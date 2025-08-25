  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Kompleks mieszkalny Umeblowany penthouse 4+1 z widokiem na morze w kompleksie Yenisey 8.

Kompleks mieszkalny Umeblowany penthouse 4+1 z widokiem na morze w kompleksie Yenisey 8.

Kargicak, Turcja
od
$380,940
BTC
4.5312040
ETH
237.4997763
USDT
376 629.3570090
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
17
Zostawić wniosek
ID: 28137
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1068
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 30.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Kargıcak

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

W kompleksie Yenisey 8 na sprzedaż jest umeblowany, czteropokojowy penthouse (4+1) o powierzchni 240 m² z widokiem na morze i góry.

Yenisey 8 to nowy, ultranowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w Mahmutlarze, w drugiej linii brzegowej, przy centralnej ulicy Barbaros, 100 metrów od promenady i zagospodarowanych plaż.

Kompleks mieszkaniowy to monolityczny budynek o wyjątkowo pięknej, nowoczesnej architekturze, która wyróżnia go na tle innych istniejących budynków. Fasada budynku charakteryzuje się znaczną powierzchnią przeszkleń zewnętrznych, co nadaje budynkowi jeszcze bardziej stylowy i olśniewający wygląd.

Kompleks mieszkaniowy składa się z jednego, 11-piętrowego bloku mieszkalnego, położonego na działce o powierzchni 2026 m², w którym mieści się 48 apartamentów.

Dzięki dogodnej lokalizacji, projekt oferuje łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych udogodnień – w pobliżu znajdują się liczne sklepy, kawiarnie, supermarkety kilku sieci, market i apteka.

Termin ukończenia: 2023 r.

Infrastruktura:

  • Basen letni ze zjeżdżalniami
  • Sala fitness
  • Baseny kryte
  • Sauna
  • Łaźnia turecka (hammam)
  • Łaźnia parowa
  • Windy panoramiczne
  • Pokój rekreacyjny z Wi-Fi
  • Telewizja satelitarna
  • Agregat prądotwórczy
  • System ochrony 24/7
  • Monitoring wizyjny
  • Internet bezprzewodowy

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Kargicak, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Bogazici, Turcja
od
$213,628
Zespół mieszkaniowy Villa with two swimming pools, a garden and a kids' playground, Kalkan, Turkey
Kalkan, Turcja
od
$1,05M
Dzielnica mieszkaniowa Fabulous penthouse with 3 bedroom in Oba Alanya
Oba, Turcja
od
$168,701
Zespół mieszkaniowy New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Fatih, Turcja
od
$282,703
Zespół mieszkaniowy Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$87,393
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Umeblowany penthouse 4+1 z widokiem na morze w kompleksie Yenisey 8.
Kargicak, Turcja
od
$380,940
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$79,237
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i rekreacji: basenem, gazebos, itp.W kompleksie znajduje się budynek z 1-2 sypialniami.Cechy mieszkania Charakterystyka mieszkań:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi wzmocnione staląOszklenie podwójneMalowane śc…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$1,69M
Oferujemy wille z ogrodami, baseny, miejsca parkingowe, widoki na morze i przyrodę.Rezydencja dysponuje tarasem, wspólnym basenem, miejscem do grillowania, sauną i zielenią.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaOgrzewanieKorzyści Oczekiwany uzysk wynosi 4- 5%.Lokalizacja i pobliska in…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turcja
od
$479,015
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.W rezydencji znajduje się ochrona, zieleń, restauracja i kawiarnia.Zakończenie - IV kwartał 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie centralneUrządzenia kuchenneKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się kilk…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje