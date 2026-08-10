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Nowe budynki na sprzedaż w Didim

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Zespół mieszkaniowy Sunshine Complex
Zespół mieszkaniowy Sunshine Complex
Zespół mieszkaniowy Sunshine Complex
Zespół mieszkaniowy Sunshine Complex
Zespół mieszkaniowy Sunshine Complex
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Zespół mieszkaniowy Sunshine Complex
Didim, Turcja
od
$192,555
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Apartament dwupoziomowy z 4 sypialniami i pełnym wyposażeniem - idealny zarówno do domu wakacyjnego, jak i inwestycji w Didim w Turcji. Dwupoziomowy apartament z 4 sypialniami w idealnym kompleksie, gotowy do zamieszkania, w Didim Efeler Mahallesi. Nieruchomości o stosunku jakości do ceny w…
Deweloper
Polat Group
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Rezydencja Fener Villa
Rezydencja Fener Villa
Rezydencja Fener Villa
Rezydencja Fener Villa
Rezydencja Fener Villa
Pokaż wszystko Rezydencja Fener Villa
Rezydencja Fener Villa
Didim, Turcja
od
$169,095
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Tradycyjna 4-pokojowa bliźniacza willa na sprzedaż w Didim - 2. dom w Didimta tradycyjna 4-pokojowa bliźniacza willa w Didim na sprzedaż, spokojnie położona niedaleko tradycyjnego miasta Didim i popularnego kurortu plażowego Altinkum na południowo-zachodnim wybrzeżu Turcji.Miasto jest położo…
Deweloper
Polat Group
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Zespół mieszkaniowy Mutlu Apartments
Zespół mieszkaniowy Mutlu Apartments
Zespół mieszkaniowy Mutlu Apartments
Zespół mieszkaniowy Mutlu Apartments
Zespół mieszkaniowy Mutlu Apartments
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mutlu Apartments
Zespół mieszkaniowy Mutlu Apartments
Didim, Turcja
od
$118,528
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
2-pokojowy nowoczesny apartament na sprzedaż w Altinkum - gotowy do zamieszkania dom wakacyjny w TurcjiDidim to jeden z ośrodków wypoczynkowych położonych na długim wybrzeżu regionu Morza Egejskiego, znany z wielu nagradzanych plaż i łączenia wielu naturalnych piękności. Ci, którzy chcą spęd…
Deweloper
Polat Group
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Sun Complex
Zespół mieszkaniowy Sun Complex
Zespół mieszkaniowy Sun Complex
Zespół mieszkaniowy Sun Complex
Zespół mieszkaniowy Sun Complex
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sun Complex
Zespół mieszkaniowy Sun Complex
Didim, Turcja
od
$197,659
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
W pełni umeblowany dwupoziomowy apartament z 4 sypialniami - 600 m od plaży w Didim.  Didim, który był małym półwyspem Morza Egejskiego, był w przeszłości małą wioską rybacką i z dnia na dzień stał się wielkim wakacyjnym miastem ze swoim spokojnym, tradycyjne i zabawne życie nocne z żywą …
Deweloper
Polat Group
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Zespół mieszkaniowy Moonlight Complex
Zespół mieszkaniowy Moonlight Complex
Zespół mieszkaniowy Moonlight Complex
Zespół mieszkaniowy Moonlight Complex
Zespół mieszkaniowy Moonlight Complex
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Zespół mieszkaniowy Moonlight Complex
Didim, Turcja
od
$112,019
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Bargain 3 sypialnia, w pełni umeblowany dwupoziomowy apartament jest na sprzedaż z otwartą kuchnią planu i 2 w pełni wyposażona łazienka rodzinna, znajduje się w popularnej i rozwijającej się okolicy dzielnicy Efeler. Pokoje są przestronne i jasne, z neutralnymi dźwiękami w całym. Wspólny ba…
Deweloper
Polat Group
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Willa Beyaz Villa
Willa Beyaz Villa
Willa Beyaz Villa
Willa Beyaz Villa
Willa Beyaz Villa
Pokaż wszystko Willa Beyaz Villa
Willa Beyaz Villa
Didim, Turcja
od
$643,989
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa, wolnostojąca willa z 4 sypialniami w Altinkum — zupełnie nowy dom na sprzedaż w DidimTa zapierająca dech w piersiach, wolnostojąca willa z 4 sypialniami obejmuje nowoczesną architekturę z łukowatym oknem sięgającym od podłogi do sufitu, rozciągającym się na dwa piętra, zapewniając…
Deweloper
Polat Group
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Willa Efe Villa
Willa Efe Villa
Willa Efe Villa
Willa Efe Villa
Willa Efe Villa
Pokaż wszystko Willa Efe Villa
Willa Efe Villa
Didim, Turcja
od
$293,383
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Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca willa z 3 łóżkami i prywatnym basenem – Tradycyjna willa Didim Wolnostojąca willa z trzema łóżkami w Altinkum na sprzedaż. Tradycyjna nieruchomość w Altinkum. Okazja Nieruchomość inwestycyjna Didim. W tureckim Home Office z przyjemnością prezentujemy tę tradycyjną wolnostojącą…
Deweloper
Polat Group
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Dzielnica mieszkaniowa Ekiz Complex
Dzielnica mieszkaniowa Ekiz Complex
Dzielnica mieszkaniowa Ekiz Complex
Dzielnica mieszkaniowa Ekiz Complex
Dzielnica mieszkaniowa Ekiz Complex
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Ekiz Complex
Dzielnica mieszkaniowa Ekiz Complex
Didim, Turcja
od
$158,960
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Przestronny apartament z 3 sypialniami na sprzedaż w kompleksie z dużym wspólnym basenem, położonym w centralnej lokalizacji pomiędzy Ege Street i Marina Road, gdzie można znaleźć wiele supermarketów, lokalnych sklepów, kawiarni i restauracji, a także otwarty targ. Jest również blisko trasy …
Deweloper
Polat Group
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Dzielnica mieszkaniowa City Point Residence
Dzielnica mieszkaniowa City Point Residence
Dzielnica mieszkaniowa City Point Residence
Dzielnica mieszkaniowa City Point Residence
Dzielnica mieszkaniowa City Point Residence
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa City Point Residence
Dzielnica mieszkaniowa City Point Residence
Didim, Turcja
od
$84,814
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Luksusowy kompleks apartamentów z 1 sypialnią w Didim na sprzedaż w małym, ale bardzo popularnym kurorcie wakacyjnym Altinkum. Nowoczesny apartament z 1 sypialnią w Altinkum z widokiem na naturę w okazyjnych cenach. Inwestycja Didim. Kompleks ma wspólny basen i ogród.Altinkum ma dobrą plażę,…
Deweloper
Polat Group
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Willa Green Park Villas
Willa Green Park Villas
Willa Green Park Villas
Willa Green Park Villas
Willa Green Park Villas
Pokaż wszystko Willa Green Park Villas
Willa Green Park Villas
Didim, Turcja
od
$304,879
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Zupełnie nowa luksusowa willa z 3 łóżkami w Altinkum na sprzedaż - dom rodzinny w Didim.  Didim to nazwa półwyspu i jego centrum dzielnicy, Centrum dzielnicy Didim jest centrum wszystkich szlaków handlowych i transportowych półwyspu i znajduje się bardzo blisko najbardziej znanego tętniąceg…
Deweloper
Polat Group
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Zespół mieszkaniowy Royal Marina Complex
Zespół mieszkaniowy Royal Marina Complex
Zespół mieszkaniowy Royal Marina Complex
Zespół mieszkaniowy Royal Marina Complex
Zespół mieszkaniowy Royal Marina Complex
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Royal Marina Complex
Zespół mieszkaniowy Royal Marina Complex
Didim, Turcja
od
$192,033
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Dom wakacyjny dla rodziny na sprzedaż w Didim. Ten dwupokojowy apartament typu duplex znajduje się w jednym z najpopularniejszych kompleksów Altinkum, w całości ogrodzony i ogrodzony dla prywatności i bezpieczeństwa, z doskonałymi udogodnieniami na miejscu, w tym dużym wspólnym basenem, płyt…
Deweloper
Polat Group
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Willa Marina Villa
Willa Marina Villa
Willa Marina Villa
Willa Marina Villa
Willa Marina Villa
Pokaż wszystko Willa Marina Villa
Willa Marina Villa
Didim, Turcja
od
$234,706
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Doskonała 3-pokojowa bliźniacza willa na sprzedaż w Didim - dom wakacyjny w TurcjiTa luksusowa inwestycja nowoczesnych willi w Didim na sprzedaż, kompleks bliźniaczych willi w małym, ale bardzo popularnym kurorcie wakacyjnym Altinkum. Nowoczesna 3-pokojowa bliźniacza willa w Altinkum z widok…
Deweloper
Polat Group
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Willa Greenhill Villa
Willa Greenhill Villa
Willa Greenhill Villa
Willa Greenhill Villa
Willa Greenhill Villa
Pokaż wszystko Willa Greenhill Villa
Willa Greenhill Villa
Didim, Turcja
od
$492,085
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca willa z 4 sypialniami na sprzedaż w domu wakacyjnym Yesiltepe w Didim esiltepe znajduje się 15 km od centrum Didim, 8 km od jeziora Bafa, 10 km od Akbuk i 5 km od plaży Fevzipasa. Dzięki fascynującej naturze jest to jedno z miejsc, w których panuje cisza, drzewa oliwne, różne k…
