
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy One River Point
Zespół mieszkaniowy One River Point
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$808,172
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 34
Prestiżowe apartamenty w One River Point nad brzegiem Kanału Dubajskiego! Panoramiczne widoki na Burj Al Arab i Palm Jumeirah, Burj Khalifa i Kanał Dubajski! Rentowność - od 5,8%! Apartamenty nadają się do zamieszkania, inwestowania i wynajmu! Udogodnienia: salon immersyjny, dom klubowy, ba…
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Pokaż wszystko Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$866,191
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 100
Ekskluzywne, w Pełni Umeblowane Apartamenty w Business Bay, Dubaj Business Bay, główny ośrodek biznesowy i lifestyle'owy w Dubaju, to tętniąca życiem dzielnica, która doskonale łączy luksusowe życie z rozwijającym się środowiskiem komercyjnym. Znana ze swojej ikonicznej panoramy, Business Ba…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Urban Oasis
Zespół mieszkaniowy Urban Oasis
Zespół mieszkaniowy Urban Oasis
Zespół mieszkaniowy Urban Oasis
Zespół mieszkaniowy Urban Oasis
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Urban Oasis
Zespół mieszkaniowy Urban Oasis
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$867,684
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 34
Powierzchnia 152–172 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
152.0
867,684
Mieszkanie 2 pokoi
172.0
1,29M
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Pokaż wszystko Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Apartamentowiec Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$1,50M
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 100
Ekskluzywne, w Pełni Umeblowane Apartamenty w Business Bay, Dubaj Business Bay, główny ośrodek biznesowy i lifestyle'owy w Dubaju, to tętniąca życiem dzielnica, która doskonale łączy luksusowe życie z rozwijającym się środowiskiem komercyjnym. Znana ze swojej ikonicznej panoramy, Business Ba…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$378,746
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na miasto.W rezydencji znajduje się duży salon i tereny zielone, siłownie, baseny, boisko do koszykówki, joga, grill, plac zabaw dla dzieci.Zakończenie - październik 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w centrum Duba…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Canal Crown
Zespół mieszkaniowy Canal Crown
Zespół mieszkaniowy Canal Crown
Zespół mieszkaniowy Canal Crown
Zespół mieszkaniowy Canal Crown
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$555,890
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 39
Powierzchnia 74–120 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. Bezpłatna konsultacja. Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Pomożemy Ci wybrać obiekt za darmo, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finanso…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
74.0
555,890
Mieszkanie 2 pokoi
120.0
954,247
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Canal Crown
Zespół mieszkaniowy Canal Crown
Zespół mieszkaniowy Canal Crown
Zespół mieszkaniowy Canal Crown
Zespół mieszkaniowy Canal Crown
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Canal Crown
Zespół mieszkaniowy Canal Crown
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$592,329
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 39
Apartamenty w kompleksie Canal Crown w sercu Business Bay! Wspaniałe widoki na Kanał Dubajski i kultowy Burdż Chalifa! Apartamenty atrakcyjne inwestycyjnie (ROI - 5,8% w dolarach)! Na życie i inwestycję! Wyposażona kuchnia! Termin płatności - 2 kwartały. 2027 Infrastruktura: siłownia, rest…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Crestmark on the bank of the canal, near the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$804,925
W rezydencji znajduje się salon i biblioteka, plac zabaw dla dzieci i pokój zabaw, baseny dla dzieci i dorosłych, ogród, klub i bar, sala fitness, barbecue, spa, joga.Zakończenie - 1. kwartał 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Dubai Mall - 1 kmSzkoła - 1 kmBurj Khalifa - 2,5 kmLotn…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay
Apartamentowiec Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay
Apartamentowiec Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay
Apartamentowiec Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay
Apartamentowiec Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay
Pokaż wszystko Apartamentowiec Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay
Apartamentowiec Mieszkania na Raty w Wieżowcu w Dubai Business Bay
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$1,36M
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 100
Luksusowe Mieszkania z Widokiem na Miasto w Wieżowcu w Business Bay Dubai Mieszkania z 1 do 4 sypialniami zlokalizowane są w najbardziej prestiżowej inwestycji w Business Bay w Dubaju. Ta 122-piętrowa wieża wykończona jasnym złotem łączy tradycyjny urok Emiratów ze współczesnymi udogodnienia…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts complex with city views, in the popular tourist area, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$332,095
Hotel i kompleks mieszkalny w samym sercu prestiżowego obszaru w Dubaju. Jest to projekt trzech wież z apartamentami i czwartą wieżą, która mieści Paramount Hotels Resorts Hollywood-stylu hotelu.Wielopoziomowy obszar łączący cztery wieże 270- metrów oferuje wiele udogodnień, takich jak taras…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Casa Canal by Fendi AHS
Apartamentowiec Casa Canal by Fendi AHS
Apartamentowiec Casa Canal by Fendi AHS
Apartamentowiec Casa Canal by Fendi AHS
Apartamentowiec Casa Canal by Fendi AHS
Pokaż wszystko Apartamentowiec Casa Canal by Fendi AHS
Apartamentowiec Casa Canal by Fendi AHS
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$6,12M
Rok realizacji 2025
KONFIGURACJA BUDYNKU 187 apartamentów typu studio i 1 sypialnia Podłoga przybory kuchenne 11 Podłogi mieszkalne 3 piętra Podim Parling Parter PARKING 117 Zadaszone miejsca parkingowe 40 miejsc parkingowych ELEWATORZY 2 windy pasażerskie 1 winda pasażerska / serwisowa SZACOW…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$565,724
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 100
Apartamenty w 110-Piętrowym Wieżowcu Downtown Residences w Business Bay z Elastycznym Planem Płatności DWTN Residences są strategicznie zlokalizowane w tzw. „złotym trójkącie” pomiędzy Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai i Business Bay. Ten architektoniczny cud oferuje zapierające dech w piers…
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$1,30M
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 100
Apartamenty w 110-Piętrowym Wieżowcu Downtown Residences w Business Bay z Elastycznym Planem Płatności DWTN Residences są strategicznie zlokalizowane w tzw. „złotym trójkącie” pomiędzy Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai i Business Bay. Ten architektoniczny cud oferuje zapierające dech w piers…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Lumena Alta Business Bay
Zespół mieszkaniowy Lumena Alta Business Bay
Zespół mieszkaniowy Lumena Alta Business Bay
Zespół mieszkaniowy Lumena Alta Business Bay
Zespół mieszkaniowy Lumena Alta Business Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lumena Alta Business Bay
Zespół mieszkaniowy Lumena Alta Business Bay
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$6,96M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2030
The name LUMENA ALTA itself indicates a place where ambition meets brilliance. Lumena, derived from the Latin lumen, evokes associations with pure radiance as a symbol of vision, creativity, and innovation. Alta, meaning “elevated,” speaks to status, aspiration, and architectural height. …
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zespół mieszkaniowy New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$503,784
DWTN Mieszkańcy to nowy projekt mieszkaniowy, który jest jednym z najwyższych budynków mieszkalnych w mieście. Położony między Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai i Business Bay, projekt oferuje niesamowite widoki na Burj Khalifa i wody Zatoki Perskiej, a także zapewnia łatwy dostęp do wszystk…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Pokaż wszystko Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$284,121
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 25
Kompleks w Stylu Wodnego Miasta z Elastycznymi Planami Płatności w Business Bay, Dubaj Business Bay to dynamiczne i szybko rozwijające się centrum handlowo-mieszkaniowe w samym sercu Dubaju. Znane z nowoczesnej, eleganckiej architektury i doskonałej lokalizacji, łączy luksusowy styl życia z …
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Apartamentowiec Apartamenty w 110-Piętrowym Downtown Residences Tower w Business Bay
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$808,680
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 100
Apartamenty w 110-Piętrowym Wieżowcu Downtown Residences w Business Bay z Elastycznym Planem Płatności DWTN Residences są strategicznie zlokalizowane w tzw. „złotym trójkącie” pomiędzy Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai i Business Bay. Ten architektoniczny cud oferuje zapierające dech w piers…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy The Paragon
Zespół mieszkaniowy The Paragon
Zespół mieszkaniowy The Paragon
Zespół mieszkaniowy The Paragon
Zespół mieszkaniowy The Paragon
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Paragon
Zespół mieszkaniowy The Paragon
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$629,887
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 23
Powierzchnia 149–245 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nieruchomości w Dubaju po okazyjnej cenie z pełnym wsparciem prawnym. Pomoc przy przekazywaniu środków. Bezpłatny wybór nieruchomości. Apartament Paragon z dochodową lokalizacją i głównym centrum gospodarczym Dubaju z 1 sypialnią. Chcesz kupić apartamenty z dogodną lokalizacją i głównymi c…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
149.0
629,887
Mieszkanie 3 pokoi
245.0
1,08M
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Apartments with a home theater, in Paramount Tower residential complex with stores and wellness center, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$310,887
Projekt oferuje wspaniałe widoki na okolicę Burj, jak również palmy, wyspy i ikoniczny Burj Al Arab Hotel. Kompleks mieszkalny obejmuje parter detaliczny i hotel, a także wiele markowych udogodnień dla gości i mieszkańców.Szeroki wybór luksusowych apartamentów: studio i 1-2 pokojowe apartame…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy JUMEIRAH LIVING
Zespół mieszkaniowy JUMEIRAH LIVING
Zespół mieszkaniowy JUMEIRAH LIVING
Zespół mieszkaniowy JUMEIRAH LIVING
Zespół mieszkaniowy JUMEIRAH LIVING
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy JUMEIRAH LIVING
Zespół mieszkaniowy JUMEIRAH LIVING
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,05M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 35
Powierzchnia 194–280 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nieruchomości w Dubaju po okazyjnej cenie z pełnym wsparciem prawnym. Pomoc w transferze środków. Bezpłatny wybór nieruchomości. Jumeirah Living – trzecia wielofunkcyjna wieża, która jest częścią kompleksu Marina Gate. Budynek znajduje się w dzielnicy Dubai Marina. Rozwój i budowa zostały p…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
194.0
2,05M
Mieszkanie 3 pokoi
280.0
2,96M
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Apartamentowiec Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Apartamentowiec Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Apartamentowiec Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Apartamentowiec Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Pokaż wszystko Apartamentowiec Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Apartamentowiec Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$980,737
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Luksusowe mieszkanie z dwiema sypialniami na sprzedaż w centrum miasta, w pobliżu Burdż Chalifa. Obiekt posiada bezpłatny parking. Usługi: - Basen - Siłownia - Bar Oczywiście chcielibyśmy zaznaczyć, że nasza firma NIE wymaga od Ciebie płacenia żadnej prowizji i zapewni Ci całe potrzeb…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zespół mieszkaniowy Avarra by Palace
Zespół mieszkaniowy Avarra by Palace
Zespół mieszkaniowy Avarra by Palace
Zespół mieszkaniowy Avarra by Palace
Zespół mieszkaniowy Avarra by Palace
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Avarra by Palace
Zespół mieszkaniowy Avarra by Palace
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$735,100
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2031
Liczba kondygnacji 75
Avarra by Palace to markowy kompleks mieszkalny z Emaar z estetyką Palace Hotels + Resorts i panoramicznym widokiem na Business Bay.Avarra by Palace to nowy projekt premium opracowany we współpracy z Palace Hotels + Resorts. Położony w Business Bay, na wybrzeżach Kanału Dubai, kompleks łączy…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Canal Front Residences
Zespół mieszkaniowy Canal Front Residences
Zespół mieszkaniowy Canal Front Residences
Zespół mieszkaniowy Canal Front Residences
Zespół mieszkaniowy Canal Front Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Canal Front Residences
Zespół mieszkaniowy Canal Front Residences
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$550,744
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 14
Powierzchnia 90–137 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Canal Front Residences – najnowsza elitarna społeczność w rejonie Dubaju Al Safa, położona nad kanałem wodnym w Dubaju, na samym brzegu wody. Kompleks budowany jest w dynamicznie rozwijającym s…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
