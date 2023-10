Dubaj, Emiraty Arabskie

od €593,987

149–245 m² 2

Poddaj się: 2025

Nieruchomości w Dubaju po okazyjnej cenie z pełnym wsparciem prawnym. Pomoc w przekazywaniu środków. Bezpłatny wybór nieruchomości. Apartament Paragon z dogodną lokalizacją i głównym centrum gospodarczym Dubaju z 1 sypialnią. Chcesz kupić apartamenty w dogodnej lokalizacji i głównych centrach gospodarczych Dubaju? Kompleks mieszkaniowy The Paragon by IGO jest idealny dla Ciebie. Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych deweloperów; - Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji; - nieoprocentowana rata przez 7 lat; - Bezpłatne wsparcie prawne; - Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności; - Pokażemy osobiście obiekt w Dubaju lub online; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności. Paragon by IGO - nowoczesne apartamenty z systemem „inteligentnego domu”, 21-piętrowe kompleksy mieszkalne z apartamentami od formatu studio po przestronne apartamenty z trzema sypialniami. Idealnie położony obok centrum miasta i głównych centrów gospodarczych Dubaju. Każdy apartament jest ultranowoczesny z nienaganną estetyką i oferuje panoramiczne widoki na Kanał Dubajski lub wspaniałe widoki na park poniżej. PASZCZ: ▪ Balkony z widokiem na kanał Dubajski, Burj Khalifa i panoramę miasta ▪ Bezpośredni dostęp do terenów parkowych Apartamenty ▪ są wyposażone w meble i sprzęt AGD ▪ Baseny, siłownia, boisko do squasha, kino, coworking, centrum biznesowe, miejsce do grillowania, symulatory golfa i tenisa Plan płatności: - 10% rezerwacji - 40% podczas budowy - 50% po zakończeniu budowy BONUS! - 100% zniżki na odbiór Departamentu Gruntów Gwarantujemy bezpieczną umowę z deweloperem, wsparcie prawne na każdym etapie transakcji. Tylko niezawodne nieruchomości! Interesujesz się ofertą? Zadzwoń do nas, a my dostarczymy pełne informacje na temat zakupu mieszkań!