Kompleks mieszkalny Helvetia Marine

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$381,200
;
7
ID: 33021
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    11

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Helvetia Marine - szwajcarska jakość, butikowy styl życia na wyspach Dubaju i panoramiczny widok na morze!

Helvetia Marine to stylowy projekt premium na Dubaju, łączący szwajcarskie podejście do jakości, przemyślanej architektury i koncepcji Boutique Island Living.

Poziom udogodnień Boutique Living:
Mieszkańcy mają dostęp do zestawu premium zapalenia opon mózgowych, idealny dla aktywnego i harmonijnego stylu życia:

- basen nieskończoności na dachu z pięknym widokiem na morze,
- zamknięte i otwarte pokoje fitness,
- strefa wypoczynkowa z widokiem na horyzont morski,
Joga i miejsca medytacji,
- plac zabaw,
- ogród krajobrazowy do spaceru i odpoczynku.

Lokalizacja i dostępność
Helvetia Marine znajduje się w jednej z najbardziej obiecujących części Dubaju - nowego obszaru przybrzeżnego Dubaju z 20-kilometrową linią brzegową, plaż i infrastruktury klubowej.

Kluczowe odległości:
4 minuty do Dubai Islands Beach
12 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju
- 18 minut do centrum Dubaju.

Skontaktuj się teraz, aby otrzymać prezentację Helvetia Marine, odkryj układy i wybierz rezydencję w stylowym szwajcarskim projekcie na Dubaju.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

