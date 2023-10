Muratpasa, Turcja

od €168,000

Poddaj się: 2024

Stay Property oferuje nowe apartamenty w regionie Muratpasha - Antalya. W kompleksie mieszkalnym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia apartamentu od 40 do 111 m2. Odległość od morza 5 km. Muratpasha to popularna dzielnica Antalyi, która składa się z 56 dzielnic. Mieszka tu co najmniej 500 000 osób. W tym obszarze znajduje się rosyjska ambasada i lotnisko w Antalyi. Większość wybrzeża Muratpasha to skaliste i malownicze plaże. Niektóre zejścia do wody są wyposażone w drewniane pokłady i schody do pływania, jednak w okolicy znajduje się duma Antalyi i centrum przyciągania turystów z całego świata - plaża Lara Beach. Turecka nazwa plaży Lara brzmi jak « Altynkum », co w tłumaczeniu oznacza « złoty piasek ». Czyste morze i plaża Lara są słusznie przypisane niebieskiej fladze jakości, co czyni ją najpopularniejszą plażą w Antalyi. Nie cała plaża jest otwarta dla publiczności: wiele prywatnych klubów plażowych ma ogrodzony teren i oferuje szereg usług za dodatkową opłatą. Starożytne miasto Kaleichi jest szczególną atrakcją tego obszaru. Pierwsze osiedla mieszkaniowe starego miasta pochodzą z IV wieku przed naszą erą. To tutaj możesz zobaczyć bieg historii na własne oczy i spacerować ulicami jednej z najstarszych osad starożytnej Anatolii. Spacerując po Kaleichi, wejdziesz do prawdziwego tymczasowego tunelu i dołączysz do epok Rzymian, Seldżuków i Turków. Wielu turystów przyjeżdża do Muratpasha, aby zobaczyć wodospad Duden. Burzliwy naturalny przepływ wody jest wyrzucany do morza z wysokości 40-45 metrów i zapewnia odwiedzającym chłód nawet w upalne letnie dni.3 Największe centrum handlowe w Antalyi znajduje się w tym obszarze. Ponadto otworzył Muratpasha: szpital państwowy, muzeum archeologiczne, kompleks sportowy z wolnymi kręgami i sekcjami, szkoły publiczne i prywatne, rosyjską szkołę, przedszkola, szkoły sztuk pięknych i muzyki. Rozwój sieci transportowej i dogodna lokalizacja tego obszaru pozwala szybko dotrzeć do dowolnego miejsca w Antalyi. Muratpasha jest jednym z najbardziej prestiżowych i najdroższych obszarów Antalyi. Pierwsza linia domów w tym obszarze ma inspirujące widoki na góry i krajobrazy morskie. Wygoda lokalizacji, bliskość lotniska, rozwinięta infrastruktura tego obszaru, najpopularniejsza plaża w Antalyi i niebieska flaga jakości zapewniają nieruchomościom maksymalny potencjał wynajmu i atrakcyjność pod względem zakupu nieruchomości inwestycyjnych. Nieruchomości w Muratpasha nadają się do opłacalnych inwestycji, tworząc źródło pasywnego dochodu i całorocznego życia. Aby wyjaśnić szczegóły, napisz do nas na czacie, zamów połączenie lub zostaw prośbę. Z przyjemnością Ci pomożemy!