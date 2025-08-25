Kompleks mieszkalny Umeblowany penthouse 4+1 z widokiem na morze w kompleksie Yenisey 8.

W kompleksie Yenisey 8 na sprzedaż jest umeblowany, czteropokojowy penthouse (4+1) o powierzchni 240 m² z widokiem na morze i góry.

Yenisey 8 to nowy, ultranowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w Mahmutlarze, w drugiej linii brzegowej, przy centralnej ulicy Barbaros, 100 metrów od promenady i zagospodarowanych plaż.

Kompleks mieszkaniowy to monolityczny budynek o wyjątkowo pięknej, nowoczesnej architekturze, która wyróżnia go na tle innych istniejących budynków. Fasada budynku charakteryzuje się znaczną powierzchnią przeszkleń zewnętrznych, co nadaje budynkowi jeszcze bardziej stylowy i olśniewający wygląd.

Kompleks mieszkaniowy składa się z jednego, 11-piętrowego bloku mieszkalnego, położonego na działce o powierzchni 2026 m², w którym mieści się 48 apartamentów.

Dzięki dogodnej lokalizacji, projekt oferuje łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych udogodnień – w pobliżu znajdują się liczne sklepy, kawiarnie, supermarkety kilku sieci, market i apteka.

Termin ukończenia: 2023 r.

Infrastruktura:

Basen letni ze zjeżdżalniami

Sala fitness

Baseny kryte

Sauna

Łaźnia turecka (hammam)

Łaźnia parowa

Windy panoramiczne

Pokój rekreacyjny z Wi-Fi

Telewizja satelitarna

Agregat prądotwórczy

System ochrony 24/7

Monitoring wizyjny

Internet bezprzewodowy

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.