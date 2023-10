Dubaj, Emiraty Arabskie

od €436,890

67 m² 1

Poddaj się: 2027

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Kompleks mieszkaniowy premium Sobha One – jednego z wiodących deweloperów w Dubaju, Sobha Realty. Uruchomienie luksusowej społeczności, która harmonijnie łączy piękno parków i ogrodów krajobrazowych z pierwszorzędnymi udogodnieniami miejskimi. Megaprojekt będzie się składał z 5 komunikujących się budynków o wysokości od 30 do 66 pięter. Zgodnie z głównym planem powstanie 2700 mieszkań — z 1 – 4 sypialniami i dwupoziomowymi z 2 – 4 sypialniami. Powierzchnia nieruchomości wynosi od 66 metrów kwadratowych. m do 238 metrów kwadratowych. m. Infrastruktura: W ramach projektu Sobha One zostanie zbudowane 18-dołkowe pole golfowe z polami treningowymi dla początkujących i doświadczonych graczy. Całe terytorium kompleksu zostanie podzielone na 4 strefy tematyczne – park odnowy biologicznej, park rodzinny, park fitness i park dla dorosłych z zacienionymi alejkami i ogrodami krajobrazowymi. Wśród obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych dostępnych dla mieszkańców społeczności: - miejsce do grillowania; - baseny dla dorosłych i dzieci; - kino na świeżym powietrzu; - niebiańskie ogrody na dachu; - otwarta siłownia ze statycznymi rowerami i strefa treningu kołowego; - bieżnia; - plac zabaw dla dzieci; - kawiarnie i restauracje; - rodzinny dziedziniec itp. Lokalizacja: Sobha One – część ambitnego projektu mieszkaniowego Sobha Hartland. Kompleks położony jest w pobliżu Ras Al Khor Road, która pozwala jego mieszkańcom szybko dostać się do dowolnej części Dubaju. Droga do obszarów wymagających popytu, takich jak Business Bay, Downtown Dubai i DIFC, zajmie 15 – 20 minut. Międzynarodowe lotnisko w Dubaju znajduje się około 30 minut od hotelu. Sobha Hartland – rozwinięta społeczność rodzinna z całą niezbędną infrastrukturą, są malownicze parki i ogrody krajobrazowe, supermarkety, sklepy i restauracje. Najbliższe szkoły i przedszkola Blue Bird Nursery – Nad Al Hammar, The City School International, a także klinika Nadd Al Hammar Health Center znajdują się w odległości 10 – 15 minut. Atrakcyjność ekonomiczna: - Komisja 0%; - Wiza rezydenta na okres do 10 lat z prawem do przedłużenia; - Zwrot z inwestycji; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. Z nami poczujesz się bezpiecznie, ponieważ mamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa, co jest gwarancją zgodności ze wszystkimi zawiłościami przy rejestracji nieruchomości. Dzwoń lub pisz na czacie, jesteśmy zawsze w kontakcie i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania !!