Kompleks mieszkalny New Reef 999 Residence with swimming pools and kids' play areas close to highways, Al Furjan, Dubai, UAE

Reef 999 przez Reef Development jest unikalnym kompleksem mieszkalnym w prestiżowej okolicy Al Furjan, oferującym wyrafinowane wille i apartamenty z zaawansowanymi technologiami, w tym kontrolą klimatu na balkonach. Złożona architektura płynnie łączy się z nowoczesnym stylem życia, a dbałość o szczegóły i jakość tworzy przytulną i luksusową atmosferę. Reef 999 jest idealnym miejscem dla rodzin, które cenią komfort, bezpieczeństwo i dogodną lokalizację.

Projekt oferuje przytulną rodzinną atmosferę z dostępem do parków, szkół i salonów. Unikalne klimatyzowane balkony pozwalają cieszyć się komfortem przez cały rok, i dobrze rozwiniętą infrastrukturę kompleksu, obejmuje baseny, boiska sportowe i boiska zabaw dla dzieci, sprawia, że atrakcyjne dla wszystkich grup wiekowych. Mieszkańcy docenią bliskość centrów handlowych i wygodne połączenia transportowe, zapewniając szybki dostęp do głównego obszaru miasta.

Ułatwienia:

kino zewnętrzne

basen i jacuzzi

grill z salonem

Basen dla dzieci

jogging i joga

kort krykieta

Zakończenie - 1. kwartał 2027 r.

Plan płatności 20 / 40 / 40%.

Cechy mieszkania

Niewykończone pełnym sprzętem kuchennym

Korzyści

Reef 999 wyróżnia się wysoką wydajnością: apartamenty zapewniają roczny dochód w wysokości co najmniej 9,5%, a wille oferują zysk w wysokości 9%. To korzystna oferta dla tych, którzy szukają aktywów w celu rozwoju w jednym z najbardziej dynamicznych obszarów Dubaju. Inwestycje w Reef 999 to nie tylko zaufanie do przyszłości, ale również luksus, który przekracza oczekiwania.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Kompleks ma bezpośredni dostęp do głównych autostrad i stacji metra Al Furjan (Route 2020) i znajduje się w pobliżu takich kluczowych obszarów jak Jebel Ali Village, Discovery Gardens i Ibn Battuta Mall, w pobliżu szkół i ośrodków opieki zdrowotnej.