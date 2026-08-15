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Nowe budynki na sprzedaż w Alanya

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Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Alanya, Turcja
od
$139,503
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 51–121 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Zabezpiecz swoją przyszłość dzięki doskonałej inwestycji na Riwierze Tureckiej – żyj w raju i zarabiaj stabilny dochód w euro! Odkryj Exquisite Residence, butikową inwestycję premium położoną zaledwie 900 metrów od słynnej na całym świecie plaży Incekum w Avsallar w Alanyi. Doskonale zap…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
138,809 – 167,727
Mieszkanie 2 pokoi
121.0
283,401 – 300,752
Deweloper
Bmv Group Construction
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Zespół mieszkaniowy Premium
Zespół mieszkaniowy Premium
Zespół mieszkaniowy Premium
Zespół mieszkaniowy Premium
Zespół mieszkaniowy Premium
Oba, Turcja
od
$241,069
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 26–181 m²
20 obiekty nieruchomości 20
5 modnych bloków będzie zlokalizowanych w okolicy Oba, na działce o powierzchni 10 000 m2, w sumie 90 luksusowych apartamentów o różnych układach, z wyjątkowymi widokami na eleganckie góry Toros, Morze Śródziemne, historyczna forteca miasta Alanya, otoczona drzewami iglastymi, owocami cytrus…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.6 – 63.2
Cena na zgłoszenie
Mieszkanie 2 pokoi
– 72.4
Cena na zgłoszenie
Mieszkanie
– 83.8
Cena na zgłoszenie
Szeregowiec
181.3
Cena na zgłoszenie
Dom
98.0
Cena na zgłoszenie
Kawalerka
25.5 – 37.1
Cena na zgłoszenie
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Alanya, Turcja
od
$72,138
Rok realizacji 2022
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony jest w samym sercu turystycznej miejscowości Alanya i rozciąga się na powierzchni 1023 m ². Pięciopiętrowy budynek obejmuje apartamenty o różnych układach od 32 do 48 m ², wszystkie apartamenty są podzielone na dwie koncepcje — 1 + 1 i studia. Na każ…
Deweloper
TURKREALT
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IresIres
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Mahmutlar, Turcja
od
$61,833
Rok realizacji 2022
ThemodernResidentialComplexislokatedIthettouristTownofmahmutlar, WHOSASUBUBURBURBOFALANYA.THETEN-STORYBUILDIDINCLUDES63APARTESOfvarioyDesigns:
Deweloper
TURKREALT
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Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Okurcalar, Turcja
od
$102,024
Kompleks mieszkaniowy położony jest na zachód od Alanyi, w malowniczym miejscu - Okurjalar. Kompleks zajmie nieco ponad 25 000 metrów kwadratowych, kompleks został zbudowany na najlepszych koncepcjach pięciogwiazdkowych hoteli premium. Wszystkie apartamenty będą miały powierzchnię ponad 100 …
Deweloper
TURKREALT
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Rezydencja New Life
Rezydencja New Life
Rezydencja New Life
Rezydencja New Life
Rezydencja New Life
Pokaż wszystko Rezydencja New Life
Rezydencja New Life
Oba, Turcja
od
$191,760
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
NOWY kompleks LIFE - Alanya, oba Przedstawiamy Państwu nowy ultranowoczesny kompleks, którego budowę rozpoczęliśmy w Alanyi w regionie Oba, zaledwie 1,8 km od Morza Śródziemnego. Infrastruktura społeczna dzielnicy znajduje się w odległości spaceru od kawiarni, supermarketów, szkół, placów…
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Turcja
od
$329,182
Kompleks mieszkalny ze wszystkim dla rekreacji i życia: morze, słońce i doskonała infrastruktura. Kompleks składa się z 2 bloków i zawiera również własne centrum handlowe. Panoramiczne okna apartamentów oferują widoki na morze i Alanya. Nie będzie piękny dobrze utrzymany ogród i prywatne pod…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turcja
od
$407,836
Wysokiej jakości projekt od niezawodnego dewelopera! Firma ukończyła już budowę i zrealizowała 6 projektów. Obecnie budowano ponad 13 projektów. Każdy zakończony projekt zwiększa wartość miasta i w pełni zaspokaja potrzeby klientów w zakresie nowoczesnych mieszkań.Złożone cechy:odkryty basen…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Alanya, Turcja
od
$216,481
Opcje wykończenia Gotowe
Na sprzedaż dwupokojowe apartamenty (2+1) o powierzchni 100 m² w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra. Projekt ten jest idealny dla osób, które chcą mieszkać blisko morza, a jednocześnie mieć dostęp do całej infrastruktury miejskiej w zasięgu spaceru, a także dla inwestorów poszukując…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Luxurious 2+1 apartment near the sea!
Zespół mieszkaniowy Luxurious 2+1 apartment near the sea!
Zespół mieszkaniowy Luxurious 2+1 apartment near the sea!
Zespół mieszkaniowy Luxurious 2+1 apartment near the sea!
Zespół mieszkaniowy Luxurious 2+1 apartment near the sea!
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxurious 2+1 apartment near the sea!
Zespół mieszkaniowy Luxurious 2+1 apartment near the sea!
Mahmutlar, Turcja
od
$202,384
Opcje wykończenia Gotowe
Yekta Blue 4 Complex - Alanya Nether124; MahmutlarPrezentujemy to mieszkanie od właściciela nowego projektu Yetta Blue IV Residence, będącego częścią legendarnej linii projektów BLUE Residence.Luksusowy apartament dwupokojowy (2 + 1) o powierzchni 98 m ² na 3 piętrze.Układ apartamentu:Aparta…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$118,855
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę i morze. Składa się z 25 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 20 jednostekDwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami - 5 jednostekPłatność zaliczkowa wynosi 40% i istnieje możliwość spłaty pozostałej kwoty przed zako…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Penthouse 3+1 LUXURY w kompleksie Yekta Trade Centre.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 3+1 LUXURY w kompleksie Yekta Trade Centre.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 3+1 LUXURY w kompleksie Yekta Trade Centre.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 3+1 LUXURY w kompleksie Yekta Trade Centre.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 3+1 LUXURY w kompleksie Yekta Trade Centre.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Penthouse 3+1 LUXURY w kompleksie Yekta Trade Centre.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 3+1 LUXURY w kompleksie Yekta Trade Centre.