Deweloper
Polat Group
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Zespół mieszkaniowy Akbuk Sea View Complex
Zespół mieszkaniowy Akbuk Sea View Complex
Zespół mieszkaniowy Akbuk Sea View Complex
Zespół mieszkaniowy Akbuk Sea View Complex
Zespół mieszkaniowy Akbuk Sea View Complex
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Akbuk Sea View Complex
Zespół mieszkaniowy Akbuk Sea View Complex
Akbuk, Turcja
od
$125,355
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Amazing Sea View Three Bed Duplex w Akbuk – Widok na morze Didim Nieruchomość na sprzedaż Dwupoziomowy apartament z 3 sypialniami i widokiem na morze w Didim na sprzedaż. Część pożądanego kompleksu w Akbuk z basenami i dużą przestrzenią zewnętrzną. Idealna inwestycja w nieruchomości Didim. …
Deweloper
Polat Group
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Willa Didim Villa
Willa Didim Villa
Willa Didim Villa
Willa Didim Villa
Willa Didim Villa
Pokaż wszystko Willa Didim Villa
Willa Didim Villa
Didim, Turcja
od
$416,686
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Nowa wolnostojąca willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Yesilkent-300 m od plaży Nowoczesna i luksusowa willa, która została całkowicie uzupełniona o idealną obudowę i dekorację, jest idealną inwestycją na dom wakacyjny i całoroczny na wybrzeżu Morza Egejskiego Didim z 4 sypialniami. Yesilke…
Deweloper
Polat Group
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Willa Polat Prime Villas
Willa Polat Prime Villas
Willa Polat Prime Villas
Willa Polat Prime Villas
Willa Polat Prime Villas
Pokaż wszystko Willa Polat Prime Villas
Willa Polat Prime Villas
Didim, Turcja
od
$276,149
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Key Ready Modern & Luxury Detached Villas w Didim Altinkum Turcja.Luksusowe domy w elitarnej lokalizacji w Didim, położone około 4 km od D-Marin w Didim, obszar ten oferuje spokój i styl życia w zgodzie z naturą, a także łatwy dostęp do centrum Altinkum i wielu innych kurortów Didim, położon…
Deweloper
Polat Group
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Dzielnica mieszkaniowa Merkez Apartment
Dzielnica mieszkaniowa Merkez Apartment
Dzielnica mieszkaniowa Merkez Apartment
Dzielnica mieszkaniowa Merkez Apartment
Dzielnica mieszkaniowa Merkez Apartment
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Merkez Apartment
Dzielnica mieszkaniowa Merkez Apartment
Didim, Turcja
od
$156,217
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Niedrogi dom wakacyjny w Turcji - przestronny apartament z 2 łóżkami na sprzedaż w Didim Luksusowe i nowoczesne mieszkanie z 2 sypialniami na sprzedaż w Didim. Mieszkanie z 2 sypialniami w doskonałej lokalizacji w Didim, w centrum Didim, w odległości spaceru od wszystkich lokalnych udogodni…
Deweloper
Polat Group
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Willa Akbuk Sea View Villa
Willa Akbuk Sea View Villa
Willa Akbuk Sea View Villa
Willa Akbuk Sea View Villa
Willa Akbuk Sea View Villa
Pokaż wszystko Willa Akbuk Sea View Villa
Willa Akbuk Sea View Villa
Akbuk, Turcja
od
$459,278
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesna, wolnostojąca willa z 5 sypialniami i wspaniałym widokiem na morze i przyrodę w Akbuk. Nowoczesny dom zbudowany na prywatnej działce o powierzchni 410 m2 z dużym prywatnym basenem i zewnętrznymi przestrzeniami mieszkalnymi. Idealna inwestycja w nieruchomość Didim.My w Turkish Home…
Deweloper
Polat Group
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Dzielnica mieszkaniowa Ezgi Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Ezgi Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Ezgi Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Ezgi Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Ezgi Apartments
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Ezgi Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Ezgi Apartments
Didim, Turcja
od
$144,416
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Dwupokojowy apartament typu duplex na sprzedaż w pełni umeblowany w Didim w Turcji.Didim to jeden z ośrodków wypoczynkowych położonych na długim wybrzeżu regionu Morza Egejskiego, znany z wielu nagradzanych plaż i wielu naturalnych piękności, Muzeum Miletu, Świątynia Apolla, Starożytne Miast…
Deweloper
Polat Group
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Willa Akbuk Sea View
Willa Akbuk Sea View
Willa Akbuk Sea View
Willa Akbuk Sea View
