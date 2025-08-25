Mieszkanie w nowym budynku Nieruchomość nad Morzem ze Wspaniałymi Widokami w Mahmutlar

Nieruchomości przy Plaży z Widokiem na Góry i Morze w Mahmutlar

Mahmutlar przyciąga uwagę inwestorów i tych, którzy traktują go jako letnią rezydencję z naturalnymi plażami i atrakcjami turystycznymi.

Nieruchomości na sprzedaż w Alanyi znajdują się blisko kawiarni, restauracji, supermarketów, sklepów, parków, bazarów i dworców autobusowych. Obiekty przy plaży znajdują się 12 km od centrum Alanyi i 34 km od lotniska.

Kompleks z łatwym dostępem do morza składa się z dwóch bloków, w których znajdują się 174 mieszkania. Kompleks oferuje swoim mieszkańcom udogodnienia, takie jak plaża i przystań, duży ogród, pole do minigolfa, ścieżki spacerowe i bieżnia, place zabaw dla dzieci, parking kryty i odkryty, boisko do koszykówki na boisku, kryte i odkryte baseny, plac zabaw dla dzieci basen, sauna, łaźnia turecka. łaźnia, jacuzzi, gabinet masażu, łaźnia parowa, siłownia, kawiarnia, bar, generator, concierge, recepcja, lobby, kamery bezpieczeństwa i całodobowa ochrona.

Apartamenty składają się z salonu, oddzielnej lub otwartej kuchni, łazienki oraz balkonu. Niektóre z nich obejmują także łazienkę en-suite, a apartamenty dwupoziomowe dysponują tarasami.

AYT-01450