Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe rezydencje nad mariną Ataköy w Stambule

Ataköy Marinada Residence to ekskluzywny projekt mieszkaniowy klasy ultra luxury położony bezpośrednio przy marinie Ataköy w dzielnicy Bakırköy. Projekt obejmuje zaledwie 72 wyjątkowe rezydencje zaprojektowane przez renomowaną pracownię architektoniczną Tabanlıoğlu Mimarlık i oferuje panoramiczne widoki na Morze Marmara.

Projekt łączy prestiżowy nadmorski styl życia z wysokim potencjałem inwestycyjnym na rynku luksusowych nieruchomości w Stambule.

Zalety projektu

• Bezpośrednia lokalizacja przy marinie

• Tylko 72 ekskluzywne apartamenty

• Architektura Tabanlıoğlu Mimarlık

• System inteligentnego domu

• Usługi na poziomie luksusowego hotelu

• Kryty basen

• Prywatny parking

• Stacje ładowania samochodów elektrycznych

• Dostęp do taksówki wodnej

• Ochrona 24/7

Dlaczego warto inwestować?

Ataköy Marinada Residence to jeden z najbardziej prestiżowych projektów przy marinie w Stambule. Ograniczona liczba apartamentów oraz wyjątkowa lokalizacja zapewniają wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości i atrakcyjne możliwości wynajmu.