Willa Akbuk Sea View
Pokaż wszystko Willa Akbuk Sea View
Willa Akbuk Sea View
Akbuk, Turcja
od
$534,989
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Panoramiczne wille wolnostojące z widokiem na morze w Akbuk, położone w niewielkiej odległości od lotniska Milas-Bodrum.Gotowe pod klucz nowoczesne i luksusowe wille wolnostojące na sprzedaż w Akbuk.  Otoczone naturą w elitarnym Akbuk, niedaleko plaży  i centrum miasta. Budowa odbywa się na …
Deweloper
Polat Group
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Willa Akbuk Tas Villa
Willa Akbuk Tas Villa
Willa Akbuk Tas Villa
Willa Akbuk Tas Villa
Willa Akbuk Tas Villa
Pokaż wszystko Willa Akbuk Tas Villa
Willa Akbuk Tas Villa
Didim, Turcja
od
$283,484
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Kluczowa luksusowa wolnostojąca willa z 3 łóżkami na sprzedaż w domu Akbuk-2nd w Turcji Akbuk, jeden z wakacyjnych regionów Didim, ma długą i idealną linię brzegową, a duże i małe zatoczki nazwane są od Zatoki Akbuk, gdzie wszystkie odcienie zieleni i błękitu starannie się łączą. Jest to mi…
Deweloper
Polat Group
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Dzielnica mieszkaniowa Polat Life Complex
Dzielnica mieszkaniowa Polat Life Complex
Dzielnica mieszkaniowa Polat Life Complex
Dzielnica mieszkaniowa Polat Life Complex
Dzielnica mieszkaniowa Polat Life Complex
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Polat Life Complex
Dzielnica mieszkaniowa Polat Life Complex
Didim, Turcja
od
$149,359
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Nowy, nowoczesny apartament z 2 sypialniami na sprzedaż w Didim – Doskonała lokalizacjaMy w Turkish Home Office z przyjemnością prezentujemy kompleks Polat Life, który jest naszym własnym projektem zlokalizowanym w Didim w pobliżu Marina Road.Nowy, nowoczesny i luksusowy apartament z 2 sypia…
Deweloper
Polat Group
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Willa Marina Road Villa
Willa Marina Road Villa
Willa Marina Road Villa
Willa Marina Road Villa
Willa Marina Road Villa
Pokaż wszystko Willa Marina Road Villa
Willa Marina Road Villa
Didim, Turcja
od
$393,133
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Oszałamiające designerskie wille Didim na sprzedaż – nowoczesne wille Didim z 5 sypialniami na sprzedażŁącząc wszystkie elementy życia w płynnym połączeniu współczesnego designu, wyznaczającego standardy na lata, ten niezwykle luksusowy projekt willi składający się z 3 domów bliźniaczych poł…
Deweloper
Polat Group
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Willa Akbuk Bay Villas
Willa Akbuk Bay Villas
Willa Akbuk Bay Villas
Willa Akbuk Bay Villas
Willa Akbuk Bay Villas
Pokaż wszystko Willa Akbuk Bay Villas
Willa Akbuk Bay Villas
Didim, Turcja
od
$331,622
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Nowo wybudowana wolnostojąca willa z 3 łóżkami na sprzedaż w Akbuk-650 m od plaży 3 sypialnie, prywatny basen, prywatny ogród i 650 m od morza w Akbuk. Doskonała nowo wybudowana wolnostojąca willa na sprzedaż. Znajduje się na terenie Akbuk, gdzie dostępne są wolnostojące wille z widokiem n…
Deweloper
Polat Group
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Zespół mieszkaniowy Lifecity Complex
Zespół mieszkaniowy Lifecity Complex
Zespół mieszkaniowy Lifecity Complex
Zespół mieszkaniowy Lifecity Complex
Zespół mieszkaniowy Lifecity Complex
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lifecity Complex
Zespół mieszkaniowy Lifecity Complex
Didim, Turcja
od
$125,540
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
2-pokojowe mieszkanie w kompleksie na sprzedaż w Altinkum - idealne zarówno na dom wakacyjny, jak i inwestycję w Didim w Turcji..Ten niedrogi 2-pokojowy apartament na środkowym piętrze na sprzedaż znajduje się w pięknym kompleksie w Didim na wybrzeżu Morza Egejskiego w zachodniej Turcji, nie…
Deweloper
Polat Group
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Zespół mieszkaniowy Mavisehir Villa
Zespół mieszkaniowy Mavisehir Villa
Zespół mieszkaniowy Mavisehir Villa
Zespół mieszkaniowy Mavisehir Villa
Zespół mieszkaniowy Mavisehir Villa
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mavisehir Villa
Zespół mieszkaniowy Mavisehir Villa
Didim, Turcja
od
$283,133
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Gotowa do zamieszkania nowoczesna 4-pokojowa bliźniacza willa – dom wakacyjny w TurcjiZupełnie nowa, nowoczesna i luksusowa 4-pokojowa bliźniacza willa z prywatnym basenem w Mavisehir Didim. Ta niedawno ukończona 4-pokojowa willa znajduje się bardzo blisko morza i w odległości spaceru od tar…
Deweloper
Polat Group
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Dzielnica mieszkaniowa Pine Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Pine Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Pine Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Pine Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Pine Apartments
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Pine Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Pine Apartments
Didim, Turcja
od
$144,558
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Okazja Mieszkanie z 3 sypialniami na sprzedaż w Altinkum, pięknym wybrzeżu Morza Egejskiego w zachodniej Turcji, w niewielkiej odległości od popularnego kurortu Altinkum, wynosi tylko 1 km. Idealny rodzinny dom wakacyjny na plaży na sprzedaż w Altinkum, Didim. Altinkum ma dobrą plażę, mnóst…
Deweloper
Polat Group
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Dzielnica mieszkaniowa Center Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Center Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Center Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Center Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Center Apartments
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Center Apartments
Dzielnica mieszkaniowa Center Apartments
Didim, Turcja
od
$124,821
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Nowy nowoczesny apartament na sprzedaż w Didim – Niedrogi 2-łóżkowy na sprzedaż w Altinkum Luksusowy i nowoczesny apartament z 2 sypialniami na sprzedaż w Didim. Mieszkanie z 2 sypialniami w doskonałej lokalizacji w Didim, w centrum Didim, w odległości spaceru od wszystkich lokalnych udogod…
Deweloper
Polat Group
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Zespół mieszkaniowy Apollon Holiday Village
Zespół mieszkaniowy Apollon Holiday Village
Zespół mieszkaniowy Apollon Holiday Village
Zespół mieszkaniowy Apollon Holiday Village
Zespół mieszkaniowy Apollon Holiday Village
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apollon Holiday Village
Zespół mieszkaniowy Apollon Holiday Village
Didim, Turcja
od
$112,348
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Niedrogi dwupoziomowy apartament z 3 sypialniami w Didim-Ready To Move w 2. domu w Turcji Niedrogie dwupoziomowe mieszkanie z 3 sypialniami na sprzedaż w Didim w Turcji. Ta nieruchomość inwestycyjna, w której możesz zdobyć swoje pieniądze w Mavisehir w koncepcji compex jak hotel pięciogwiaz…
Deweloper
Polat Group
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Zespół mieszkaniowy Clower Complex
Zespół mieszkaniowy Clower Complex
Zespół mieszkaniowy Clower Complex
Zespół mieszkaniowy Clower Complex
Zespół mieszkaniowy Clower Complex
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Clower Complex
Zespół mieszkaniowy Clower Complex
Didim, Turcja
od
$123,221
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Okazja Dwupoziomowy apartament z 3 sypialniami na sprzedaż w Didim, pięknym wybrzeżu Morza Egejskiego w zachodniej Turcji, w niewielkiej odległości od popularnego kurortu Altinkum, znajduje się zaledwie 3 km. Idealny rodzinny dom wakacyjny na plaży lub inwestycja na wynajem w Altinkum, Didim…
Deweloper
Polat Group
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Zespół mieszkaniowy Seahorse Residence
Zespół mieszkaniowy Seahorse Residence
Zespół mieszkaniowy Seahorse Residence
Zespół mieszkaniowy Seahorse Residence
Zespół mieszkaniowy Seahorse Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Seahorse Residence
Zespół mieszkaniowy Seahorse Residence
Didim, Turcja
od
$181,364
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Dom wakacyjny z 2 łóżkami na sprzedaż w Yesilkent - wysoki dochód z czynszu w Didim Apartament z 2 sypialniami i wspólnym basenem w prywatnym kompleksie w Yesilkent – 2nd Home w Turcji. Piękny drugi dom w Didim Turkey.  Przestronne mieszkanie na sprzedaż w Didim, położone bardzo centralnie …
Deweloper
Polat Group
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Willa Villa in Didim
Willa Villa in Didim
Willa Villa in Didim
Willa Villa in Didim
Willa Villa in Didim
Willa Villa in Didim
Didim, Turcja
od
$822,712
Opcje wykończenia Gotowe
Willa na sprzedaż w Akbuk Didim -3 piętrowa willa z dwoma pojedynczymi łóżkami -250 m2 -3 + 1 -4 pokoje -1 salon -3 sypialnie -3 łazienki - elegancki taras z widokiem na morze -Pierwsza linia od morza - Widok na morze nigdy się nie zamknie - Przed domem znajduje się droga, plaża i…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Zespół mieszkaniowy Marina Complex
