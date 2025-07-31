  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Dubaj
  4. Mieszkanie w nowym budynku Lyvia by Palace - Emaar

Mieszkanie w nowym budynku Lyvia by Palace - Emaar

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$580,245
VAT
;
Premium Premium
20 1
Zostawić wniosek
ID: 32694
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 22.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

O kompleksie

Lyvia by Palace — Emaar, Dubai Creek Harbour
Nadmorskie życie dopracowane designem. Lyvia wnosi firmową elegancję Palace do Dubai Creek Harbour: spokojne, pełne światła wnętrza, płynna architektura i bezszwowe strefy indoor-outdoor. Wybierz mieszkania 1–3-sypialniane oraz 3-sypialniane townhousy, ukierunkowane na szerokie widoki laguny i panoramy miasta, pośród zagospodarowanych promenad i udogodnień wellness. Kilka minut od Creek Marina i Ras Al Khor, Lyvia łączy naturę z miejską wygodą—stworzona dla komfortu, prywatności i trwałej wartości. Zarejestruj zainteresowanie już dziś.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

Wideo recenzja apartamentowiec Lyvia by Palace - Emaar

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Al Habtoor Tower — high-rise residence by Al Habtoor Group with a swimming pool and a lounge area in Business Bay, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$731,257
Apartamentowiec Aeternitas Franck Muller by London Gate
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$737,662
Zespół mieszkaniowy Waterfront
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$278,082
Zespół mieszkaniowy Red Square
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$147,693
Zespół mieszkaniowy New high-rise project Talea with a swimming pool, a spa and a co-working space, Forest District, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$594,791
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Lyvia by Palace - Emaar
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$580,245
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Chic Tower
Zespół mieszkaniowy Chic Tower
Zespół mieszkaniowy Chic Tower
Zespół mieszkaniowy Chic Tower
Zespół mieszkaniowy Chic Tower
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Chic Tower
Zespół mieszkaniowy Chic Tower
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,27M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 47
Powierzchnia 142–159 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Darmowy wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych deweloperów. Pełne prawne wsparcie transakcji.Chic Tower to nowa luksusowa wieża mieszkalna z unikalną architekturą DAMAC Properties, która zostanie zbudowana na nabrzeżu Dubaju Canal w Business Bay. Kluczową cechą tego projektu, oprócz unikal…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
159.0
1,27M
Mieszkanie 2 pokoi
142.0
1,17M
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$140,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 15
Powierzchnia 44–110 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Hayat Residence znajduje się na prestiżowej wyspie Hayat w Mina Al Arab, z najlepszych w klasie udogodnień, które region ma do zaoferowania, jak również wspaniałe widoki na plażę i zapierające dech w piersiach rozszerzenie Zatoki Arabskiej.Wyspa Hayat oferuje spektakularne widoki na wodę, fa…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
72.0
211,000
Mieszkanie 2 pokoi
110.0
296,000
Kawalerka
43.9
140,000
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New Park Five Residence with a swimming pool and a co-working area, Dubai Production city, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Park Five Residence with a swimming pool and a co-working area, Dubai Production city, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Park Five Residence with a swimming pool and a co-working area, Dubai Production city, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Park Five Residence with a swimming pool and a co-working area, Dubai Production city, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Park Five Residence with a swimming pool and a co-working area, Dubai Production city, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Park Five Residence with a swimming pool and a co-working area, Dubai Production city, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Park Five Residence with a swimming pool and a co-working area, Dubai Production city, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$185,007
Park Five by Deyaar to nowoczesny kompleks mieszkaniowy, który łączy elegancki styl i naturalną harmonię. Projekt znajduje się w zielonej części Dubai Production City i oferuje przestronne studia i apartamenty z 1-2 sypialniami, wyposażone w zaawansowane inteligentne technologie i wyrafinowa…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje