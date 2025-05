Kompleks mieszkalny New residence Binghatti Haven with a swimming pool, a spa and a mini golf, Dubai Sports City, Dubai, UAE

Binghatti Haven to kompleks mieszkalny w prestiżowej dzielnicy Dubia Sports City. Projekt oferuje studia i apartamenty z 1-3 sypialniami, które płynnie mieszają elegancki design, luksus i komfort. Każdy element wnętrza jest przemyślany do ostatniego szczegółu. Przestrzenie wyróżniają się wyrafinowanym wykończeniem, gdzie wykorzystywane są tylko wysokiej jakości materiały, tworząc luksus i przytulną atmosferę. Kompleks mieszkalny oferuje doskonałą infrastrukturę, tworząc aktywny i harmonijny styl życia. Wyobraźcie sobie poranek, zaczynając od biegu wzdłuż malowniczych ścieżek, i dni, pełne sportu na boisku do koszykówki lub boisko wiosła, i wieczory, spędzone przez basen nieskończoności lub w relaksującym jacuzzi.

Ułatwienia:

obszar spa i hydroterapii

pula nieskończoności

salon dla mieszkańców

mini golf

kino

plac zabaw

Zakończenie - 1. kwartał 2026 r.

Plan płatności 20 / 50 / 30.

Cechy mieszkania

Nieumeblowane, ale wliczone: kuchenka, pralka, kuchenka mikrofalowa

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Położony w samym sercu Dubaju Sports City, projekt zapewnia swoim mieszkańcom łatwy dostęp do kluczowych atrakcji Dubaju. Ze względu na dogodną lokalizację w pobliżu głównych autostrad i transportu publicznego, można szybko dostać się do miejsc zainteresowania miasta, takich jak Burj Khalifa i Dubai Marina. To miejsce jest idealne dla tych, którzy szukają równowagi między aktywnym życiem miejskim a odosobnieniem.