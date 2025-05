Kompleks mieszkalny New South Square Residence with swimming pools, a wellness center and a co-working space, Dubai South, Dubai, UAE

South Square jest unikalnym kompleksem mieszkalnym, prawdziwym ucieleśnieniem harmonii, komfortu i nowoczesnego stylu życia. Projekt jest tworzony dla tych, którzy doceniają spokój i chcą żyć pośród natury. Kompleks mieszkalny oferuje przestronne i elegancko urządzone apartamenty z 1-3 sypialniami z wykończeniem premium, z dbałością o szczegóły. Przestrzenie wewnętrzne są pełne naturalnego światła, a konstrukcja wnętrza tworzy uczucie powietrza i harmonii. Delikatne odcienie naturalne i materiały są używane w każdym domu, tworząc atmosferę odosobnienia i relaksu.

Otaczająca infrastruktura jest uzupełniona nowoczesnymi udogodnieniami, co sprawia, że życie jest niezwykle wygodne i żywe. Tutaj znajdziesz nie tylko przytulne obszary życia, ale także szeroki zakres możliwości aktywnego i zdrowego stylu życia. Baseny dla dzieci i dorosłych, gdzie można odpocząć i cieszyć się wodą, a także nowoczesne place zabaw dla dzieci, które staną się ulubionym miejscem dla dzieci. Dla tych, którzy dbają o swoje zdrowie i stan fizyczny, istnieje nowoczesna sala gimnastyczna i obszar medytacji, gdzie można znaleźć równowagę wewnętrzną i harmonię. Centrum odnowy biologicznej oferuje szeroki wachlarz usług dla promocji zdrowia i relaksu, a boisko sportowe i tor joggingowy są idealnym miejscem na poranne biegi i aktywne ćwiczenia. Ważną częścią kompleksu jest obszar współpracy - wygodna przestrzeń do pracy i spotkań, która pozwala na łączenie spraw osobistych i zawodowych w przyjemnym środowisku.

Ułatwienia:

baseny dla dzieci i dorosłych

plac zabaw dla dzieci

ogród

sala gimnastyczna

obszar medytacji

centrum odnowy biologicznej

grunt sportowy

tor biegania

obszar współpracy

Zakończenie - IV kwartał 2028 r.

Plan płatności: 60 / 40

Cechy mieszkania

Tylko urządzenia

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

South Square znajduje się strategicznie, z bezpośrednim dostępem do głównych dróg Dubaju - w tym Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Expo Road i Emirates Road - utrzymanie podróży proste i skuteczne. Przylegające do Dubai Logistics City i blisko Al Maktoum International Airport, społeczność cieszy się również bliską bliskość do kluczowych węzłów ekonomicznych, takich jak Dubai Industrial City i Jebel Ali Free Zone.