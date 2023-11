Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey

Incekum, Turcja

od €179,000

61–85 m² 2

Poddaj się: 2024

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Kompleks mieszkaniowy Venezia Garden Residence Incekum, położony w dzielnicy Inzhekum ( Avsallar ), i jest budowany na działce o powierzchni 8680 mkw. Zapewnia najlepsze cechy gatunkowe wszystkich mieszkań. Widok na morze, lasy i góry Taurus. Kompleks ośmiu 2-piętrowych bloków z oddzielnym basenem i strefą relaksacyjną. W sumie 104 mieszkania w kompleksie. To jest 300 metrów od plaż. Cechy kompleksu Incekum Venezia Garden Residence: odkryty basen, kryty basen, fitness, spa, kino, sala muzyczna, kamellia, otwarty parking, altana, grill, pokój relaksacyjny, plac zabaw dla dzieci, generator awaryjny, antena satelitarna telewizji publicznej, system kamer bezpieczeństwa 24/7, autonomiczny generator elektryczny. Lokalizacja: 30 km. do centrum Alanyi; 95 km do lotniska w Antalyi; 200 m do morza. w odległości spaceru znajdują się przystanki transportu publicznego, supermarkety, restauracje, apteki. Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości w Turcji. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!