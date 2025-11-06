Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe rezydencje nad mariną Ataköy w Stambule

Ataköy Marinada Residence to ekskluzywny projekt mieszkaniowy klasy ultra luxury położony bezpośrednio przy marinie Ataköy w dzielnicy Bakırköy. Projekt obejmuje zaledwie 72 wyjątkowe rezydencje zaprojektowane przez renomowaną pracownię architektoniczną Tabanlıoğlu Mimarlık i oferuje panoramiczne widoki na Morze Marmara.
Projekt łączy prestiżowy nadmorski styl życia z wysokim potencjałem inwestycyjnym na rynku luksusowych nieruchomości w Stambule.
Zalety projektu
• Bezpośrednia lokalizacja przy marinie
• Tylko 72 ekskluzywne apartamenty
• Architektura Tabanlıoğlu Mimarlık
• System inteligentnego domu
• Usługi na poziomie luksusowego hotelu
• Kryty basen
• Prywatny parking
• Stacje ładowania samochodów elektrycznych
• Dostęp do taksówki wodnej
• Ochrona 24/7
Dlaczego warto inwestować?
Ataköy Marinada Residence to jeden z najbardziej prestiżowych projektów przy marinie w Stambule. Ograniczona liczba apartamentów oraz wyjątkowa lokalizacja zapewniają wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości i atrakcyjne możliwości wynajmu.