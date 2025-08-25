  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 z WIDOKIEM NA MORZE w kompleksie Utopia Residence.

Alanya, Turcja
od
$99,000



13
ID: 32614
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 70 m² z widokiem na morze w kompleksie Utopia Residence.

Rozkład:

  • Kuchnia z salonem
  • Przestronna sypialnia
  • Przeszklony balkon
  • Widok na morze i Zamek w Alanyi

Utopia Residence to piękny kompleks mieszkalny wybudowany w 2008 roku z własną, 5-gwiazdkową infrastrukturą, położony w dzielnicy Cikcilli w Alanyi, 800 metrów od morza.

Cikcilli to dobrze rozwinięta dzielnica z dobrze rozwiniętą siecią usług, oferująca wszystko, co niezbędne do komfortowego życia – sklepy, restauracje, kawiarnie, centra handlowe i hipermarkety, targ, szpital oraz transport publiczny znajdują się w zasięgu spaceru.

Infrastruktura:

  • Ogrodzony teren z zagospodarowanym ogrodem
  • Basen zewnętrzny z brodzikiem dla dzieci i parkiem wodnym. Zjeżdżalnie
  • Strefa do opalania i relaksu
  • Bar przy basenie
  • Nowoczesne windy
  • Lobby i konsjerż
  • Podgrzewany basen kryty
  • Centrum fitness
  • Centrum spa: sauna, łaźnia turecka (hammam), łaźnia parowa, masaże
  • Bilard i tenis stołowy
  • Miejsce do grillowania z altaną
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Boiska do tenisa, koszykówki i siatkówki
  • Awaryjny generator prądu
  • Centralna antena satelitarna
  • Internet Wi-Fi
  • Minimarket
  • Ochrona 24h
  • Monitoring wideo
  • Parking

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Alanya, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
