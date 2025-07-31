Kompleks mieszkalny Helvetia Marine

Helvetia Marine - szwajcarska jakość, butikowy styl życia na wyspach Dubaju i panoramiczny widok na morze!



Helvetia Marine to stylowy projekt premium na Dubaju, łączący szwajcarskie podejście do jakości, przemyślanej architektury i koncepcji Boutique Island Living.



Poziom udogodnień Boutique Living:

Mieszkańcy mają dostęp do zestawu premium zapalenia opon mózgowych, idealny dla aktywnego i harmonijnego stylu życia:



- basen nieskończoności na dachu z pięknym widokiem na morze,

- zamknięte i otwarte pokoje fitness,

- strefa wypoczynkowa z widokiem na horyzont morski,

Joga i miejsca medytacji,

- plac zabaw,

- ogród krajobrazowy do spaceru i odpoczynku.



Lokalizacja i dostępność

Helvetia Marine znajduje się w jednej z najbardziej obiecujących części Dubaju - nowego obszaru przybrzeżnego Dubaju z 20-kilometrową linią brzegową, plaż i infrastruktury klubowej.



Kluczowe odległości:

4 minuty do Dubai Islands Beach

12 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju

- 18 minut do centrum Dubaju.