Mahmutlar, Turcja
od
$319,785
Opcje wykończenia Gotowe
Na sprzedaż trzypokojowy penthouse (3+1) o powierzchni 150 m² w kompleksie Yekta Trade Centre. Widok na morze Umeblowany i wyposażony Indywidualne ogrzewanie Twoja letnia rezydencja znajduje się zaledwie 400 metrów od Morza Śródziemnego, a jednocześnie w zasięgu ręki jest cała…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Kargicak, Turcja
od
$183,853
Opcje wykończenia Gotowe
Zdjęcia apartamentów dostępne na życzenie. Apartament dwupokojowy (2+1) o powierzchni 100 m² w kompleksie Azeroth Enesay Residence nad morzem. Widok na morze Mieszkanie nieumeblowane Budynek oddany do użytku w 2022 roku Azeroth Enesay Residence znajduje się w dzielnicy Kargic…
Agencja
Smart Home
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Dzielnica mieszkaniowa Sea View Apartment in Close to Beach
Dzielnica mieszkaniowa Sea View Apartment in Close to Beach
Dzielnica mieszkaniowa Sea View Apartment in Close to Beach
Dzielnica mieszkaniowa Sea View Apartment in Close to Beach
Dzielnica mieszkaniowa Sea View Apartment in Close to Beach
Dzielnica mieszkaniowa Sea View Apartment in Close to Beach
Dzielnica mieszkaniowa Sea View Apartment in Close to Beach
Yaylali, Turcja
od
$140,940
Dlaczego warto kupić ten apartament w Alanyi, Kestel? - Apartamenty pierwszej linii - Nowoczesny wystrój zewnętrzny i wnętrze - Lokalizacja; Blisko udogodnień socjalnych i sklepów Ta nieruchomość z widokiem na morze znajduje się w Kestel, w pobliżu plaży Alanya i lokalnych udogodnień, takich…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Kargicak, Turcja
od
$279,659
Rezydencja składa się z dwóch piętrowych budynków z dwu-, trzypokojowych apartamentów i penthouses duplex.Unikalna lokalizacja w połączeniu z wysoką jakością konstrukcji, nowoczesny design i profesjonalne zarządzanie zapewni komfortowy styl życia.W budowie wykorzystywane są wyłącznie certyfi…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Oba, Turcja
od
$195,465
Apartament dwupoziomowy 2+1 o powierzchni 115 m² w cenie 168 000 euro w kompleksie Kavi Dreams Oba. Deweloper oferuje również podobny apartament dwupoziomowy 2+1 (nieumeblowany) na sprzedaż w cenie od 334 000 euro. Układ mieszkania: Nowe, luksusowe meble i sprzęt AGD Kuchnia z sa…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Granada Boutique, 50 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Granada Boutique, 50 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Granada Boutique, 50 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Granada Boutique, 50 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Granada Boutique, 50 metrów od morza.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Granada Boutique, 50 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Granada Boutique, 50 metrów od morza.
Oba, Turcja
od
$159,729
Opcje wykończenia Gotowe
Dodatkowe informacje i zdjęcia na życzenie. Dostępne do pozwolenia na pobyt - w Tapu możemy podać cenę 200 000 USD. Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1 + 1) o powierzchni 60 m² z widokiem na morze w kompleksie Granada Boutique Residence. Granada Boutique Residence to piękny kom…
Agencja
Smart Home
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Dzielnica mieszkaniowa Luxurious apartment in the best area of Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Luxurious apartment in the best area of Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Luxurious apartment in the best area of Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Luxurious apartment in the best area of Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Luxurious apartment in the best area of Alanya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Luxurious apartment in the best area of Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Luxurious apartment in the best area of Alanya
Oba, Turcja
od
$186,853
Oasis Oba jest jednym z najlepszych kompleksów w Alanyi z ogromnym terenem zielonym i zadbanym ogrodem. Oasis Oba znajduje się w dzielnicy Oba, zaledwie 10 minut od samego centrum miasta, obszar ten od dawna jest kochany przez Europejczyków i rosyjskojęzycznych. Szerokie zadbane zielone ulic…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
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Dzielnica mieszkaniowa New build, bright apartment in Kestel, Alanya
Dzielnica mieszkaniowa New build, bright apartment in Kestel, Alanya
Dzielnica mieszkaniowa New build, bright apartment in Kestel, Alanya
Dzielnica mieszkaniowa New build, bright apartment in Kestel, Alanya
Dzielnica mieszkaniowa New build, bright apartment in Kestel, Alanya
Dzielnica mieszkaniowa New build, bright apartment in Kestel, Alanya
Dzielnica mieszkaniowa New build, bright apartment in Kestel, Alanya
Yaylali, Turcja
od
$136,669
- Jesteśmy zachwyceni, oferując to nowe, jasne mieszkanie w Kestel w Alanyi. Kestel to nowy rozwijający się obszar Alanya. Tutaj masz harmonię między starym budynkiem a nowym budynkiem. Kestel, możesz chodzić po ogrodzie pomarańczowym i bananowym, możesz cieszyć się piaszczystą plażą, a takż…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center, Payallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center, Payallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center, Payallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center, Payallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center, Payallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center, Payallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center, Payallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$196,926
W rezydencji znajduje się basen, sauna, centrum fitness, hamam, łaźnia parowa, parking.Zakończenie - lipiec 2024 r
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 położony 400 metrów od morza w kompleksie Tekinoğlu.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 położony 400 metrów od morza w kompleksie Tekinoğlu.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 położony 400 metrów od morza w kompleksie Tekinoğlu.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 położony 400 metrów od morza w kompleksie Tekinoğlu.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 położony 400 metrów od morza w kompleksie Tekinoğlu.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 położony 400 metrów od morza w kompleksie Tekinoğlu.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 położony 400 metrów od morza w kompleksie Tekinoğlu.
Mahmutlar, Turcja
od
$107,202
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 56 m² z widokiem na góry w kompleksie Tekinoğlu. Inwestycja znajduje się 400 metrów od plaży, na trzecim końcu linii brzegowej. Kompleks mieszkalny znajduje się w odległości 5 minut spacerem od środków transportu publicznego, skl…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 z widokiem na morze w kompleksie Yekta Royal Club.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 z widokiem na morze w kompleksie Yekta Royal Club.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 z widokiem na morze w kompleksie Yekta Royal Club.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 z widokiem na morze w kompleksie Yekta Royal Club.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 z widokiem na morze w kompleksie Yekta Royal Club.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 z widokiem na morze w kompleksie Yekta Royal Club.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 z widokiem na morze w kompleksie Yekta Royal Club.
Alanya, Turcja
od
$162,151
Opcje wykończenia Gotowe
Zdjęcia apartamentów dostępne na życzenie! Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 60 m² z widokiem na morze w kompleksie Yekta Royal Club. Oferujemy apartamenty w nowym kompleksie z luksusowymi udogodnieniami od Yekta Homes, jednego z wiodących deweloperów w region…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 300 metrów od morza w kompleksie Yazar 8 Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 300 metrów od morza w kompleksie Yazar 8 Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 300 metrów od morza w kompleksie Yazar 8 Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 300 metrów od morza w kompleksie Yazar 8 Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 300 metrów od morza w kompleksie Yazar 8 Residence.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 300 metrów od morza w kompleksie Yazar 8 Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 300 metrów od morza w kompleksie Yazar 8 Residence.
Kargicak, Turcja
od
$134,799
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 90 m² w kompleksie Yazar 8 Residence. Ten nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony jest w malowniczej i ekologicznej dzielnicy Kargicak w Alanyi, zaledwie 300 metrów od morza i plaży. Udogodnienia: Basen letni Brod…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Apartamenty 1+1 i 2+1 w kompleksie PREMEUM CLASS Victory Garden Oba.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 1+1 i 2+1 w kompleksie PREMEUM CLASS Victory Garden Oba.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 1+1 i 2+1 w kompleksie PREMEUM CLASS Victory Garden Oba.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 1+1 i 2+1 w kompleksie PREMEUM CLASS Victory Garden Oba.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 1+1 i 2+1 w kompleksie PREMEUM CLASS Victory Garden Oba.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty 1+1 i 2+1 w kompleksie PREMEUM CLASS Victory Garden Oba.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 1+1 i 2+1 w kompleksie PREMEUM CLASS Victory Garden Oba.
Oba, Turcja
od
$160,804
Opcje wykończenia Gotowe
Na życzenie prześlemy zdjęcia apartamentów. Apartamenty na sprzedaż w kompleksie Victory Garden Oba: Apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 58 m² – 135 000 EUR (bez mebli) Apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 58 m² – 155 000 EUR (umeblowany) Apartament dwupokojowy …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$110,698
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę i morze. Składa się z 16 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 14 jednostekDwupoziomowe apartamenty z 4 sypialniami - 2 jednostkiPłatność zaliczkowa wynosi 40% i istnieje możliwość spłaty pozostałej kwoty przed zako…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.
Alanya, Turcja
od
$144,515
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt – cena na Tapu to 200 000 USD. Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 65 m² w kompleksie Crystal Towers. Ten luksusowy kompleks mieszkaniowy z własną infrastrukturą znajduje się w dzielnicy Cikcilli w Alanyi, 750 metrów od mo…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 z WIDOKIEM NA MORZE w kompleksie Utopia Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 z WIDOKIEM NA MORZE w kompleksie Utopia Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 z WIDOKIEM NA MORZE w kompleksie Utopia Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 z WIDOKIEM NA MORZE w kompleksie Utopia Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 z WIDOKIEM NA MORZE w kompleksie Utopia Residence.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 z WIDOKIEM NA MORZE w kompleksie Utopia Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 z WIDOKIEM NA MORZE w kompleksie Utopia Residence.
Alanya, Turcja
od
$99,000
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 70 m² z widokiem na morze w kompleksie Utopia Residence. Rozkład: Kuchnia z salonem Przestronna sypialnia Przeszklony balkon Widok na morze i Zamek w Alanyi Utopia Residence to piękny kompleks mieszkalny wybudowa…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Oba, Turcja
od
$233,282
Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, jacuzzi i park wodny, witaminowy bar, kort tenisowy, mini pole golfowe, ogród, plac zabaw dla dzieci, salon, miejsce do grillowania, parking, around-the@-@ clock bezpieczeństwa, sala fitness, łaźnia turecka, sauna i łaźnia parowa, sala solna, pokój …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.
Kestel, Turcja
od
$172,308
Opcje wykończenia Gotowe
Apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 60 m² w kompleksie Oxo Beach Residence. Okna wychodzą na północ i wschód, oferując widok na miasto i góry. Oxo Beach to luksusowy, pięciopiętrowy budynek mieszkalny nad Morzem Śródziemnym. Kestel słynie z czystych plaż, wyróżnionych B…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Kargicak, Turcja
od
$244,701
Nowy kompleks elitarny znajduje się na wschodzie Alanyi, w dzielnicy Kargiczak. Położony na linii brzegowej, projekt ten jest zbudowany na powierzchni 790 m2. Można zobaczyć zarówno morze i lasy z panoramicznym widokiem.Projekt składa się z jednego bloku, 6 pięter i 15 mieszkań. Umożliwia wy…
Agencja
TRANIO
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Dzielnica mieszkaniowa New Modern project in Avsallar, Alanya with modern exterior design
Dzielnica mieszkaniowa New Modern project in Avsallar, Alanya with modern exterior design
Dzielnica mieszkaniowa New Modern project in Avsallar, Alanya with modern exterior design
Dzielnica mieszkaniowa New Modern project in Avsallar, Alanya with modern exterior design
Dzielnica mieszkaniowa New Modern project in Avsallar, Alanya with modern exterior design
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa New Modern project in Avsallar, Alanya with modern exterior design
Dzielnica mieszkaniowa New Modern project in Avsallar, Alanya with modern exterior design
Alanya, Turcja
od
$134,000
Nowy projekt w Avsallar, kompleksie na wzgórzu, otoczonym sosnowymi igłami, z widokiem na morze i przyrodę, odległość od wybrzeża Morza Śródziemnego wynosi 1,5 km, do centrum samej wioski Avsallar jest około 1 km, do centrum kurortu Alanya 24 km Gazipaşa Alanya Airport 64 km, Antalya 100 km.…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Turcia Alania rajon Kleopatra
Zespół mieszkaniowy Turcia Alania rajon Kleopatra
Alanya, Turcja
od
$160,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Agencja
Consulting VP Park SRL
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Zespół mieszkaniowy Residential complex in a resort area, 300 meters to the beach and promenade, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a resort area, 300 meters to the beach and promenade, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a resort area, 300 meters to the beach and promenade, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a resort area, 300 meters to the beach and promenade, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a resort area, 300 meters to the beach and promenade, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a resort area, 300 meters to the beach and promenade, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Turcja
od
$436,967
Rezydencja składa się z budynku z dwu-, trzypokojowe apartamenty i penthouses duplex.Unikalna lokalizacja w połączeniu z wysoką jakością konstrukcji, nowoczesny design i profesjonalne zarządzanie zapewni komfortowy styl życia.W budowie kompleksu wykorzystano jedynie materiały certyfikowane s…
Agencja
TRANIO
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Willa Stylowa willa 4+1 z luksusowymi meblami i widokiem na morze.
Willa Stylowa willa 4+1 z luksusowymi meblami i widokiem na morze.
Willa Stylowa willa 4+1 z luksusowymi meblami i widokiem na morze.
Willa Stylowa willa 4+1 z luksusowymi meblami i widokiem na morze.
Willa Stylowa willa 4+1 z luksusowymi meblami i widokiem na morze.
Pokaż wszystko Willa Stylowa willa 4+1 z luksusowymi meblami i widokiem na morze.
Willa Stylowa willa 4+1 z luksusowymi meblami i widokiem na morze.
Kargicak, Turcja
od
$496,883
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowana willa z czterema sypialniami, basenem i widokiem na morze, położona w dzielnicy Kargicak, 2,5 km od morza. Parter: kuchnia, salon, sypialnia gościnna z łazienką en-suite oraz łazienka wspólna. Piętro: trzy sypialnie (sypialnia główna z łazienką en-suite), sauna i łazienka …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Oba, Turcja
od
$151,482
Oferujemy dwupokojowe apartamenty o powierzchni 75 m2 i dwupoziomowe apartamenty o powierzchni 155 m2.W luksusowej rezydencji znajdują się baseny dla dzieci i dorosłych, barbecue area, centrum fitness, generator, plac zabaw dla dzieci, parking, konsjerż, ochrona wokół zegara i nadzór wideo.Z…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Nordic Sky
Apartamentowiec Nordic Sky
Apartamentowiec Nordic Sky
Apartamentowiec Nordic Sky
Apartamentowiec Nordic Sky
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nordic Sky
Apartamentowiec Nordic Sky
Tosmur, Turcja
od
$308,860
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 9
Nordic Sky to znakomity luksusowy projekt w korporacyjnym stylu Nordic Property Construction. Spełnia potrzeby najbardziej wybiórczych koneserów nieruchomości na wybrzeżu Alanya i wyróżnia się architekturą lakoniczną i komfortem elitarnego hotelu pięciogwiazdkowego.Na działce 6678 m2 znajdą …
Deweloper
Daria Çiçek
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Dzielnica mieszkaniowa Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Dzielnica mieszkaniowa Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Dzielnica mieszkaniowa Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Dzielnica mieszkaniowa Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Dzielnica mieszkaniowa Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Dzielnica mieszkaniowa Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Oba, Turcja
od
$281,825
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
Turcja, Alanya, OBA BEST HOME Developer, DOWN TOWN Kompleks mieszkaniowy 4 Obudowy na 4 piętrach Do morza: 350m ? Apartamenty: 1 + 1 - od 57,2 ( m2 ) Od 255 000 € 2 + 1 - Dupleks - od 120,8 ( m2 ) Od 480,0
Agencja
Deral Group Investment
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Zespół mieszkaniowy New 1+1 apartment in Oba area.
Zespół mieszkaniowy New 1+1 apartment in Oba area.
Zespół mieszkaniowy New 1+1 apartment in Oba area.
Zespół mieszkaniowy New 1+1 apartment in Oba area.
Zespół mieszkaniowy New 1+1 apartment in Oba area.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New 1+1 apartment in Oba area.
Zespół mieszkaniowy New 1+1 apartment in Oba area.
Oba, Turcja
od
$84,689
Nowy, nowoczesny kompleks mieszkalny IKY United Suites znajduje się w dzielnicy Oba, 1600 metrów od morza i 3,5 km od centrum Alanya. Gazipasa Lotnisko jest 35 km od hotelu.Ten jednopokojowy apartament (1 + 1) jest na sprzedaż. Posiada w pełni wykończone wnętrze, w tym granitowe podłogi, wbu…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie w kompleksie AZURA WORLD w Alanyi.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie w kompleksie AZURA WORLD w Alanyi.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie w kompleksie AZURA WORLD w Alanyi.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie w kompleksie AZURA WORLD w Alanyi.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie w kompleksie AZURA WORLD w Alanyi.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie w kompleksie AZURA WORLD w Alanyi.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie w kompleksie AZURA WORLD w Alanyi.
Alanya, Turcja
od
$148,621
Opcje wykończenia Gotowe
🌟AZURA WORLD – nowy poziom życia w Alanyi. 🏡 Ekskluzywne apartamenty na sprzedaż: ⚜️1+1-65 m² Umeblowane i wyposażone 🔥127 000 € 📍Türkler Otwarta przestrzeń do uzyskania pozwoleń na pobyt Witamy w największym i najbardziej ambitnym projekcie na wybrzeżu Antalyi, nazywanym już „m…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$128,177
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę. Składa się z 42 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 36 jednostekDwupoziomowe apartamenty z 3 sypialniami - 6 jednostekPłatność zaliczkowa wynosi 40% i istnieje możliwość spłaty pozostałej kwoty przed zakończeniem…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Mahmutlar, Turcja
od
$208,579
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i góry.W rezydencji znajduje się kompleks spa z salonem i pokojami do masażu, dwa odkryte baseny ze zjeżdżalniami wodnymi, kryty basen i basen dla dzieci, parking, sauna, centrum fitness, plac zabaw dla dzieci i sala gier, kort tenisowy…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Incekum, Turcja
od
$728,278
Kompleks składa się z 5 willi. Każda z tych willi posiada basen nieskończoności, 3 sypialnie, salon i kuchnia. Dwie wille mają parking odkryty, trzy wille mają parking kryty.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Projekt znajduje się 2 km od Inzhekum, który ma jedną z najlepszych plaż na wybr…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartament typu duplex 3+1 w kompleksie Konak Premium.
Zespół mieszkaniowy Apartament typu duplex 3+1 w kompleksie Konak Premium.
Zespół mieszkaniowy Apartament typu duplex 3+1 w kompleksie Konak Premium.
Zespół mieszkaniowy Apartament typu duplex 3+1 w kompleksie Konak Premium.
Zespół mieszkaniowy Apartament typu duplex 3+1 w kompleksie Konak Premium.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartament typu duplex 3+1 w kompleksie Konak Premium.
Zespół mieszkaniowy Apartament typu duplex 3+1 w kompleksie Konak Premium.
Kargicak, Turcja
od
$340,693
Opcje wykończenia Gotowe
Trzypokojowy apartament typu duplex (3+1) o powierzchni 140 m² w kompleksie Konak Premium. Ten luksusowy projekt o powierzchni 25 000 m² składa się z ośmiu siedmiopiętrowych bloków i, oprócz wspaniałych udogodnień, może pochwalić się własnym centrum handlowym o powierzchni 2500 m². Apa…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie dwupokojowe (2+1) o powierzchni 85 m2 w kompleksie Konak Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie dwupokojowe (2+1) o powierzchni 85 m2 w kompleksie Konak Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie dwupokojowe (2+1) o powierzchni 85 m2 w kompleksie Konak Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie dwupokojowe (2+1) o powierzchni 85 m2 w kompleksie Konak Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie dwupokojowe (2+1) o powierzchni 85 m2 w kompleksie Konak Life Residence.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie dwupokojowe (2+1) o powierzchni 85 m2 w kompleksie Konak Life Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie dwupokojowe (2+1) o powierzchni 85 m2 w kompleksie Konak Life Residence.
Mahmutlar, Turcja
od
$121,307
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane mieszkanie dwupokojowe (2+1) o powierzchni 85 m2 w kompleksie Konak Life Residence. Kompleks położony jest zaledwie 300 metrów od morza, na granicy dwóch popularnych dzielnic Alanyi – Mahmutlar i Kargicak. Główna ulica dzielnicy, Barbaros, znajduje się 100 metrów od obiektu …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$124,681
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę i morze. Składa się z 15 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 12 jednostkamiDwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami - 3 jednostkiPłatność zaliczkowa wynosi 40% i istnieje możliwość spłaty pozostałej kwoty przed za…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools, a spa center and a kids' club, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools, a spa center and a kids' club, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools, a spa center and a kids' club, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools, a spa center and a kids' club, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools, a spa center and a kids' club, Oba, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools, a spa center and a kids' club, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools, a spa center and a kids' club, Oba, Turkey
Oba, Turcja
od
$173,621
W rezydencji znajduje się duży basen ze zjeżdżalniami wodnymi, oddzielny basen dla dzieci i przestronna strefa opalania, duży zadaszony grill i odkryty jadalnia, plac zabaw dla dzieci, kort tenisowy, ogrzewany kryty basen, sala gier z bilard i tenis stołowy, sala telewizyjna i rozrywkowa, kl…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Alanya, Turcja
od
$150,317
Projekt składa się z 5 domów i 113 mieszkań.Rodzaje apartamentów: standardowe z 1-2 sypialniami, dwuosobowe z 2- 4 sypialniami, apartamenty z ogrodem i 2 sypialniami.Optymalny projekt pokoi. Oprócz dużych studio i sypialni w salonie wszystkie apartamenty posiadają balkony z unikalnym widokie…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turcja
od
$178,166
W rezydencji znajduje się odkryty basen, plac zabaw dla dzieci i sala gier, salon, barbecue area, parking, ochrona wokół zegara, centrum fitness, sauna.Zakończenie - luty 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Interkom wideoInternet bezprzewodowyCentralny system satelitarnyKabina kuchennaPo…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Cleopatra Konak Twin Towers.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Cleopatra Konak Twin Towers.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Cleopatra Konak Twin Towers.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Cleopatra Konak Twin Towers.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Cleopatra Konak Twin Towers.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Cleopatra Konak Twin Towers.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Cleopatra Konak Twin Towers.
