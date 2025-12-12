  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Dubai International Financial Centre
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Dubai International Financial Centre, Emiraty Arabskie

Dubaj
477
Sharjah
3
Ajman
9
Abu Zabi
46
Zespół mieszkaniowy New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Dubai International Financial Centre, Emiraty Arabskie
od
$6,20M
Four Seasons Private Residences DIFC by H & H Development to luksus w dynamicznym centrum Dubaju, obszar DIFC. Projekt obejmuje ekskluzywne rezydencje i penthouses, które tworzą unikalną przestrzeń dla życia i pracy. Architektura przez uznanego brytyjskiego mistrza Sir David Chipperfield pły…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Exclusive penthouses in new Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Exclusive penthouses in new Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Exclusive penthouses in new Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Exclusive penthouses in new Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Exclusive penthouses in new Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Exclusive penthouses in new Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Exclusive penthouses in new Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Dubai International Financial Centre, Emiraty Arabskie
od
$56,88M
Four Seasons Private Residences DIFC by H & H Development to luksus w dynamicznym centrum Dubaju, obszar DIFC. Projekt obejmuje ekskluzywne rezydencje i penthouses, które tworzą unikalną przestrzeń dla życia i pracy. Architektura przez uznanego brytyjskiego mistrza Sir David Chipperfield pły…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
