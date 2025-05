Kompleks mieszkalny New residential complex ES Golf Meadow with swimming pools and a golf course, Emaar South, Dubai, UAE

Odkryj wyjątkową rezydencję w Emaar South, gdzie wyrafinowany styl spełnia naturalne piękno. ES Golf Meadow to miejsce stworzone dla marzycieli, dla tych, którzy doceniają harmonię, komfort i zapierające dech w piersiach widoki.

Ten kompleks mieszkalny otoczony jest złotym kursem 18- dołkowym, który daje zapierające dech w piersiach panoramiczne widoki i odosobnioną atmosferę. Można tu cieszyć się naturalną ciszą, spacerując wzdłuż alei cieni lub podziwiać zachody słońca na przestronnych tarasach. Każdy element architektoniczny jest przemyślany do ostatniego szczegółu: miękkie naturalne kolory, naturalne materiały, wyrafinowane ogniska drewna i kamienia tworzą ciepło i przytulność w środku, a duże okna pozwalają cieszyć się otaczające piękno w pełni.

ES Golf Meadow oferuje eleganckie rezydencje z 1-3 sypialniami, a także ekskluzywne penthouses. Kompleks ma strategiczne położenie, zapewniając szybki dostęp do centrum Dubaju, Dubaju Marina i Al Maktoum International Airport.

Istnieją udogodnienia premium dla mieszkańców, aby każdy dzień był pełen radości i komfortu. Do Państwa dyspozycji są baseny dla dzieci i dorosłych, nabrzeże, centrum fitness z nowoczesnym sprzętem, przestrzenie do jogi i boisko do wiosła. Istnieją obszary zabaw dla dzieci i bezpieczne place zabaw, gdzie dzieci mogą się bawić. Ci, którzy lubią zajęcia, docenią bieżnie, korty tenisowe i stoły do tenisa stołowego. I przytulne wieczory z rodziną i przyjaciółmi, kompleks oferuje przestronne barbecue i zielone parki.

Ułatwienia:

baseny dla dzieci i dorosłych

plac zabaw dla dzieci

korty tenisowe i wiosłowe

pole golfowe

centrum fitness

obszar jogi

sala gimnastyczna

grill

Zakończenie - 3. kwartał 2029 r.

Plan płatności: 80 / 20.

Cechy mieszkania

Wyposażona kuchnia

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Ze względu na doskonałą dostępność transportu, można łatwo dostać się do centrum Dubaju, Dubaju Marina i międzynarodowego lotniska, a bliskość centrów handlowych, restauracji, szkół i obiektów medycznych sprawia, że projekt jest idealnym wyborem zarówno dla życia i inwestycji.