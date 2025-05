Kompleks mieszkalny Prestigious new development Belgravia Gardens with a wide range of services in Dubailand area, UAE

Belgravia Gardens to kompleks mieszkalny i tętniąca życiem społeczność, gdzie styl, komfort i wygoda łączą się harmonijnie. Każdy szczegół został przemyślany, aby dopasować się do Twojego stylu życia: od eleganckich rezydencji z przestronnymi tarasami do wspólnych obszarów wypełnionych atmosferą przytulności i komunikacji. Szeroki wybór rezydencji jest dostępny na zakup - od stylowych studio do przestronnych apartamentów z 1-3 sypialniami. Koncepcja projektu ma na celu uczynienie życia mieszkańców wygodnymi, wygodnymi i wypełnionymi przyjemnymi chwilami. Każdy apartament oferuje nowoczesne otwarte plany, wykończenia premium i duże okna panoramiczne wypełniające pokoje z naturalnym światłem.

Mieszkańcy kompleksu będą mogli skorzystać z różnych udogodnień, które tworzą atmosferę aktywnego i bogatego stylu życia. Kluczowym elementem projektu jest dwupoziomowy dom klubowy, w którym niższy poziom zawiera wspólne obszary spotkań i relaksu, a górne piętro jest zarezerwowane dla centrum fitness i wellness. Dla aktywnego wypoczynku, są korty tenisowe i wiosłowe, mini golf, bieżni i spacery. Rodziny z dziećmi docenią place zabaw, basen dla dzieci i specjalnie wyposażony park. Kompleks posiada również saunę, łaźnię parową, jogę i pilates studio, a dla tych, którzy wolą spokojny odpoczynek - odosobniony zielony ogród do czytania, obszar z leżakami i taras barbecue.

Dodatkowe możliwości

Instalacja: 70 / 30

20% - przy rezerwacji

10% - po 60 dniach

10% - po 120 dniach

5% - po 240 dniach

5% - po 360 dniach

5% - podczas budowy 20%

5% - podczas budowy 30%

5% - podczas budowy 40%

5% - podczas budowy 50%

30% - po realizacji projektu

Baseny dla dorosłych i dzieci

Place zabaw dla dzieci i pokoje

Sauna i sauna parowa

Centrum Wellness

Ogród do czytania

Obszar grillowania

Korty tenisowe i wiosłowe

Park dla psów

Joga, Pilates i studia fitness

Tor biegania

Mini golf

Klub

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Projekt ten znajduje się w samym sercu Dubaju, jednego z najbardziej ekscytujących obszarów Dubaju, gdzie łączą się nowoczesne obszary mieszkalne, prestiżowe miejsca rozrywki i malownicze przestrzenie zielone. Życie tutaj oznacza bycie w samym sercu tętniącej życiem i dynamicznej dzielnicy, z łatwym dostępem do najbardziej charakterystycznych miejsc w mieście: IMG World of Adventure, Global Village, Cityland Mall, Business Bay i Downtown Dubai. To twoja szansa, by stać się częścią ekskluzywnej społeczności w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Dubaju.