Zespół mieszkaniowy Marina Complex
Zespół mieszkaniowy Marina Complex
Zespół mieszkaniowy Marina Complex
Zespół mieszkaniowy Marina Complex
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Marina Complex
Zespół mieszkaniowy Marina Complex
Didim, Turcja
od
$100,817
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
2-pokojowy apartament z widokiem na morze na sprzedaż w Didim w okazyjnej cenie. Położony w nowoczesnym kompleksie ze wspólnym basenem i licznymi lokalnymi udogodnieniami. Idealna inwestycja w nieruchomości Didim. 2-pokojowy umeblowany apartament w Didim na sprzedaż, położony w pięknym nowoc…
Deweloper
Polat Group
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Dzielnica mieszkaniowa Meltem Complex
Dzielnica mieszkaniowa Meltem Complex
Dzielnica mieszkaniowa Meltem Complex
Dzielnica mieszkaniowa Meltem Complex
Dzielnica mieszkaniowa Meltem Complex
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Meltem Complex
Dzielnica mieszkaniowa Meltem Complex
Didim, Turcja
od
$144,024
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Niedrogie mieszkanie w Altinkum na sprzedaż – Didim Investment Property 850 m To The Beach Tradycyjny apartament z 2 sypialniami na sprzedaż w Didim. Położony 850 m od plaży w Altinkum ze wspólnym basenem. Idealna nieruchomość inwestycyjna Didim z okazyjną ceną. Ten tradycyjny apartament z…
Deweloper
Polat Group
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Dzielnica mieszkaniowa Sunflower Complex
Dzielnica mieszkaniowa Sunflower Complex
Dzielnica mieszkaniowa Sunflower Complex
Dzielnica mieszkaniowa Sunflower Complex
Dzielnica mieszkaniowa Sunflower Complex
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Sunflower Complex
Dzielnica mieszkaniowa Sunflower Complex
Didim, Turcja
od
$170,696
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny i luksusowy dwupoziomowy apartament z 2 sypialniami na kompleksie z dużym wspólnym basenem, blisko wszystkich udogodnień. Otwarty pazar, supermarkety, szpital, biuro rady znajdują się 5 minut spacerem od hotelu. Akt własnościowy. Wartość nieruchomości pieniężnej... Idealny zarówn…
Deweloper
Polat Group
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Chata Stone House
Chata Stone House
Chata Stone House
Chata Stone House
Chata Stone House
Pokaż wszystko Chata Stone House
Chata Stone House
Didim, Turcja
od
$561,619
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Stone- zbudowany w stylu Detached- Domek w Didim - Oszałamiający Stone House Na sprzedaż w TurcjiPołożony w dużej działce ziemi dla ochrony prywatności gwarantowane, ten kamienisty domek został pierwotnie zbudowany 14 lat temu i jest zaledwie 5 minut spacerem od centrum wsi Greenhill na codz…
Deweloper
Polat Group
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Zespół mieszkaniowy Sierra Vista Residence
Zespół mieszkaniowy Sierra Vista Residence
Zespół mieszkaniowy Sierra Vista Residence
Zespół mieszkaniowy Sierra Vista Residence
Zespół mieszkaniowy Sierra Vista Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sierra Vista Residence
Zespół mieszkaniowy Sierra Vista Residence
Didim, Turcja
od
$63,477
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 12
NIEDROGI DOM WAKACYJNY - Key Ready Investment City Centre Mieszkanie w Aydin Turcja wysokiej klasy apartamenty inwestycyjne położone tylko 1 godzinę jazdy od Kusadasi, centrum miasta na sprzedaż. Key Ready Investment City Centre Apartament w pobliżu Kusadasi – Turkey wysokiej klasy apartame…
Deweloper
Polat Group
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Dzielnica mieszkaniowa Olive Grove Complex
Dzielnica mieszkaniowa Olive Grove Complex
Dzielnica mieszkaniowa Olive Grove Complex
Dzielnica mieszkaniowa Olive Grove Complex
Dzielnica mieszkaniowa Olive Grove Complex
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Olive Grove Complex
Dzielnica mieszkaniowa Olive Grove Complex
Didim, Turcja
od
$155,114
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
W pełni umeblowany apartament z 3 sypialniami - Dom wakacyjny na sprzedaż w Altinkum w Turcji to niedrogie mieszkanie na sprzedaż w Didim, położone w niewielkiej odległości od centrum kosmopoleitanu Didima Altinkuma w południowo-zachodniej Turcji, 2,5 km od znanej 3. plaży i niedaleko przys…
Deweloper
Polat Group