Alanya, Turcja
od
$141,651
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt – w Tapu, 200 000 USD. Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią (1+1), numer 65, na sprzedaż w kompleksie Cleopatra Konak Twin Towers. Cleopatra Twin Towers to kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony w samym sercu Alanyi, blisko wszyst…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turcja
od
$279,659
W popularnym obszarze turystycznym, ten nisko-wzrost rozwoju oferuje różne rodzaje płaskich: standardowe 1-2 mieszkania sypialne i 2-3 penthouses sypialni.Cechy mieszkania Wyposażenie: stalowe drzwi wejściowe, domofon wideo, wbudowany w meble w kuchni i łazienkach, wbudowany w szafę w koryta…
Agencja
TRANIO
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Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Pokaż wszystko Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Alanya, Turcja
od
$610,729
Opcje wykończenia Gotowe
Oferta dla osób ubiegających się o obywatelstwo tureckie! Umeblowana willa z czterema sypialniami i prywatnym basenem z widokiem na morze, góry i twierdzę. Pokoje: 4+1 Piętra: 2 Sypialnie: 4 Kuchnia-salon: 1 Łazienki: 4 Garderoba: 1 Powierzchnia willi: 270 m² Powierzch…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Tosmur, Turcja
od
$268,006
W popularnym obszarze turystycznym kompleks ten oferuje różne rodzaje mieszkań: standard 1 sypialnia, 2 i 5 penthouses sypialni.Cechy mieszkania Wyposażenie: stalowe drzwi wejściowe, domofon wideo, wbudowane meble w kuchni i łazienkach, wbudowane szafy w korytarzu, pełny zestaw urządzeń Siem…
Agencja
TRANIO
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Willa Ekskluzywna, luksusowa willa z widokiem na Alanyę, morze i góry.
Willa Ekskluzywna, luksusowa willa z widokiem na Alanyę, morze i góry.
Willa Ekskluzywna, luksusowa willa z widokiem na Alanyę, morze i góry.
Willa Ekskluzywna, luksusowa willa z widokiem na Alanyę, morze i góry.
Willa Ekskluzywna, luksusowa willa z widokiem na Alanyę, morze i góry.
Pokaż wszystko Willa Ekskluzywna, luksusowa willa z widokiem na Alanyę, morze i góry.
Willa Ekskluzywna, luksusowa willa z widokiem na Alanyę, morze i góry.
Kargicak, Turcja
od
$1,74M
Opcje wykończenia Gotowe
Ekskluzywna willa 4+2 z widokiem na morze: Luksus + tureckie obywatelstwo Prezentujemy tę ekskluzywną, luksusową willę w prestiżowej dzielnicy Kargicak w Alanyi. Nieruchomość łączy w sobie najwyższą jakość wykonania, przemyślany układ i imponujący wachlarz udogodnień, zapewniających komfo…
Agencja
Smart Home
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Apartamentowiec Nobby Garden
Apartamentowiec Nobby Garden
Apartamentowiec Nobby Garden
Apartamentowiec Nobby Garden
Apartamentowiec Nobby Garden
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nobby Garden
Apartamentowiec Nobby Garden
Alanya, Turcja
od
$227,428
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 9
< p > Kompleks mieszkaniowy Nobby Garden < / p > < p > Nowy kompleks mieszkaniowy Nobby Garden znajduje się w jednej z najspokojniejszych części Alanyi - Avsallar. Składa się z dwóch bloków na 117 mieszkań. < / p > < p > Nowy projekt Nobby Garden to stylowy kompleks mieszkaniowy z naciskiem …
Deweloper
Daria Çiçek
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w prestiżowym kompleksie Oba Sol Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w prestiżowym kompleksie Oba Sol Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w prestiżowym kompleksie Oba Sol Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w prestiżowym kompleksie Oba Sol Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w prestiżowym kompleksie Oba Sol Garden.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w prestiżowym kompleksie Oba Sol Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w prestiżowym kompleksie Oba Sol Garden.
Oba, Turcja
od
$170,328
Opcje wykończenia Gotowe
Ten 60-metrowy apartament z jedną sypialnią (1+1) oferuje nowo umeblowane i wyposażone sprzęty AGD i znajduje się na 4. piętrze luksusowego kompleksu Oba Sol Garden. Rozkład: Kuchnia-Salon 1 sypialnia 1 łazienka z ogrzewaniem podłogowym 1 balkon Przestronny hol wejściowy …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Vanessa River.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Vanessa River.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Vanessa River.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Vanessa River.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Vanessa River.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Vanessa River.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Vanessa River.
Kargicak, Turcja
od
$104,396
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1), o powierzchni 55 m², na 3. piętrze. Vanessa River to nowy kompleks mieszkaniowy komfortowych apartamentów położony zaledwie 300 metrów od morza i plaży w malowniczej, ekologicznej dzielnicy Kargicak w Alanyi. Doskonała lokalizacja: O…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Oba, Turcja
od
$361,226
Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny dla dzieci i dorosłych, łaźnię turecką, saunę i jacuzzi, centrum fitness, miejsce do grillowania, bary, parking, altankę, plac zabaw dla dzieci, kino, bezprzewodowy Internet, bezpieczeństwo wokół zegara.Zakończenie - wrzesień, 30, 2023.Cechy mieszkan…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Kestel, Turcja
od
$314,616
Rezydencja oferuje baseny dla dzieci i dorosłych, saunę, centrum fitness, barbecue, altankę, bezprzewodowy Internet, bezpieczeństwo wokół zegara.Cechy mieszkania Centralny system satelitarnyPVC Okna z podwójnym szkłemStalowe drzwi wejścioweKlimatyzacjaKabina kuchennaGóra robocza granituPodło…
Agencja
TRANIO
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Willa Willa 5+1 300 metrów od morza w Konkala | Alanya.
Willa Willa 5+1 300 metrów od morza w Konkala | Alanya.
Willa Willa 5+1 300 metrów od morza w Konkala | Alanya.
Willa Willa 5+1 300 metrów od morza w Konkala | Alanya.
Willa Willa 5+1 300 metrów od morza w Konkala | Alanya.
Pokaż wszystko Willa Willa 5+1 300 metrów od morza w Konkala | Alanya.
Willa Willa 5+1 300 metrów od morza w Konkala | Alanya.
Alanya, Turcja
od
$448,660
Opcje wykończenia Gotowe
Willa 5+1 nad morzem w Alanyi: prywatny basen, ogród, 300 metrów od plaży (Konaklı) Szukasz willi w Turcji na stałe lub na wakacje? Oferujemy wolnostojącą willę w dzielnicy Konaklı w Alanyi – połączenie prywatności, komfortu i idealnej nadmorskiej lokalizacji. Najważniejsze cechy nieru…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Zespół mieszkaniowy OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Alanya, Turcja
od
$200,003
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
AlaniaNa plażę: 3000 mPodłoga: grunt + 4Początek budowy: Marzec 2023Uruchomienie: grudzień 2024? Infrastruktura kompleksu:* basen dla dzieci* plac zabaw* kino open- air* Obszary odpoczynku* miejsce jogiprzestrzeń roboczabiblioteka* bilard* tenis stołowy* kryty basenŁaźnia turecka* saunaSalt …
Agencja
Deral Group Investment
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Zespół mieszkaniowy 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Zespół mieszkaniowy 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Zespół mieszkaniowy 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Zespół mieszkaniowy 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Zespół mieszkaniowy 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Zespół mieszkaniowy 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Alanya, Turcja
od
$210,810
Opcje wykończenia Gotowe
2 + 1 apartament w kompleksie premium Royal Premium - Alanya.Royal Premium to nowy premium kompleks mieszkalny ze wszystkimi udogodnieniami w Alanya, w pobliżu wszystkich udogodnień miasta, 180 metrów od plaży Kleopatra.Apartamenty na sprzedaż:Nieumeblowane 2 + 1 mieszkanie - 177,000 EUR (zd…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$266,480
W rezydencji znajdują się odkryte baseny, park wodny, fontanny taneczne, sztuczne baseny, jacuzzi, centrum spa, kryty podgrzewany basen, centrum fitness, klub dla dzieci, kawiarnie, restauracje i bary, restauracja na dachu i bar z widokiem panoramicznym, klub nocny, sklepy i apteka, grill, p…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament typu duplex 2+1 w kompleksie The Maris Premiere.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament typu duplex 2+1 w kompleksie The Maris Premiere.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament typu duplex 2+1 w kompleksie The Maris Premiere.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament typu duplex 2+1 w kompleksie The Maris Premiere.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament typu duplex 2+1 w kompleksie The Maris Premiere.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament typu duplex 2+1 w kompleksie The Maris Premiere.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament typu duplex 2+1 w kompleksie The Maris Premiere.
Alanya, Turcja
od
$186,215
Opcje wykończenia Gotowe
Ekskluzywny duplex 2+1 w luksusowym kompleksie The Maris Premiere Najlepsza cena na rynku - 165 000 euro! ✅ Dostępne pozwolenie na wynajem krótkoterminowy - duży plus i rzadkość. Szukasz prestiżowej nieruchomości w słonecznym tureckim raju? Przedstawiamy ten umeblowany duplex 2+1 w e…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Kargicak, Turcja
od
$332,095
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i góry.W rezydencji znajduje się kompleks spa z salonem i pokojami do masażu, odkryty basen ze zjeżdżalniami, kryty basen i basen dla dzieci, parking, sauna, hamam i łaźnia parowa, centrum fitness, plac zabaw dla dzieci i sala gier, kor…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a tennis court clos to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a tennis court clos to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a tennis court clos to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a tennis court clos to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a tennis court clos to the sea, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a tennis court clos to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a tennis court clos to the sea, Alanya, Turkey
Kargicak, Turcja
od
$163,134
Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny, basen dla dzieci ze zjeżdżalniami wodnymi, hamam, saunę i jacuzzi, pokój masażu, miejsce do grillowania i salon, siłownię, klub mini, kort tenisowy, parking, nadzór wideo na zewnątrz i bezprzewodowy Internet.Zakończenie - 31 / 12 / 2024.Cechy mieszk…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Alanya, Turcja
od
$202,753
Rezydencja oferuje duże ogrody z trawnikami i ścieżkami spacerowymi, parki wodne dla dzieci i dorosłych, kawiarnie, boiska sportowe, baseny, park rozrywki, butiki, place zabaw dla dzieci.Istnieje również 5-gwiazdkowy hotel z basenem, restauracje, centrum spa, sala fitness, kino, sala konfere…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Alanya, Turcja
od
$163,484
Nowoczesny kompleks mieszkalny zaledwie 900 m od plaży oferuje swoim mieszkańcom dobrą infrastrukturę - basen, kort tenisowy, centrum fitness, plac zabaw, otwarty parking, tereny zielone.Cechy mieszkania Apartamenty są sprzedawane z wykończeniem:meble i urządzenia kuchenneosprzęt w łazienkac…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Albimo Loft Residence SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Albimo Loft Residence SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Albimo Loft Residence SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Albimo Loft Residence SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Albimo Loft Residence SPA.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Albimo Loft Residence SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Albimo Loft Residence SPA.
Mahmutlar, Turcja
od
$106,461
Opcje wykończenia Gotowe
Apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie Albimo Loft Residence SPA. Na sprzedaż: Apartament z jedną sypialnią (1+1), 56 m², nieumeblowany (na 8. piętrze) - 90 000 EUR. Apartament z jedną sypialnią (1+1), 56 m², umeblowany (na 1. i 2. piętrze) - od 90 000 EUR. Prezentujemy…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Alanya, Turcja
od
$117,981
Kompleks mieszkalny obejmuje dwa 9-piętrowe budynki na terenie 10 000 m2. Istnieje całkowicie 170 apartamentów z różnymi układami, w tym duplexes na górnych piętrach z tarasami na zewnątrz i widokiem na morze.Cechybasenmini park wodnysala gimnastycznasaunasalon i bibliotekakinoparkingplac za…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Demirtas, Turcja
od
$157,308
W popularnym, rozwijającym się obszarze turystycznym, ten rozwój oferuje standardowe 1 mieszkania sypialne i 2 penthouses sypialne.Cechy mieszkania Wyposażenie: stalowe drzwi wejściowe, domofon wideo, wbudowane meble w kuchni i łazienkach, kompletny zestaw urządzeń gospodarstwa domowego (lod…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 150 metrów od morza z pozwoleniem na pobyt.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 150 metrów od morza z pozwoleniem na pobyt.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 150 metrów od morza z pozwoleniem na pobyt.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 150 metrów od morza z pozwoleniem na pobyt.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 150 metrów od morza z pozwoleniem na pobyt.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 150 metrów od morza z pozwoleniem na pobyt.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 150 metrów od morza z pozwoleniem na pobyt.
Alanya, Turcja
od
$135,966
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt – cena zakupu 200 000 USD. Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 63 m² w kompleksie ART City Residence. ART City Residence to luksusowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony w samym sercu Alanyi, zaledwie 150…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Riviera Garden Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Riviera Garden Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Riviera Garden Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Riviera Garden Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Riviera Garden Oba.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Riviera Garden Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Riviera Garden Oba.
Oba, Turcja
od
$152,157
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt - w Tapu możemy wskazać 200 000 USD. Umeblowane mieszkanie z dwiema sypialniami (2 + 1) o powierzchni 100 m² na 2. piętrze w kompleksie Riviera Garden Oba. Rozkład: Kuchnia-salon Przestronne wejście 2 sypialnie 2 łazienki Przeszklona …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Zespół mieszkaniowy 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Zespół mieszkaniowy 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Zespół mieszkaniowy 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Zespół mieszkaniowy 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Zespół mieszkaniowy 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Oba, Turcja
od
$395,518
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
? Apartamenty: 4 + 2 - 230 m2 – DUPLEX Turcja, OBA OLIVE District Widok na morze i góry 2011 r. Budowa 3 piętro z 3 Do morza: 1.700m Ogrzewanie akumulatorów ( ) ? Terytorium krajobrazowe ▪ Ľ Transfer na plażę ▪ ĽPodziemny i otwarty parking. ? Lokalizacja: ▪ Ľ1600 m do morza   In…
Agencja
Deral Group Investment
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Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.
Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.
Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.
Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.
Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.
Pokaż wszystko Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.
Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.
Kargicak, Turcja
od
$409,590
Opcje wykończenia Gotowe
Na sprzedaż umeblowana willa w 5-gwiazdkowym kompleksie Granada Residence, wyposażona we wszystkie udogodnienia. Willa położona jest na wzgórzu z widokiem na Morze Śródziemne, góry i miasto. Rozkład: Pokoje: 4 + 1 Liczba pięter: 2 Powierzchnia domu: 350 m² Powierzchnia dzia…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness room close to the sea, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness room close to the sea, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness room close to the sea, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness room close to the sea, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness room close to the sea, Oba, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness room close to the sea, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness room close to the sea, Oba, Turkey
Oba, Turcja
od
$538,343
W rezydencji znajduje się basen, plac zabaw dla dzieci, barbecue area, parking, sala fitness, sauna i jacuzzi, sala bilardowa.Zakończenie - 28 / 02 / 2023.Cechy mieszkania KlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w odległości spaceru od sklepów, szpital, przysta…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$134,003
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę i morze. Składa się z 12 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 9 jednostekDwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami - 3 jednostkiPłatność zaliczkowa wynosi 40% i istnieje możliwość spłaty pozostałej kwoty przed zakoń…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Kurt Safir Flower 150 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Kurt Safir Flower 150 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Kurt Safir Flower 150 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Kurt Safir Flower 150 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Kurt Safir Flower 150 metrów od morza.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Kurt Safir Flower 150 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w kompleksie Kurt Safir Flower 150 metrów od morza.
