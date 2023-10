New high-rise residence Elitz 2 with swimming pools and a mini golf course, JVC, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €3,54M

493–826 m² 2

Poddaj się: 2026

Keturah Reserve – innowacyjny kompleks kamienic premium od dużego dewelopera z Dubai MAG Properties Development, będącego częścią holdingu MAG Group. Kompleks będzie zlokalizowany w społeczności Meydan w dystrykcie 7 w prestiżowej dzielnicy Mohammed Bin Rashid City. Wszystkie rezydencje będą w pełni umeblowane i wyposażone w najnowsze urządzenia gospodarstwa domowego popularnych marek, a meble i lampy będą produkowane na indywidualne zamówienie. Wszystkie domy dla wygody mieszkańców obejmują windę, sypialnię pokojówki z prywatną łazienką, a także dwie kuchnie, pralnię i przestronne balkony. Na dachach kamienic będzie odkryty basen, taras, miejsce do grillowania z jadalnią i spiżarnią. Każda rezydencja ma własny garaż na dwa samochody. W centrum kompleksu będzie park o powierzchni prawie 28 tysięcy metrów kwadratowych. m z tysiącletnimi drzewami oliwnymi sprowadzonymi z całego świata. Udogodnienia dla mieszkańców będą obejmować następujące udogodnienia: - siłownie wewnętrzne i zewnętrzne z wejściem do tunelu tlenowego; - zadaszone przestrzenie do jogi, pilatesu i medytacji; - studio tańca; - kort tenisowy i kort tenisowy Padel; - boisko do piłki nożnej; - różne rodzaje basenów – na dachu, rodzina, kobieta, dzieci; - boisko do koszykówki; - platforma do piłki ręcznej; - strefa sztuk walki; - strzelnica; - strefy gry, w tym elementy rzeczywistości wirtualnej; - spa i sauna; - kino; - przedszkole; - klinika; - całodobowe centrum biznesowe z ergonomicznymi krzesłami i biblioteką; - restauracje, świeże bary i kioski z jedzeniem i napojami; - Plac zabaw dla dzieci z rzeźbami tekstylnymi słynnego japońskiego artysty Toshiko McAdama, basen, bioferma i oddzielne miejsca dla niemowląt, żłobków i dzieci w wieku 7 lat – 14 lat. Rezerwat Keturah stworzy unikalne udogodnienia publiczne dla mieszkańców w każdym wieku i zainteresowaniach, umożliwiając nie tylko korzystanie z różnorodnych zajęć rekreacyjnych i utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego, ale także efektywne prowadzenie działalności gospodarczej, rozwijać potencjał twórczy i intelektualny. Lokalizacja: Innowacyjny kompleks mieszkaniowy Keturah Reserve znajduje się w elitarnej społeczności Meydan, w odległości krótkiej przejażdżki od centrum emiratu. Dla maksymalnej wygody mieszkańców społeczność ma cztery osobne wycieczki na główne autostrady miasta, otwierając łatwy dostęp do różnych obszarów emiratu. W społeczności Meydan o powierzchni ponad 3,7 metra kwadratowego. km to światowej klasy atrakcje i rozrywka, w tym pole golfowe The Track, Meydan Golf i Feydan Racecourse, malowniczy most w kształcie fali ze spektakularnym podświetleniem mostu Meydan, a także wiele pierwszorzędnych restauracji, sklepów i klubów nocnych Soho Garden DXB i Stage Nightclub. W odległości 15 – 25 minut jazdy od rezerwatu Keturah znajdują się strefy biznesowe Business Bay i DIFC, dzielnica religijna w centrum Dubaju z tak kultowymi lokalizacjami, jak The Dubai Mall i Burj Khalifa, Palm Jumeirah, Muzeum Przyszłości, Burj Al Arab i międzynarodowe lotnisko w Dubaju.