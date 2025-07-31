  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze i Ratami w Dubai Harbour

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze i Ratami w Dubai Harbour

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,55M
;
11
Zostawić wniosek
ID: 27828
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    57

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

W Pełni Umeblowane Apartamenty Nadmorskie z Możliwością Zakupu na Raty w Dubai Harbour

Dubai Harbour to prestiżowa nadmorska destynacja, która łączy luksusowe życie, wypoczynek i innowację, położona wzdłuż oszałamiającego wybrzeża Zatoki Arabskiej. Znana ze swojej ikonicznej mariny i obiektów jachtowych klasy światowej, Dubai Harbour stanowi tętniące życiem centrum żeglarskie, oferując luksusowe rezydencje, ośrodki wypoczynkowe przy plaży oraz różnorodne opcje handlowe, gastronomiczne i rozrywkowe. Ta nadmorska społeczność oferuje wyjątkowe połączenie życia miejskiego i nadmorskiego, z bezpośrednim dostępem do nieskazitelnych plaż, panoramicznymi widokami na morze oraz bliskością ikonicznych atrakcji, takich jak Palm Jumeirah i Wyspa Bluewaters. Dubai Harbour zapewnia niezrównany styl życia dla tych, którzy szukają luksusu, ekskluzywności i nowoczesnych udogodnień.

Apartamenty na sprzedaż w Dubai Harbour znajdują się zaledwie 5 minut od Dubai Marina i Jumeirah Beach Residence, 7 minut od Sheikh Zayed Road, 15 minut od Burj Khalifa i Dubai Mall, 20 minut od dzielnicy Al Fahidi, 25 minut od Międzynarodowego Lotniska Dubaj i 30 minut od Międzynarodowego Lotniska Al Maktoum.

Projekt oferuje wyrafinowane doświadczenie życia nadmorskiego harmonijnie łączącą się z lśniącymi wodami Zatoki Arabskiej. Mieszkańcy mogą cieszyć się przestronnymi oknami od podłogi do sufitu, które oferują zapierające dech w piersiach widoki, wypełniając każde mieszkanie naturalnym światłem. Luksusowe, w pełni umeblowane apartamenty i penthouse'y zostały elegancko zaprojektowane przez Address Resorts. Do udogodnień należy prywatna plaża, basen bez krawędzi, zacienione strefy basenowe, leżaki, dedykowany basen dla dzieci i strefa zabaw, strefy grillowe oraz ogród krajobrazowy idealny do relaksu. Dziewiąte piętro budynku oferuje nowoczesne centrum fitness, a na parterze znajdują się butiki i kawiarnie. Inwestycja oferuje również bezpośredni dostęp do tętniącej życiem promenady z opcjami handlowymi i gastronomicznymi, tuż obok mariny i klubu jachtowego. Projekt wzbogacono o zrównoważone cechy, takie jak rozbudowane krajobrazy rodzimych roślin, zaawansowane zarządzanie odpadami i parkingi dla pojazdów elektrycznych, podkreślając ekologiczną luksusową przestrzeń życia. Położony na ekskluzywnej wyspie, zapewnia szybki dostęp do głównych atrakcji turystycznych i Sheikh Zayed Road, co sprawia, że jest centralnym, ale spokojnym miejscem wypoczynku.

Projekt oferuje podwyższone doświadczenie wnętrza z precyzyjnie zaprojektowanymi apartamentami z jedną, dwiema i trzema sypialniami, w pełni umeblowanymi i starannie zaprezentowanymi w eleganckim stylu Address Resorts. Każda rezydencja wyposażona jest w wysokiej jakości urządzenia kuchenne i szafy wnękowe, które bezbłędnie łączą funkcjonalność z wyrafinowaniem. Przestronne okna od podłogi do sufitu napełniają wnętrza naturalnym światłem, wzmacniając otwarte, płynne układy, które kładą nacisk na komfort i styl. Sypialnie główne posiadają garderoby typu walk-in oraz łazienki en-suite, zapewniając prywatność i wygodę. Wnętrza obejmują wyznaczone przestrzenie do jadalni, relaksu i rozrywki, a balkony oferują urzekające widoki. Każdy detal — od materiałów najwyższej jakości po nowoczesne wykończenia — został starannie dobrany, aby stworzyć harmonijne środowisko życia, które emanuje luksusowym nadmorskim spokojem, co sprawia, że jest to wyjątkowy wybór dla osób szukających wyjątkowego stylu życia w Dubaju, z doskonałą równowagą luksusu i funkcjonalności.


DXB-00161

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New high-rise Mercedes Benz Residence with swimming pools in the center of Downtown Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$3,06M
Zespół mieszkaniowy TETR1S TOWER
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$198,990
Zespół mieszkaniowy New residence Maison Elysee 3 with a swimming pool and a wellness club, JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$289,785
Zespół mieszkaniowy Azizi Grand
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$206,027
Zespół mieszkaniowy One Park Central
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$171,233
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze i Ratami w Dubai Harbour
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,55M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Sofitel Residences
Zespół mieszkaniowy Sofitel Residences
Zespół mieszkaniowy Sofitel Residences
Zespół mieszkaniowy Sofitel Residences
Zespół mieszkaniowy Sofitel Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sofitel Residences
Zespół mieszkaniowy Sofitel Residences
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$681,108
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty w kompleksie mieszkaniowym Sofitel Residences w Downtown Dubaju! Kuchnia w pełni umeblowana ze sprzętem AGD! Mnóstwo wyjątkowych udogodnień! Świetna lokalizacja! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem ratalnym w Zjednoczonych Emiratach …
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex Olivia Gardens with a good range of amenities in Jumeirah Garden City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex Olivia Gardens with a good range of amenities in Jumeirah Garden City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex Olivia Gardens with a good range of amenities in Jumeirah Garden City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex Olivia Gardens with a good range of amenities in Jumeirah Garden City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex Olivia Gardens with a good range of amenities in Jumeirah Garden City, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residential complex Olivia Gardens with a good range of amenities in Jumeirah Garden City, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex Olivia Gardens with a good range of amenities in Jumeirah Garden City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$361,418
Olivia Gardens to znakomity kompleks mieszkalny położony w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Dubaju - Jumeirah Gardens City.Na dachu znajduje się basen z widokiem panoramicznym oraz basen dla dzieci. Obszary Jogi i Pilates pomogą Ci zrelaksować się i naładować baterie, a nowoczesna …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Marlin
Zespół mieszkaniowy Marlin
Zespół mieszkaniowy Marlin
Zespół mieszkaniowy Marlin
Zespół mieszkaniowy Marlin
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Marlin
Zespół mieszkaniowy Marlin
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$516,400
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 24
Nowoczesny apartament w nowym projekcie Marlin w Al Reem Island, Abu Zabi. Inwestor- atrakcyjne apartamenty! Podaje od 10% do $! Dostarcz katalog inwestorów! W pełni wyposażona kuchnia! Bezinteresowne raty!Wyposażenie: nadzór wideo, system bezpieczeństwa, concierge i parking, duży zadaszony …
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje