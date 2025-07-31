Kompleks mieszkalny Helvetia Marine

Helvetia Marine - szwajcarska jakość, butikowy styl życia na wyspach Dubaju i panoramiczny widok na morze!
Helvetia Marine to stylowy projekt premium na Dubaju, łączący szwajcarskie podejście do jakości, przemyślanej architektury i koncepcji Boutique Island Living.
Poziom udogodnień Boutique Living:
Mieszkańcy mają dostęp do zestawu premium zapalenia opon mózgowych, idealny dla aktywnego i harmonijnego stylu życia:
- basen nieskończoności na dachu z pięknym widokiem na morze,
- zamknięte i otwarte pokoje fitness,
- strefa wypoczynkowa z widokiem na horyzont morski,
Joga i miejsca medytacji,
- plac zabaw,
- ogród krajobrazowy do spaceru i odpoczynku.
Lokalizacja i dostępność
Helvetia Marine znajduje się w jednej z najbardziej obiecujących części Dubaju - nowego obszaru przybrzeżnego Dubaju z 20-kilometrową linią brzegową, plaż i infrastruktury klubowej.
Kluczowe odległości:
4 minuty do Dubai Islands Beach
12 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju
- 18 minut do centrum Dubaju.
Skontaktuj się teraz, aby otrzymać prezentację Helvetia Marine, odkryj układy i wybierz rezydencję w stylowym szwajcarskim projekcie na Dubaju.