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Zespół mieszkaniowy Mayfair Complex
Zespół mieszkaniowy Mayfair Complex
Zespół mieszkaniowy Mayfair Complex
Zespół mieszkaniowy Mayfair Complex
Zespół mieszkaniowy Mayfair Complex
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Zespół mieszkaniowy Mayfair Complex
Didim, Turcja
od
$101,500
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Niedrogi dom wakacyjny w Turcji-2-pokojowy dwupoziomowy apartament na sprzedaż w Didim Niedrogie dwupoziomowe mieszkanie z 2 sypialniami na sprzedaż w Didim w Turcji. Ta nieruchomość inwestycyjna, w której możesz uzyskać wartość swoich pieniędzy w specjalnej złożonej koncepcji zbliżonej do …
Deweloper
Polat Group
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Wieś domków Polat Green Park Complex
Wieś domków Polat Green Park Complex
Wieś domków Polat Green Park Complex
Wieś domków Polat Green Park Complex
Wieś domków Polat Green Park Complex
Pokaż wszystko Wieś domków Polat Green Park Complex
Wieś domków Polat Green Park Complex
Didim, Turcja
od
$86,650
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Endless Greenery View Apartments – Nieprzegapialna okazja z planem płatności bez odsetek do 36 miesięcyEndless Greenery View Apartments – Nieprzegapialna okazja z planem płatności bez odsetek do 36 miesięcy…Najpiękniejszy stan czasu…W Didim, które jest splecione z naturą i morzem, a także z …
Deweloper
Polat Group
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Kompleks turystyczny Polatsun Complex
Kompleks turystyczny Polatsun Complex
Kompleks turystyczny Polatsun Complex
Kompleks turystyczny Polatsun Complex
Kompleks turystyczny Polatsun Complex
Pokaż wszystko Kompleks turystyczny Polatsun Complex
Kompleks turystyczny Polatsun Complex
Didim, Turcja
od
$102,951
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Idealna inwestycja po raz pierwszy – Dom wakacyjny na sprzedaż w Altinkum Turcja Mieszkanie z 1 sypialnią na sprzedaż w pięknym kompleksie w dzielnicy Efeler w Didim znajduje się w pobliżu drogi Marina. Tylko 3,5 km do 3. plaży i D-Marina. Altinkum jest atrakcyjny ze względu na popularną pl…
Deweloper
Polat Group
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Zespół mieszkaniowy Sea View Residance
Zespół mieszkaniowy Sea View Residance
Zespół mieszkaniowy Sea View Residance
Zespół mieszkaniowy Sea View Residance
Zespół mieszkaniowy Sea View Residance
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Zespół mieszkaniowy Sea View Residance
Didim, Turcja
od
$466,746
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Dwupoziomowy apartament z widokiem na morze na sprzedaż w Altinkum-Rodzinny dom wakacyjny w Didim Idealna inwestycja w nieruchomości dla tych, którzy chcą mieszkać w prywatnym luksusie z 3 sypialniami dwupoziomowymi w Didim Altinkum. Jest w odległości spaceru od plaży Altinkum, targu, kawia…
Deweloper
Polat Group
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Zespół mieszkaniowy Sedef Apartments
Zespół mieszkaniowy Sedef Apartments
Zespół mieszkaniowy Sedef Apartments
Zespół mieszkaniowy Sedef Apartments
Zespół mieszkaniowy Sedef Apartments
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Zespół mieszkaniowy Sedef Apartments
Didim, Turcja
od
$144,024
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Oszałamiający apartament z 2 sypialniami i widokiem na morze 100 m od morza – rodzinny dom wakacyjny w DidimApartament z 2 sypialniami idealny dla miłośników natury, z oszałamiającym widokiem na morze i naturalnymi widokami w Didim na sprzedaż. Część kompleksu w Mavisehir ze wspólnym basenem…
Deweloper
Polat Group
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Willa Akbuk Pine Village
Willa Akbuk Pine Village
Willa Akbuk Pine Village
Willa Akbuk Pine Village
Willa Akbuk Pine Village
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Willa Akbuk Pine Village
Didim, Turcja
od
$243,368
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Oszałamiające 3 Sypialnia pół- Oddzielona Willa w Akbuk- Holiday Home Na sprzedaż w DidimTa 3 sypialna, półoddzielna willa jest wspaniałym elementem architektury na sprzedaż w Didim Akbuk, który obejmuje otwarte przestrzenie mieszkalne ze wspólnym basenem. Niedrogi willa z widokiem na morze,…
Deweloper
Polat Group
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Willa Magnolia Villas
Willa Magnolia Villas
Willa Magnolia Villas
Willa Magnolia Villas
Willa Magnolia Villas
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Willa Magnolia Villas