90.0
550,744
Mieszkanie 2 pokoi
137.0
811,508
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy The world's first residential property under the Bugatti brand
Zespół mieszkaniowy The world's first residential property under the Bugatti brand
Zespół mieszkaniowy The world's first residential property under the Bugatti brand
Zespół mieszkaniowy The world's first residential property under the Bugatti brand
Zespół mieszkaniowy The world's first residential property under the Bugatti brand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The world's first residential property under the Bugatti brand
Zespół mieszkaniowy The world's first residential property under the Bugatti brand
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$5,32M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Bugatti Residences by Bingatti to pierwszy na świecie kompleks mieszkalny pod marką Bugatti, który zostanie zbudowany w Dubaju. Ten unikalny projekt jest wynikiem współpracy dewelopera Emirati Binghatti Properties i renomowanego francuskiego producenta luksusowych samochodów Bugatti. Komplek…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zespół mieszkaniowy Bayz 102
Zespół mieszkaniowy Bayz 102
Zespół mieszkaniowy Bayz 102
Zespół mieszkaniowy Bayz 102
Zespół mieszkaniowy Bayz 102
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bayz 102
Zespół mieszkaniowy Bayz 102
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$345,766
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 102
Apartamenty w prestiżowym kompleksie mieszkaniowym Bayz 102 w sercu Business Bay! Najlepsza lokalizacja! Udogodnienia premium! W pełni umeblowane apartamenty! Blisko stacji metra! Szybki dostęp do kluczowych lokalizacji w Dubaju! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hip…
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Pokaż wszystko Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$747,647
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 25
Kompleks w Stylu Wodnego Miasta z Elastycznymi Planami Płatności w Business Bay, Dubaj Business Bay to dynamiczne i szybko rozwijające się centrum handlowo-mieszkaniowe w samym sercu Dubaju. Znane z nowoczesnej, eleganckiej architektury i doskonałej lokalizacji, łączy luksusowy styl życia z …
Agencja
TEKCE Real Estate
Apartamentowiec Cavalli Couture by Damac
Apartamentowiec Cavalli Couture by Damac
Apartamentowiec Cavalli Couture by Damac
Apartamentowiec Cavalli Couture by Damac
Apartamentowiec Cavalli Couture by Damac
Pokaż wszystko Apartamentowiec Cavalli Couture by Damac
Apartamentowiec Cavalli Couture by Damac
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$6,01M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Na sprzedaż ultraluksusowe apartamenty i penthouse'y z modułami od 1 do 5 sypialni. Wszystkie jednostki mają panoramiczny widok i taras, na którym można podziwiać wspaniały widok i zrelaksować się z rodziną lub przyjaciółmi. O Dubajskim Kanale Wodnym: Projekt Dubai Water Canal Project je…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zespół mieszkaniowy The Opus
Zespół mieszkaniowy The Opus
Zespół mieszkaniowy The Opus
Zespół mieszkaniowy The Opus
Zespół mieszkaniowy The Opus
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Opus
Zespół mieszkaniowy The Opus
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,19M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 28
Powierzchnia 86–239 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. Chcesz kupić mieszkanie w Dubaju? Świetny pomysł! Pomożemy Ci w przeprowadzce i rejestracji pobytu! Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych programistów; - Zagwarantow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
86.0
1,19M
Mieszkanie 2 pokoi
239.0
3,31M
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$638,668
Apartamenty w jednym z najwyższych budynków w sąsiedztwie, kilka minut od Burj Khalifa i Dubai Mall.Apartamenty z panoramicznym widokiem na centrum Dubaju, Business Bay i Dubai Kanał Wodny.Z ponad 40 na miejscu udogodnienia i udogodnienia, jest to idealny wybór dla wynajmu krótkoterminowego …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Trillionaire Residences
Zespół mieszkaniowy Trillionaire Residences
Zespół mieszkaniowy Trillionaire Residences
Zespół mieszkaniowy Trillionaire Residences
Zespół mieszkaniowy Trillionaire Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Trillionaire Residences
Zespół mieszkaniowy Trillionaire Residences
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,23M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 25
