Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 z WIDOKIEM NA MORZE w kompleksie Utopia Residence.

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 70 m² z widokiem na morze w kompleksie Utopia Residence.

Rozkład:

Kuchnia z salonem

Przestronna sypialnia

Przeszklony balkon

Widok na morze i Zamek w Alanyi

Utopia Residence to piękny kompleks mieszkalny wybudowany w 2008 roku z własną, 5-gwiazdkową infrastrukturą, położony w dzielnicy Cikcilli w Alanyi, 800 metrów od morza.

Cikcilli to dobrze rozwinięta dzielnica z dobrze rozwiniętą siecią usług, oferująca wszystko, co niezbędne do komfortowego życia – sklepy, restauracje, kawiarnie, centra handlowe i hipermarkety, targ, szpital oraz transport publiczny znajdują się w zasięgu spaceru.

Infrastruktura:

Ogrodzony teren z zagospodarowanym ogrodem

Basen zewnętrzny z brodzikiem dla dzieci i parkiem wodnym. Zjeżdżalnie

Strefa do opalania i relaksu

Bar przy basenie

Nowoczesne windy

Lobby i konsjerż

Podgrzewany basen kryty

Centrum fitness

Centrum spa: sauna, łaźnia turecka (hammam), łaźnia parowa, masaże

Bilard i tenis stołowy

Miejsce do grillowania z altaną

Plac zabaw dla dzieci

Boiska do tenisa, koszykówki i siatkówki

Awaryjny generator prądu

Centralna antena satelitarna

Internet Wi-Fi

Minimarket

Ochrona 24h

Monitoring wideo

Parking

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.