Mahmutlar, Turcja
od
$127,603
Opcje wykończenia Gotowe
Na sprzedaż apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 57 m² w kompleksie Kurt Safir Flower. Ten komfortowy kompleks mieszkaniowy charakteryzuje się nowoczesną architekturą, stylowym wystrojem wnętrz i przemyślanym układem mieszkań. Kompleks położony jest 150 metrów od brzegu morza i…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$104,872
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę. Składa się z 17 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 13 jednostekDwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami - 4 jednostkiPłatność zaliczkowa wynosi 40% i istnieje możliwość spłaty pozostałej kwoty przed zakończeniem…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 w 5* kompleksie SPA Konak Premium.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 w 5* kompleksie SPA Konak Premium.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 w 5* kompleksie SPA Konak Premium.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 w 5* kompleksie SPA Konak Premium.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 w 5* kompleksie SPA Konak Premium.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 w 5* kompleksie SPA Konak Premium.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 w 5* kompleksie SPA Konak Premium.
Kargicak, Turcja
od
$310,167
Opcje wykończenia Gotowe
Film prezentujący apartament zostanie przesłany na życzenie. Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2 + 1) o powierzchni 120 m2 na 3. piętrze, wyposażony w meble i sprzęt AGD w najwyższej klasy kompleksie Konak Premium z infrastrukturą pięciogwiazdkowego hotelu w pierwszej linii brze…
Agencja
Smart Home
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Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Pokaż wszystko Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Alanya, Turcja
od
$518,241
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
3 + 1, 4 + 1, 5 + 2 Na sprzedaż Wille w Turcji, Alanya Położony.% 25 Płatności w dół + 24 Instalacja Gór Szybki plan płatności.Tureckie obywatelstwo w tym!Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami!
Agencja
AxA property
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Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Oba, Turcja
od
$243,536
W rezydencji znajduje się basen, plac zabaw dla dzieci, salon, parking.Zakończenie - 2023.Cechy mieszkania Interkom wideoInternet bezprzewodowyCentralny system satelitarnyPodłoga kafelkowaPodwójne szybyKabina kuchennaStalowe drzwi wejścioweLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość z…
Agencja
TRANIO
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Dzielnica mieszkaniowa Umeblowane mieszkanie 2+1 200 metrów od morza w kompleksie Citadel Residence.
Dzielnica mieszkaniowa Umeblowane mieszkanie 2+1 200 metrów od morza w kompleksie Citadel Residence.
Dzielnica mieszkaniowa Umeblowane mieszkanie 2+1 200 metrów od morza w kompleksie Citadel Residence.
Dzielnica mieszkaniowa Umeblowane mieszkanie 2+1 200 metrów od morza w kompleksie Citadel Residence.
Dzielnica mieszkaniowa Umeblowane mieszkanie 2+1 200 metrów od morza w kompleksie Citadel Residence.
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Umeblowane mieszkanie 2+1 200 metrów od morza w kompleksie Citadel Residence.
Dzielnica mieszkaniowa Umeblowane mieszkanie 2+1 200 metrów od morza w kompleksie Citadel Residence.
Mahmutlar, Turcja
od
$169,564
Opcje wykończenia Gotowe
Citadel BSR Residence to piękny kompleks mieszkaniowy, położony pomiędzy ulicami Atatürk i Barbarossa w centralnej części Mahmutlaru, 200 metrów od morza. Apartament 2 + 1 - 115 m? Umeblowany (nowe meble) 2 piętro 2 łazienki 2 balkony Okna wychodzą na północny zachód i wschód…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Alanya, Turcja
od
$122,351
Premium kompleks mieszkalny z własną infrastrukturą. Rodzaje apartamentów obejmują unikalne apartamenty penthouse duplex z dostępem do ogrodu i panoramicznym widokiem na morze. Pod względem lokalizacji i projektu architektonicznego, wszystkie mieszkania są umieszczone w celu oferowania panor…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Konak Green Life Avsallar.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Konak Green Life Avsallar.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Konak Green Life Avsallar.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Konak Green Life Avsallar.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Konak Green Life Avsallar.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Konak Green Life Avsallar.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Konak Green Life Avsallar.
Alanya, Turcja
od
$80,307
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane mieszkanie jednopokojowe (1+1) o powierzchni 50 m² na 3. piętrze w kompleksie Konak Green Life Avsallar. Kompleks składa się z jednego 7-piętrowego budynku, położonego w lesie sosnowym, 800 metrów od plaży Incekum i 500 metrów od centrum Avsallar, gdzie znajdą Państwo sklepy, k…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Oba, Turcja
od
$692,738
W rezydencji znajduje się klub, baseny dla dzieci i dorosłych, zieleń krajobrazu, centrum handlowe, zadaszony parking, sala fitness, sauna, hamam i łaźnia parowa, salon, pokój zabaw dla dzieci.Zakończenie - wrzesień 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Inteligentny Dom"Ogrzewanie …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$217,901
Oferujemy wysokiej jakości apartamenty z widokiem na morze i góry.W rezydencji znajdują się baseny dla dzieci i dorosłych, plac zabaw dla dzieci, salon i barbecue, kort tenisowy, sauna, łaźnia parowa, hamam i jacuzzi, masaże, centrum fitness, kino, parking.Zakończenie - 30 / 04 / 2023.Cechy …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turcja
od
$325,929
W popularnym obszarze turystycznym, ten niski rozwój oferuje różne rodzaje płaskie: standardowe 1-2 pokojowe mieszkania, ogród duplexes z 3- 4 sypialnie i 2-pokojowe penthouses.Cechy mieszkania Apartament wyposażony jest w: stalowe drzwi wejściowe, domofon wideo, built- w meble w kuchni i ła…
Agencja
TRANIO
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Willa Umeblowana willa 4+1 z widokiem na Alanyę i morze.
Willa Umeblowana willa 4+1 z widokiem na Alanyę i morze.
Willa Umeblowana willa 4+1 z widokiem na Alanyę i morze.
Willa Umeblowana willa 4+1 z widokiem na Alanyę i morze.
Willa Umeblowana willa 4+1 z widokiem na Alanyę i morze.
Pokaż wszystko Willa Umeblowana willa 4+1 z widokiem na Alanyę i morze.
Willa Umeblowana willa 4+1 z widokiem na Alanyę i morze.
Alanya, Turcja
od
$490,896
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowana willa z czterema sypialniami, wybudowana w 2022 roku, z widokiem na morze i Alanyę. Pokoje: 4 + 1 Piętra: 3 Sypialnie: 4 Kuchnia z salonem: 1 Łazienki: 4 Powierzchnia willi: 359 m² Powierzchnia działki: 450 m² Dom jest wyposażony w nowe meble i sprzęt AGD dl…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.