Rezydencje trylionaire Lokalizacja - Business Bay, Dubaj Koniec budowy - III 2024 r Trillionaire Residences — to kompleks premium o 25 piętrach, oferujący rezydencje z 1-2 sypialniami, studiami i sklepami. Ten kompleks mieszkaniowy będzie położony tuż przy nabrzeżu Kanału Dubajskieg…
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Luxury residence Majestine with a swimming pool and gardens in the center of Business Bay, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$300,866
Oferujemy urządzone apartamenty z różnymi układami.Rezydencja oferuje basen ze strefą dla dzieci, siłownię, saunę parową i saunę, plac zabaw dla dzieci, piękne ogrody krajobrazowe, usługi konsjerża-zegar.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w centrum zatoki biznesowej.Bu…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Bugatti Residences
Zespół mieszkaniowy Bugatti Residences
Zespół mieszkaniowy Bugatti Residences
Zespół mieszkaniowy Bugatti Residences
Zespół mieszkaniowy Bugatti Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bugatti Residences
Zespół mieszkaniowy Bugatti Residences
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$5,23M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 46
Powierzchnia 271–720 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nieruchomości zagraniczne OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - f…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
271.0
5,23M
Mieszkanie 3 pokoi
488.0
10,03M
Mieszkanie 4 pokoi
720.0
14,25M
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Aykon Heights residential complex with views of the harbor, water channel and city, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Aykon Heights residential complex with views of the harbor, water channel and city, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Aykon Heights residential complex with views of the harbor, water channel and city, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Aykon Heights residential complex with views of the harbor, water channel and city, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Aykon Heights residential complex with views of the harbor, water channel and city, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Aykon Heights residential complex with views of the harbor, water channel and city, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$254,606
Projekt obejmuje 4 wieże wieżowców z kawiarniami, salonami i apartamentami.Kompleks mieszkalny z elitarnymi i przestronnymi apartamentami, w prestiżowej okolicy, w pobliżu atrakcji miasta.Zapierające dech w piersiach widoki na kilka ciekawych miejsc: Zatoka Perska, Kanał Dubai, Safa Park i D…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Damac Majestine
Zespół mieszkaniowy Damac Majestine
Zespół mieszkaniowy Damac Majestine
Zespół mieszkaniowy Damac Majestine
Zespół mieszkaniowy Damac Majestine
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Damac Majestine
Zespół mieszkaniowy Damac Majestine
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$390,411
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 84–90 m²
2 obiekty nieruchomości 2
POMOC DLA POMOCY W DUBAE!PEŁNY WCZESNIE WYKONANY!!! DAMAC Majestine znajduje się obok sklepów, obiektów rozrywkowych i rekreacyjnych. Wewnątrz znajdziesz komfort już umeblowanych mebli w kolekcji pomieszczeń mieszkalnych zaprojektowanych z wyjątkową dbałością o szczegóły. PRODUKTY I ZALETY: …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
90.0
490,685
Mieszkanie
84.0
390,411
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec CANAL HEIGHTS
Apartamentowiec CANAL HEIGHTS
Apartamentowiec CANAL HEIGHTS
Apartamentowiec CANAL HEIGHTS
Apartamentowiec CANAL HEIGHTS
Pokaż wszystko Apartamentowiec CANAL HEIGHTS
Apartamentowiec CANAL HEIGHTS
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$340,000
CANAL HEIGHTS to luksusowy kompleks mieszkaniowy z dwiema wieżami od wiodącego dewelopera DAMAC ze szwajcarską marką biżuterii de Grisogono Zatoka Busines Od dewelopera 80/20 dostępna jest nieoprocentowana rata za cały okres budowy Cena początkowa / obszar  - Studio od 340000 $ / 41,3 …
Agencja
DOM REAL ESTATE
Zespół mieszkaniowy New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$935,917
Eden House Park jest miejscem, gdzie natura i miejski styl życia łączą się i tworzą wyjątkową atmosferę dla życia i rekreacji. Ten kompleks mieszkalny znajduje się wzdłuż malowniczego Kanału Dubai i ustanawia nowy standard komfortowego i wyrafinowanego stylu życia. Każdy szczegół jest staran…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy One By Binghatti
Zespół mieszkaniowy One By Binghatti
Zespół mieszkaniowy One By Binghatti
Zespół mieszkaniowy One By Binghatti