Didim, Turcja
od
$224,647
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Liczba kondygnacji 2
Doskonała willa z 3 sypialniami i 3 sypialniami na sprzedaż w Didim - Dom wakacyjny na sprzedaż w Didim Z przyjemnością oferujemy tę przestronną bliźniak z 3 sypialniami na prywatnym kompleksie z dużym wspólnym basenem. Jest idealny zarówno na dom wakacyjny, jak i całoroczny dom mieszkalny …
Deweloper
Polat Group
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Zespół mieszkaniowy Tropicana Complex
Zespół mieszkaniowy Tropicana Complex
Zespół mieszkaniowy Tropicana Complex
Zespół mieszkaniowy Tropicana Complex
Zespół mieszkaniowy Tropicana Complex
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Tropicana Complex
Zespół mieszkaniowy Tropicana Complex
Akbuk, Turcja
od
$250,709
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Amazing Sea View Duplex na sprzedaż w Akbuk – Oszałamiający drugi dom w Turcji Oszałamiający dwupoziomowy widok na morze na sprzedaż w Akbuk – Dwupoziomowy apartament z 4 sypialniami na sprzedaż w pięknym kompleksie w Akbuk. Akbuk nadal jest wschodzącą gwiazdą rynku nieruchomości każdego d…
Deweloper
Polat Group
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Willa Hisar Villas
Willa Hisar Villas
Willa Hisar Villas
Willa Hisar Villas
Willa Hisar Villas
Pokaż wszystko Willa Hisar Villas
Willa Hisar Villas
Didim, Turcja
od
$288,049
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Nowe nowoczesne i luksusowe gotowe bliźniacze wille z prywatnym basenem i ogrodem na sprzedaż w Didim Turkey.  Położona w Hisar Mahallesi, w pobliżu cichej i spokojnej małej dzielnicy mieszkalnej Didim, Mavisehir, willa z 4 sypialniami i idealną jest inwestycją w nieruchomości Didim. Dosko…
Deweloper
Polat Group
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Willa Hisar Villa
Willa Hisar Villa
Willa Hisar Villa
Willa Hisar Villa
Willa Hisar Villa
Pokaż wszystko Willa Hisar Villa
Willa Hisar Villa
Didim, Turcja
od
$243,368
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Bliźniak z widokiem na morze 3-osobowa willa na sprzedaż w nieruchomości Didim-Turkey w Didim,  Didim jest bardzo popularnym kurortem wakacyjnym od wielu lat, z mnóstwem kurortów położonych nad brzegiem półwyspu, małych tradycyjnych wiosek rybackich do elitarnych ośrodków żeglarskich, główn…
Deweloper
Polat Group
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Dzielnica mieszkaniowa Bodrum Residence
Dzielnica mieszkaniowa Bodrum Residence
Dzielnica mieszkaniowa Bodrum Residence
Dzielnica mieszkaniowa Bodrum Residence
Dzielnica mieszkaniowa Bodrum Residence
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bodrum Residence
Dzielnica mieszkaniowa Bodrum Residence
Didim, Turcja
od
$800,136
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Wspaniały projekt apartamentu w Ortakent, otoczony fascynującymi pięknościami Bodrum. Luksusowe i wygodne życie w Bodrum. Jest w odległości spaceru od centrum handlowego, szpitala publicznego, apteki, centrum medycznego, szkoły, rynku, targu ulicznego i bazaru. Mieszkanie jest oferowane n…
Deweloper
Polat Group
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Kompleks turystyczny Polat Life Complex
Kompleks turystyczny Polat Life Complex
Kompleks turystyczny Polat Life Complex
Kompleks turystyczny Polat Life Complex
Kompleks turystyczny Polat Life Complex
Pokaż wszystko Kompleks turystyczny Polat Life Complex
Kompleks turystyczny Polat Life Complex
Didim, Turcja
od
$117,738
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesne apartamenty i dwupoziomowe z 1,2 i 3 sypialniami, w pełni umeblowane, gotowe do zamieszkania w – Bezpośredni deweloper W tureckim Home Office z przyjemnością prezentujemy Polit Life Complex, który jest naszym własnym kompleksem zlokalizowanym w Didim niedaleko Marina Road. Zupeł…
Deweloper
Polat Group
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Willa Mavi Villa
Willa Mavi Villa
Willa Mavi Villa
Willa Mavi Villa
Willa Mavi Villa
Pokaż wszystko Willa Mavi Villa
Willa Mavi Villa
Didim, Turcja
od
$243,368
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Okazja 3-pokojowa bliźniacza willa na sprzedaż w Altinkum-2nd Home w Turcji.Znajdująca się w Hisar Mahallesi, w pobliżu cichej i spokojnej małej dzielnicy mieszkalnej Didim, Mavisehir, 3-pokojowa willa z idealnym widokiem jest nie do przegapienia inwestycją w nieruchomości w Didim.Bliźniacza…
Deweloper
Polat Group
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