Kestel, Turcja
od
$176,886
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 110 m² w kompleksie Myra Park. Rozkład: Kuchnia-salon 2 sypialnie 2 łazienki 2 balkony Widok na teren kompleksu i góry Myra Park to piękny kompleks mieszkaniowy z własną infrastrukturą, położony 300 metrów o…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.
Kargicak, Turcja
od
$105,569
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 63 m² jest już dostępny w kompleksie Konak Terrace. Prezentujemy kolejny wyjątkowy projekt od wiodącego dewelopera w Alanyi! Konak Terrace Homes to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony na drugi…
Agencja
Smart Home
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Willa Willa 4+2 z basenem i widokiem na morze dostępna dla obywateli tureckich.
Willa Willa 4+2 z basenem i widokiem na morze dostępna dla obywateli tureckich.
Willa Willa 4+2 z basenem i widokiem na morze dostępna dla obywateli tureckich.
Willa Willa 4+2 z basenem i widokiem na morze dostępna dla obywateli tureckich.
Willa Willa 4+2 z basenem i widokiem na morze dostępna dla obywateli tureckich.
Pokaż wszystko Willa Willa 4+2 z basenem i widokiem na morze dostępna dla obywateli tureckich.
Willa Willa 4+2 z basenem i widokiem na morze dostępna dla obywateli tureckich.
Kargicak, Turcja
od
$408,288
Opcje wykończenia Gotowe
Adaptacja do obywatelstwa tureckiego – możliwość dopłaty 400 000 USD do Tapu. Umeblowana willa z sypialniami z łazienkami i prywatnym basenem z widokiem na morze, w dzielnicy Kargicak. Wyposażenie: 4 sypialnie 2 salony 2 balkony 3 łazienki Pola grzewcze Powierzchnia wil…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 w kompleksie Serenity Residence SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 w kompleksie Serenity Residence SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 w kompleksie Serenity Residence SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 w kompleksie Serenity Residence SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 w kompleksie Serenity Residence SPA.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 w kompleksie Serenity Residence SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 w kompleksie Serenity Residence SPA.
Mahmutlar, Turcja
od
$173,015
Opcje wykończenia Gotowe
Serenity Residence Mahmutlar | Alanya. Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 90 m². Rozkład apartamentu: kuchnia-salon dwie sypialnie dwie łazienki przeszklony balkon Ogrzewanie podłogowe jest zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach, łącznie …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Alanya, Turcja
od
$233,049
Rezydencja dysponuje parkingiem, odkrytym basenem i basenem dla dzieci, salą fitness, centrum spa (łaźnia turecka, sauna, łaźnia parowa), miejscem do grillowania, placem zabaw dla dzieci, monitoringiem wideo.Wyposażenie i wyposażenie w domu Kabina kuchennaOkna z aluminiumDrzwi staloweUkryte …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Okurcalar, Turcja
od
$322,773
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.W rezydencji znajduje się garaż i parking, sala konferencyjna, kryte i odkryte baseny, sala fitness, centrum spa (sauna, hamam, łaźnia parowa, sala solna, pokój masażu), mini klub, kino, plac zabaw dla dzieci, kawiarnia i restauracja, b…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$165,348
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę i morze. Składa się z 49 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 30 jednostekApartamenty z 2 sypialniami - 12 jednostkamiDwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami - 7 jednostkamiPłatność zaliczkowa wynosi 40% i istniej…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane apartamenty 2+1 w kompleksie Yekta Plaza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane apartamenty 2+1 w kompleksie Yekta Plaza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane apartamenty 2+1 w kompleksie Yekta Plaza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane apartamenty 2+1 w kompleksie Yekta Plaza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane apartamenty 2+1 w kompleksie Yekta Plaza.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane apartamenty 2+1 w kompleksie Yekta Plaza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane apartamenty 2+1 w kompleksie Yekta Plaza.
Mahmutlar, Turcja
od
$186,003
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1 sypialnia) o powierzchni 120 m², na 4. piętrze. Apartament posiada dwa przeszklone balkony i dwie łazienki. Yekta Plaza to kompleks mieszkalny z udogodnieniami 5-gwiazdkowego hotelu, położony w spokojnej okolicy kurortu Mahmutlar. Jest id…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Gotowe do zamieszkania apartamenty 1+1, 2+1 i 3+1 w elitarnym kompleksie Yekta Kingdom Premium.
Zespół mieszkaniowy Gotowe do zamieszkania apartamenty 1+1, 2+1 i 3+1 w elitarnym kompleksie Yekta Kingdom Premium.
Zespół mieszkaniowy Gotowe do zamieszkania apartamenty 1+1, 2+1 i 3+1 w elitarnym kompleksie Yekta Kingdom Premium.
Zespół mieszkaniowy Gotowe do zamieszkania apartamenty 1+1, 2+1 i 3+1 w elitarnym kompleksie Yekta Kingdom Premium.
Zespół mieszkaniowy Gotowe do zamieszkania apartamenty 1+1, 2+1 i 3+1 w elitarnym kompleksie Yekta Kingdom Premium.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gotowe do zamieszkania apartamenty 1+1, 2+1 i 3+1 w elitarnym kompleksie Yekta Kingdom Premium.
Zespół mieszkaniowy Gotowe do zamieszkania apartamenty 1+1, 2+1 i 3+1 w elitarnym kompleksie Yekta Kingdom Premium.
Mahmutlar, Turcja
od
$175,321
Opcje wykończenia Gotowe
Yekta Kingdom Premium, najbardziej okazały i imponujący projekt w Alanyi, to inwestycja o powierzchni trzech hektarów. Ten kompleks mieszkaniowy stanie się nowym symbolem dzielnicy Mahmutlar. Ten luksusowy kompleks mieszkaniowy położony jest nad Morzem Śródziemnym, w najcieplejszym reg…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Kargicak, Turcja
od
$162,864
Opcje wykończenia Gotowe
Jedna sypialnia (1 + 1) i dwie sypialnie (2 + 1) apartamenty w kompleksie rezydencji Via Mar na nabrzeżu morza.Kompleks znajduje się na łącznej powierzchni 6,852 m2 i składa się z dwóch piętrowych bloków ze 135 apartamentami.Nowy premium kompleks mieszkalny na pierwszej linii Morza Śródziemn…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Emarine Residence na pierwszej linii brzegowej.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Emarine Residence na pierwszej linii brzegowej.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Emarine Residence na pierwszej linii brzegowej.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Emarine Residence na pierwszej linii brzegowej.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Emarine Residence na pierwszej linii brzegowej.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Emarine Residence na pierwszej linii brzegowej.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Emarine Residence na pierwszej linii brzegowej.
Kestel, Turcja
od
$182,986
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 105 m² w kompleksie Emarine Residence. Rozkład: Kuchnia-salon 2 sypialnie 2 łazienki Balkon Widok na morze i teren kompleksu Emarine Residence to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Crystal Nova.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Crystal Nova.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Crystal Nova.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Crystal Nova.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Crystal Nova.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Crystal Nova.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Crystal Nova.
Oba, Turcja
od
$177,555
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament dwupokojowy (2+1) o powierzchni 140 m² w pięciogwiazdkowym kompleksie hotelowym Crystal Nova. Rezydencja Crystal Nova zajmuje powierzchnię 7000 m² i składa się z czterech sześciopiętrowych budynków, w których znajduje się łącznie 80 apartamentów. Obiekt położony jest…
Agencja
Smart Home
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