Zespół mieszkaniowy One By Binghatti
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy One By Binghatti
Zespół mieszkaniowy One By Binghatti
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$491,766
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 57–386 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Przedstawiamy One by Binghatti, kwintesencję miejskiego luksusu: oszałamiający wieżowiec mieszkalny, który na nowo definiuje życie w mieście. Ten architektoniczny cud, wznoszący się nad linią horyzontu, szczyci się eleganckim, nowoczesnym designem z fasadą z kryształowego szkła i uderzającym…
Agencja
Easy Life Property
Zespół mieszkaniowy Casa Canal
Zespół mieszkaniowy Casa Canal
Zespół mieszkaniowy Casa Canal
Zespół mieszkaniowy Casa Canal
Zespół mieszkaniowy Casa Canal
Zespół mieszkaniowy Casa Canal
Zespół mieszkaniowy Casa Canal
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$6,30M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 418–530 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Willa
530.0
8,90M
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Pokaż wszystko Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Apartamentowiec Ekskluzywne Apartamenty z Widokiem na Burj Khalifa w Business Bay
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$516,428
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 25
Kompleks w Stylu Wodnego Miasta z Elastycznymi Planami Płatności w Business Bay, Dubaj Business Bay to dynamiczne i szybko rozwijające się centrum handlowo-mieszkaniowe w samym sercu Dubaju. Znane z nowoczesnej, eleganckiej architektury i doskonałej lokalizacji, łączy luksusowy styl życia z …
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Near the subway station
Zespół mieszkaniowy Near the subway station
Zespół mieszkaniowy Near the subway station
Zespół mieszkaniowy Near the subway station
Zespół mieszkaniowy Near the subway station
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Near the subway station
Zespół mieszkaniowy Near the subway station
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$783,650
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
🌟 *SOBHA SKYPARKS* 🌟  Defining luxury on the legendary Sheikh Zayed Road.   ✨ Luxury apartments: 1, 2, and 3 bedrooms starting at $783,650.    💰 Payment plan: 70% during construction, 30% upon completion.   🏢 A luxurious 425-meter tower with 110 floors and first-class am…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$478,643
W rezydencji znajduje się 5-poziomowy parking, siłownia, basen.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Posiadłość znajduje się w samym sercu Dubaju.Centrum - 4 minutyBurj Khalifa - 6 minutDubai Mall - 7 minutJumeirah Beach - 9 minutBrj Al Arab - 16 minutPalm Jumeirah - 20 minut
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy BAYZ 101 by Danube
Zespół mieszkaniowy BAYZ 101 by Danube
Zespół mieszkaniowy BAYZ 101 by Danube
Zespół mieszkaniowy BAYZ 101 by Danube
Zespół mieszkaniowy BAYZ 101 by Danube
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy BAYZ 101 by Danube
Zespół mieszkaniowy BAYZ 101 by Danube
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$518,904
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 101
Apartamenty w niesamowitym kompleksie BAYZ 101 by Danube w Business Bay! Doskonała opcja do zamieszkania, odsprzedaży i wynajmu! Rentowność wynajmu - od 7,7% w $! Dochód ze sprzedaży wyniesie od 33%! Wspaniały panoramiczny widok na Burj Khalifa! Plan ratalny 0%! Apartamenty są w pełni umebl…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy J One Tower A
Zespół mieszkaniowy J One Tower A
Zespół mieszkaniowy J One Tower A
Zespół mieszkaniowy J One Tower A
Zespół mieszkaniowy J One Tower A
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy J One Tower A
Zespół mieszkaniowy J One Tower A
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$671,233
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 19
Wyjątkowe apartamenty w nowej inwestycji J One nad brzegiem Kanału Dubajskiego! Zysk od 10%! Wspaniały widok panoramiczny! Świetna lokalizacja! Dochód z wynajmu od 3600 $ miesięcznie! Kompleks gotowy! Udogodnienia: basen, siłownia, plac zabaw dla dzieci, basen dla dzieci, tereny zielone, mi…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Zespół mieszkaniowy Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,84M
Projekt jest budynkiem mieszkalnym w centrum Dubaju, zaprojektowanym przez Horacio Pagani.Kompleks mieszkalny składa się z unikalnej wieży o niezwykłym wzornictwie: krzywych krętych i szklanej kuli na szczycie budynku.Korzystna lokalizacja budynku oferuje najlepsze widoki na Dubaj. Po stroni…