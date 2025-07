Kompleks mieszkalny A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea

Talea autorstwa Omniyat - arcydzieło Dubaju Maritime City.

Ultra- Luxury Residences Wykonane z czystości architektonicznej.

1 do 4 Sypialnia Sky Residences & Penthouses Residences 124; Zakończenie: Q1.2029

🏙️ Przegląd projektu

Talea przez Omniyat jest ikoną nadmorskiej wieży położonej bezpośrednio na Dubaju Maritime City, oferując niezrównaną ekspresję architektonicznej precyzji, minimalistycznej elegancji i ultrapremium życia. Talea jest przeznaczona dla elitarnych nielicznych, którzy doceniają rzemiosło, design i dyskrecję.

Stworzony przez Omniyat, wizjonerski deweloper za projektami takimi jak The Opus by Zaha Hadid i AVA by Dorchester Collection, Talea reprezentuje nowy szczyt w markowym stylu życia i wyrafinowania nabrzeża.

Ceny od:

1 Sypialnia ~ 70 m ² od 525.000 €

2 Sypialnia ~ 132 m ² od 910.000 €

3 Sypialnia Residences ~ 174 m ² od 1.200.000 €

4 Sypialnia Penthouses ~ 415 m ² od 6.000.000 €

Zakończenie: Q1.2029

Residence Cechy:

Wysokie układy na pełnym piętrze i półpiętrze.

180 ° i 360 ° nieprzerwane widoki Morskiego Miasta, Centrum i Burj Khalifa.

Prywatne windy i lobby dla każdej rezydencji.

Przywożone kamienie, kabineria i tekstury.

Ultra- wysokie sufity, bez frameless szkła i minimalistyczne szczegóły.

Designerskie kuchnie z urządzeniami Chef- klasy.

Dedykowane miejsca wellness i automatyzacja w miejscu zamieszkania.

Korzyści i usługi:

Klub i salon prywatnych mieszkańców.

Holistyczne spa, Hammam, krioterapia i baseny witalności.

Prywatne kino i salon degustacji wina.

Pawilon fitness z pokładem technologicznym i jogi.

24 / 7 concierge, valet & housekeeping.

Opcjonalna obsługa lokaja i osobisty konsultant wellness.

Dostępny dostęp do dokowania jachtów.

Prime Location - Maritime City Dubaj.

5 min do centrum Dubaj & Burj Khalifa

7 min do Dubai Mall

15 min do międzynarodowego lotniska DIFC & Dubai

Bezpośredni dostęp do Sheikh Zayed Road & Al Khail

Waterfront boardwalk & fine- jadalnia promenada pod drzwiami

Dla kogo?