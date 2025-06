Kompleks mieszkalny One Canal

Rezydencje Casa Canal przedefiniować luksusowe życie, oferując penthouses, wille nieba, i rezydencje nieba (4,250 m kw. do 27000 m kw.) z wyśmienitym kanałem wodnym i widokiem na park Safa. Każda rezydencja posiada prywatne windy, otwierające się na obfite przestrzenie o wysokości sufitu od 4,5 do 9 metrów. Mieszkańcy cieszą się wyłącznym członkostwem w światowej klasy polu golfowym, aplikacji concierge 24 / 7 przez Lujo i spersonalizowane udogodnienia dostosowane do Twoich potrzeb. Dzięki osobistemu parkowaniu, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, magazynowi rowerów i zabezpieczonym indywidualnym pomieszczeniom magazynowym, Casa Canal przewiduje dostawę w 1 kwartale 2026 roku, obiecując niezrównane, luksusowe doświadczenie życiowe.

Zrodzony z musujących wód Dubai Water Canal, Casa Canal jest prestiżowym nowym punktem orientacyjnym w Dubaju. Wspaniała kolekcja butikowych rezydencji składająca się z 3 Penthouses Sypialnia, 4-5 Bedroom Sky Villas, 6 Bedroom Sky Mansions i trzech Sky Palace we współczesnej budowli projektanta. Przedefiniowanie luksusu, udogodnień, rzemiosła i stylu życia nie do porównania.

FUNDUSZ PROJEKTU

Casa Canal Residences składa się z Penthouses, Sky Villas, Sky Mansions, 2 Sky Palazzos i 3 Sky Palaces

Rozmiary od 4,601 kw. Ft. do 30,000 kw. Ft.

Wszystkie rezydencje z widokiem na Kanał Wodny i Safa Park

Prywatne windy, które otwiera się bezpośrednio w salonie

Przestrzenie o wysokości sufitu od 4,5 do 9 metrów

Wyłączne członkostwo w światowym polu golfowym

24 / 7 Dedykowana aplikacja konsjerża na całym świecie przez Lujo

Miejsca parkingowe w całkowicie zamkniętym garażu

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych i przechowalnia rowerów

Zabezpieczone pojedyncze pomieszczenia do przechowywania w budynkach mieszkalnych

Spodziewana dostawa Q1, 2026

Na chodniku kanału znajduje się jedno centrum handlowe, cztery hotele, 450 restauracji, luksusowe zakwaterowanie, chodniki i ścieżki rowerowe. Od zatoki biznesowej do Zatoki Perskiej przez Safa Park i Jumeirah.

Safa Park to sanktuarium w centrum miasta. Idealny cel, aby spędzić dzień, zwłaszcza w weekendy, Safa Park jest popularny wśród mieszkańców od kilku lat.

Posiada szerokie układy, patio panoramiczne i prywatne windy dla wszystkich Sky- villas & Penthouses. Mieszkańcy są witani zapierającymi dech w piersiach vistasami od chwili otwarcia drzwi windy do ich rezydencji. Pokoje i obszary mieszkalne znajdują się wzdłuż linii brzegowej, zapewniając zamiatanie, bez przeszkód widoki. Okna podłogowe-to@-@ sufitowe zapewniają naturalne światło do każdego obszaru open- plan, a pozaduże patio są świadomie włączone do wielkich pokoi i sypialni. Zwracając uwagę na wodę, drzwi przesuwne oferują otwarte połączenie z głównymi salonami i płynny ruch między wewnątrz i na zewnątrz. Szerokość okien wewnątrz mieszkań kontrastuje z ciepłem naturalnych materiałów. Każdy wykończenie i powierzchnia jest pod wpływem projektowania łodzi, pożyczanie powietrza wyrafinowania.