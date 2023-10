Dubaj, Emiraty Arabskie

od €213,663

21–250 m² 8

Poddaj się: 2023

Nieruchomości w Dubaju po okazyjnej cenie z pełnym wsparciem prawnym. Pomoc w przekazywaniu środków. Bezpłatny wybór nieruchomości. Binghatti Corner – nowy projekt nieruchomości premium w poszukiwanej dzielnicy mieszkalnej Jumeirah Village Circle.Binghatti Corner – 33-piętrowy budynek z obiektami mieszkalnymi i komercyjnymi. Charakterystyczna cecha zewnętrznej części budynku – przeplatane balkony, tworząc przytulną przestrzeń życiową. INFRASTUKTURA KOMPLEKSU: - supermarkety; - centrum fitness; - kryty basen; - apteki; - spa; - park spacerowy; - przedszkole; - szkoła. ZALECENIE EKONOMICZNE: - Komisja 0%; - Wiza rezydenta na okres do 10 lat z prawem do przedłużenia; - Zwrot z inwestycji z 7%; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. PRACUJ PLUSY Z NAMI: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Powiemy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Dubaju. - Przeprowadzimy bezpłatne konsultacje i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Pracujemy bez prowizji. Napisz do nas lub zadzwoń, a my opowiemy o najbardziej dochodowych ofertach rynku nieruchomości w Dubaju! Konsultacja jest bezpłatna!